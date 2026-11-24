Misterul unui sanctuar vechi de aproape 3.000 de ani, care descoperit pe un munte din Grecia. Ce zeiță ar fi fost venerată aici

Misterul unui sanctuar vechi de aproape 3.000 de ani, descoperit pe un munte din Grecia. sursa foto: Getty (imagine cu caracter ilustrativ)

Descoperirea unui sanctuar vechi de 2.900 de ani, situat pe vârful unui munte de pe o insulă mediteraneană, scoate la iveală veneraţia grecilor antici faţă de munţii înalţi şi legătura acestora cu zeii greci, afirmă arheologii, conform unui material publicat luni de Live Science şi preluat de Agerpres. O inscripţie descoperită într-un sit antic din Eretria face referire la "Artemis Olympia", un epitet care sugerează că Artemis, zeiţa naturii sălbatice, era venerată în sanctuarul de pe vârful muntelui.

Sanctuarul a fost descoperit în timpul unor noi săpături pe Eubeea, o insulă de mari dimensiuni situată la aproximativ 50 de kilometri nord-est de Atena. Sanctuarul nu cuprindea nicio construcţie, precum un templu. Arheologii consideră că acesta a fost folosit, timp de sute de ani - din secolul al IX-lea î.Hr. şi până în secolul I sau II d.Hr., în perioada Imperiului Roman - de către credincioşi pentru a aduce ofrande şi a organiza ospeţe.

"Ştim că, în lumea greacă antică, viaţa religioasă nu se limita doar la templele mari şi la sanctuarele urbane", a declarat pentru Live Science, într-un e-mail, Chloe Chezeaux, coordonatoarea săpăturilor şi arheolog în cadrul Şcolii Elveţiene de Arheologie din Grecia. "Existau, de asemenea, numeroase locuri de cult în zonele rurale şi în regiunile muntoase".

Anul acesta, Chezeaux a coordonat săpăturile efectuate în apropierea vârfului Elatias, unul dintre cele mai înalte puncte ale "Muntelui Olimp" de pe insula Eubeea. Nu este vorba, însă, despre Muntele Olimp din Grecia continentală, considerat în mod tradiţional lăcaşul zeilor greci.

Chezeaux a precizat că echipa sa a identificat primele indicii ale existenţei sanctuarului în timpul unei cercetări arheologice desfăşurate în 2025. În cadrul săpăturilor din Grecia, "sanctuarele de pe vârfurile munţilor nu sunt o raritate", a explicat ea. "Problema este că, adesea, aceste sanctuare au lăsat în urmă foarte puţine dovezi arheologice - uneori lipsind cu desăvârşire structurile vizibile - ceea ce le face extrem de greu de identificat".

Piese din secolul al IX-lea î.Hr

Totuşi, sanctuarul de pe "Olimpul" din Eubeea a scos la iveală "o concentraţie excepţională de ceramică", a spus ea. Cele mai vechi piese datează cel puţin din secolul al IX-lea î.Hr., din perioada geometrică timpurie a Greciei - denumită astfel datorită modelelor distinctive prezente pe ceramica din acea epocă. "Acest lucru înseamnă că oamenii au urcat pe acest vârf timp de mai multe secole, poate chiar mai bine de o mie de ani", a adăugat Chezeaux.

În antichitate, sanctuarul era frecventat în principal de locuitorii oraşului Eretria, situat în apropiere - localitate unde îşi are sediul, în prezent, Şcoala Elveţiană de Arheologie. "A ajunge pe culme reprezintă o provocare fizică destul de mare chiar şi astăzi", a spus Chezeaux. "Ultima parte a ascensiunii noastre presupune parcurgerea pe jos a aproximativ 3 kilometri, cu o diferenţă de nivel de 650 de metri".

În prezent, cercetătorii ajung pe culme pornind din cea mai apropiată trecătoare montană în aproximativ o oră, însă "este dificil de estimat cât timp ar fi durat drumul în antichitate", a precizat ea. "Condiţiile de călătorie erau diferite, nu ştim ce poteci foloseau oamenii şi nu toţi cei care vizitau sanctuarul proveneau neapărat din oraşul Eretria".

Efortul necesar pentru a ajunge pe vârful muntelui face parte din mister. "Oamenii erau dispuşi să aloce timp şi energie considerabile pentru a ajunge în aceste locuri, iar în cazul nostru, se pare că au făcut acest lucru de-a lungul multor generaţii", a explicat Chezeaux. Acest aspect a ridicat întrebări cu privire la semnificaţia muntelui pentru cei care veneau să se închine şi la motivele pentru care acest vârf anume a rămas important pentru o perioadă atât de îndelungată, a adăugat ea.

Zeii ar fi urmărit muritorii de pe munte

Se spunea că zeii greci nemuritori din miturile antice urmăreau evenimentele din viaţa oamenilor muritori din locuinţa lor de pe culmea unui alt Munte Olimp, situat într-un lanţ muntos dintre regiunile greceşti Tesalia şi Macedonia, în nordul ţării. Fiind cel mai înalt munte din Grecia, acesta atinge o altitudine de peste 2.900 de metri, în timp ce Olimp-ul din Eubeea are o înălţime de aproape 1.100 de metri, iar vârful Elatias, situat pe acesta, este cu aproximativ 30 de metri mai scund decât punctul său cel mai înalt.

Tradiţia legată de Olimp-ul din nordul Greciei continentale îşi are originile în poemele lui Homer şi Hesiod, scrise în jurul secolului al VIII-lea î.Hr. Totuşi, denumirea "Olimp" era deja larg răspândită pentru a desemna munţi înalţi, iar în Grecia de astăzi există mai mulţi munţi care poartă acest nume.

Chezeaux a menţionat că, la sanctuarul situat la mare înălţime pe Olimp-ul din Eubeea - la fel ca în alte locuri de pe insulă - aveau loc adesea ceremonii religioase. "În antichitate, Eretria a avut o viaţă religioasă foarte bogată, cu sanctuare atât în interiorul oraşului, cât şi pe întreg teritoriul său", a declarat Chezeaux. "Muntele Olimp domină o mare parte din regiunea înconjurătoare, iar poziţia sa proeminentă a jucat, probabil, un rol în alegerea acestui loc", a adăugat ea.

Munţii înalţi aveau o semnificaţie aparte pentru vechii greci, iar drumul parcurs pentru a ajunge la sanctuar ar fi putut face parte din experienţa religioasă, a mai menţionat ea.

Echipa de arheologi nu a descoperit încă un altar în cadrul sanctuarului. Deşi Zeus, zeul suprem al grecilor, este asociat în mod tradiţional cu vârfurile munţilor, o inscripţie descoperită într-un sit antic din Eretria face referire la "Artemis Olympia" - un epitet care sugerează că Artemis, zeiţa naturii sălbatice, era venerată în sanctuarul de pe vârful muntelui.

Printre vestigiile ofrandelor găsite în crăpăturile stâncilor din sit se numără oase de oi şi capre.

"Unele dintre acestea prezintă urme de ardere, uneori la temperaturi foarte ridicate", a spus Chezeaux. "Aceste descoperiri sugerează, în mod firesc, practici care implicau sacrificii de animale şi mese rituale, elemente ce au jucat un rol important în religia Greciei antice".