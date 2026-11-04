Primul contract semnat de Guvernul Bolojan cu Rheinmetall: Clauze dezavantajoase și diferențe de zeci de milioane de euro la finanțare

3 minute de citit Publicat la 20:57 04 Noi 2026 Modificat la 20:57 04 Noi 2026

Acordul a fost semnat la 3 noiembrie 2025, la Palatul Victoria, în cadrul primei ceremonii de acest fel. FOTO: captură video/Antena 3 CNN

Contractul semnat de Guvernul condus de Ilie Bolojan cu grupul german Rheinmetall pentru modernizarea fabricii de pulberi Pirochim Victoria, primul contract din cadrul programului SAFE semnat cu compania germană, a fost prezentat în premieră, miercuri, de Cătălina Porumbel, în emisiunea „Decisiv”. Documentul, care are aproape 100 de pagini și este confidențial, depășește 535 de milioane de euro și ridică mai multe semne de întrebare cu privire la avantajele obținute de statul român. Contractul conține mai multe clauze care ar putea fi considerate dezavantajoase privind contribuțiile financiare ale celor două părți, termenele de plată și funcționarea viitoarei companii.

Acordul a fost semnat la 3 noiembrie 2025, la Palatul Victoria, în cadrul primei ceremonii de acest fel organizate de premierul Ilie Bolojan cu reprezentanții companiei germane. Contractul a vizat înființarea și funcționarea Rheinmetall Victoria SA, un joint venture între Rheinmetall și compania de stat Pirochim Victoria, care deține fabrica de pulberi de la Victoria, județul Brașov.

La ceremonie au participat directorul general al Rheinmetall, Armin Papperger, ambasadoarea Germaniei în România și un alt reprezentant al companiei germane. Partea română a fost reprezentată de premierul Ilie Bolojan, ministrul Economiei de atunci, Radu Miruță, și Ioan Bârsan, directorul general al SC Pirochim Victoria.

Contractul cu Rheinmetall, punctul de plecare pentru negocierile de 5,7 miliarde de euro

Semnarea acordului a reprezentat începutul negocierilor pentru alte contracte dintre Guvernul României și Rheinmetall, în valoare totală de 5,7 miliarde de euro, prin programul SAFE. Sumele respective sunt bani împrumutați de România, care urmează să fie rambursați în următorii 45 de ani.

Directorul executiv al Rheinmetall a venit în România pentru semnarea acordului și a rămas ulterior în țară pentru negocieri cu premierul Ilie Bolojan și cu reprezentanții Guvernului, inclusiv cu Radu Miruță.

La momentul semnării, reprezentanții companiei germane au anunțat că investiția va depăși 400 de milioane de euro, în timp ce contribuția României urma să fie de 120 de milioane de euro. Tot atunci, oficialii au vorbit despre dezvoltarea unui ecosistem industrial de apărare în România și despre infrastructura necesară pentru această industrie.

Premierul Ilie Bolojan a descris momentul drept încheierea unei negocieri, dar și începutul unui nou pachet de discuții.

„Este finalul unei negocieri, dar începutul unui alt pachet de negocieri importante. Mă bucur că Rheinmetall vede în noi un partener important și își consolidează prezența în România. Salut, practic, semnarea. Este o materializare rapidă a planului de acțiune România-Germania, semnat în urmă cu câteva luni. Sper că este un bun început al unei cooperări economice și mai intense în domeniul apărării cu firmele germane”, a declarat premierul Bolojan.

Cum este împărțită compania dintre Rheinmetall și statul român

Potrivit informațiilor comunicate public, investiția are o valoare de 535 de milioane de euro, construcția urma să înceapă în 2026 și să dureze trei ani. Guvernul a estimat că proiectul va genera aproximativ 700 de locuri de muncă.

În cadrul societății mixte, Rheinmetall deține 51% dintre acțiuni, în timp ce Pirochim Victoria, compania statului român, are o participație de 49%.

Analiza documentului prezentat în emisiunea „Decisiv” scoate însă în evidență mai multe clauze care ridică semne de întrebare cu privire la condițiile negociate de statul român.

Una dintre diferențele semnalate privește chiar contribuția financiară a României. În declarațiile publice de la momentul semnării, directorul executiv al Rheinmetall a vorbit despre o investiție de 120 de milioane de euro din partea statului român. În draftul contractului din ziua semnării apare însă o altă sumă, diferența fiind de ordinul zecilor de milioane de euro.

Această discrepanță ridică întrebări cu privire la motivul pentru care valoarea contribuției prezentată public nu coincide cu cea prevăzută în contract.

Clauzele contractului, în dezavantajul statului român

Potrivit analizei prezentate în emisiune, aproximativ 55-60% dintre clauzele contractului ar fi în dezavantajul Pirochim Victoria, în timp ce 25-30% ar fi considerate avantajoase pentru compania românească. Alte 15-20% dintre prevederi ar fi neutre.

Printre aspectele semnalate se numără obligațiile financiare ale statului român, care are termene stricte pentru efectuarea plăților. Nerespectarea acestora poate atrage penalizări importante.

O altă prevedere ridică probleme în privința riscului financiar al proiectului. Dacă statul român nu reușește să achite suma la care s-a angajat, Rheinmetall ar putea obliga Pirochim Victoria să acopere întregul proiect.

Astfel, riscul ca finanțarea să nu fie asigurată integral la timp ar cădea aproape în totalitate asupra părții române. În anumite condiții, statul ar putea ajunge să suporte atât propria contribuție, cât și partea care revine companiei germane.

Documentul mai prevede că Rheinmetall deține controlul operațional deplin asupra societății mixte, în timp ce statul român nu are drept de veto în privința bugetelor anuale.

Un alt element semnalat în analiza contractului este taxa substanțială aprobată de statul român în favoarea Rheinmetall.