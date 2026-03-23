1 minut de citit Publicat la 14:49 23 Mar 2026 Modificat la 14:52 23 Mar 2026

Acordul UE - Mercosur se va aplica provizoriu de la 1 mai.

Uniunea Europeană a notificat oficial statele Mercosur că Acordul comercial interimar UE–Mercosur, se va aplica provizoriu de la 1 mai. Acest mecanism permite reducerea tarifelor și facilitarea comerțului încă din 2026, fără a aștepta finalizarea tuturor procedurilor legislative în fiecare stat membru al Uniunii Europene.

Comisia Europeană a transmis o „notă verbală” către Paraguay, statul care deține rolul de custode juridic al tratatelor Mercosur, în conformitate cu decizia Consiliului din 9 ianuarie.

Potrivit anunțului, acordul va începe să se aplice provizoriu de la 1 mai 2026 între Uniunea Europeană și statele Mercosur care au finalizat procedurile de ratificare și au notificat Bruxelles-ul până la sfârșitul lunii martie, respectiv Argentina, Brazilia și Uruguay. Paraguay a ratificat recent acordul și urmează să transmită notificarea oficială.

Aplicarea provizorie va permite eliminarea tarifelor pentru anumite produse încă din prima zi și va crea un cadru mai predictibil pentru comerț și investiții. Astfel, companiile, consumatorii și fermierii din UE vor putea beneficia rapid de avantajele acordului, în timp ce sectoarele sensibile vor fi protejate prin mecanisme de siguranță.

De asemenea, acordul va facilita o cooperare mai strânsă între UE și Mercosur în domenii precum drepturile lucrătorilor și schimbările climatice, contribuind totodată la consolidarea lanțurilor de aprovizionare, în special pentru materii prime critice.

Exportatorii europeni vor putea accesa informații detaliate despre oportunitățile oferite de acord prin platforma Access2Markets, unde datele urmează să fie publicate în perioada următoare.

Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a declarat că acest pas demonstrează credibilitatea Uniunii Europene ca partener comercial major și a subliniat că prioritatea este transformarea acordului în beneficii concrete pentru exportatori, economie și locuri de muncă.

„Acest acord va pune capăt taxelor vamale asupra celor mai mari părţi a schimburilor între UE şi Australia şi ar putea duce la creşterea PIB-ului european cu 4 miliarde de euro până în 2030”', a afirmat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care merge luni în Australia.