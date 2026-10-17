O țară i-a trimis lui Trump 12.000 de tone de cupru pentru rezerva sa de minerale de 12 miliarde de dolari

2 minute de citit Publicat la 13:06 17 Oct 2026 Modificat la 13:21 17 Oct 2026

SUA își completează rezerva strategică de cupru cu 12 mii de tone din Africa. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Stocul de minerale al SUA, în valoare de 12 miliarde de dolari, s-a îmbogățit recent cu 12.000 de tone de cupru, în contextul în care America încearcă să-și asigure aprovizionarea din surse independente de China, notează ediția africană a publicației Business Insider.

Metalul strategic provine din Congo. Conform publicației citate, comerciantul de materii prime Mercuria a livrat 12.000 de tone de cupru congolez către SUA în săptămâna care a început pe 12 octombrie, în cadrul mecanismului „Project Vault”.

Această livrare conferă țării africane un rol direct într-o inițiativă concepută să protejeze producătorii împotriva deficitului de materii prime esențiale. Cuprul este utilizat pe scară largă în rețelele electrice, în industria auto și în echipamentele industriale.

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„Project Vault” implică o finanțare de 12 miliarde de dolari și combină capitalul privat cu sprijinul acordat de Banca de Export-Import a Statelor Unite (US Export-Import Bank). Această sumă finanțează programul general privind mineralele și include valoarea transportului din Congo.

Mișcarea depășește acordurile anterioare de vânzare a cuprului congolez către cumpărători americani: metalul face parte acum dintr-o rezervă creată pentru a susține aprovizionarea industriei civile în perioadele de perturbare a lanțurilor de aprovizionare.

Kostas Bintas, șeful diviziei globale de metale din cadrul Mercuria, a confirmat pentru Reuters livrarea, în cadrul evenimentului „FT Metals and Mining” desfășurat la Londra.

„Cuprul din RDC (Republica Democratică Congo) a ajuns în depozit în această săptămână”, a precizat Bintas. Data exactă a sosirii și prețul tranzacției nu au fost dezvăluite.

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Transportul face parte dintr-un angajament mai amplu, în care este parte compania minieră de stat din Congo, Gécamines. Aceasta a anunțat în ianuarie că intenționează să livreze 100.000 de tone de cupru către Statele Unite în cursul anului 2026.

Aranjamentul se bazează pe cota de producție a Gécamines de la exploatarea Tenke Fungurume, iar compania Mercuria oferă sprijin financiar și logistic.

O piață americană în creștere pentru Congo

Cuprul congolez se impune în rândul cumpărătorilor industriali din SUA, notează Business Insider.

Importurile SUA din acest stat african au atins o valoare record de 53.290 de tone în iulie. Prețurile competitive și calitatea îmbunătățită i-au capacitat pe clienții americani, în timp ce îngrijorările legate de potențialele tarife i-au determinat pe importatori să accelereze achizițiile.

Publicația citată mai adaugă că, deși fluxul de cupru către SUA este în creștere, China rămâne principalul client al țării africane, când vine vorba de exporturile acestui metal.