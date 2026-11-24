China lansează miercuri misiunea spațială Shenzhou-24, cu primul astronaut străin care va ajunge la bordul stației Tiangong

1 minut de citit Publicat la 12:22 24 Noi 2026 Modificat la 12:22 24 Noi 2026

Misiunile chineze din seria Shenzhou au trimis echipaje de câte trei astronauţi pe staţia spaţială Tiangong pentru şederi cu durata de şase luni. Foto: Getty Images

China va lansa misiunea spaţială Shenzhou-24 miercuri la ora locală 8:18 (00:18 GMT), din care va face parte şi un cetăţean pakistanez, primul astronaut străin care va ajunge la bordul staţiei spaţiale chineze, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Echipajul de trei persoane este format din comandantul Tang Hongbo, inginerul de zbor Wu Yi şi pakistanezul Zeeshan Ali, specialist în încărcătură utilă, a cărui participare este parte din cooperarea bilaterală din cadrul iniţiativei Belt and Road Initiative a administraţiei de la Beijing.

Echipajul se află în stare bună, iar pregătirile de lansare sunt complete, a anunţat marţi Agenţia chineză pentru zboruri cu echipaj uman (CMSA).

Misiunile chineze din seria Shenzhou au trimis echipaje de câte trei astronauţi pe staţia spaţială Tiangong pentru şederi cu durata de şase luni începând din anul 2021; Ali va face o vizită de scurtă durată după care va reveni pe Terra alături de doi membri ai echipajului Shenzhou-23 care şi-au încheiat misiunea.

Zhu Yangzhu, din misiunea Shenzhou-23, va rămâne în spaţiu pentru o misiune cu durata de un an, au spus autorităţile.

Lansarea survine în contextul unei curse spaţiale tot mai intense cu Statele Unite, care au acuzat Beijingul că doreşte să colonizeze şi să exploateze teritoriul şi resursele de pe Lună, acuzaţii respinse categoric de Beijing.

Misiunea Shenzhou-24, care se lansează la bordul rachetei Long March-2F de la baza de lansare Jiuquan, este cea de-a 41-a misiune din programul spaţial chinez şi va înlocui echipajul misiunii Shenzhou-23, au spus autorităţile.

Pe orbită, echipajul va desfăşura experimente ştiinţifice spaţiale, pe lângă activităţi de cercetare planificate pe staţia spaţială.