Ursula von der Leyen, despre posibilul acord comercial UE-Australia: „Ar putea crește PIB-ului european cu 4 miliarde de euro”

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, merge luni în Australia, într-o vizită oficială de trei zile, pentru a încheia un acord de comerţ liber, în ciuda protestelor fermierilor europeni deja nemulţumiţi de acordul cu Mercosur. „Acest acord va pune capăt taxelor vamale asupra celor mai mari părţi a schimburilor între UE şi Australia şi ar putea duce la creşterea PIB-ului european cu 4 miliarde de euro până în 2030”', a afirmat şefa executivului european, într-un editorial publicat în mai multe cotidiane europene, transmite agenţia France Presse, potrivit Agerpres.

Ursula von der Leyen insistă, în special, pe rolul strategic al Australiei în asigurarea materiilor prime esenţiale, în special litiu, esenţial pentru fabricarea bateriilor vehiculelor electrice.

În ultimele săptămâni, negocierile s-au purtat şi asupra cotelor de carne de vită australiană importată de UE fără taxe. Blocul european nu ar dori să se depăşească un nivel anual de 30.000 de tone, în timp ce Australia ar prefera 40.000.

Bruxellesul speră să evite noi proteste ale fermierilor, nemulţumiţi deja de un alt acord comercial, cel semnat la jumătatea lunii ianuarie cu Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay).

Copa-Cogeca, ce reuneşte principalele sindicate agricole europene, a ridicat tonul în legătură cu negocierile cu Australia.

„Pentru carnea de vită şi de oaie şi zahăr, a acorda concesii disproporţionate riscă să le dăuneze agricultorilor europeni, să distorsioneze pieţele şi să slăbească angajamentul pe termen lung al UE în favoarea normelor de producţie ridicate”, a avertizat Copa-Cogeca.

UE urmează o politică de diversificare a parteneriatelor sale comerciale, pe fondul concurenţei acerbe din partea Chinei şi al taxelor vamale introduse de SUA. După acordul cu Mercosur, Ursula von der Leyen a încheiat un alt acord important, cu India, la finalul lunii ianuarie.