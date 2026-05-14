Ministrul Apărării refuză să spună cine a negociat banii pentru Programul SAFE: „Nu știu cum îi cheamă”

3 minute de citit Publicat la 21:26 14 Mai 2026 Modificat la 22:02 14 Mai 2026

Radu Miruță. sursa foto: Hepta

Ministrul Apărării, Radu Miruță, evită să spună cine a negociat banii pentru Programul SAFE și a decis ca peste 5,6 miliarde de euro să meargă către gigantul Rheinmetall. Mai mult, ministrul USR spune că nici măcar nu îi cunoaște pe toți cei cu care se afla la masă la întâlnirea cu compania germană.

Miruță a fost întrebat despre întâlnirea de la Palatul Victoria din 12 noiembrie 2025 cu reprezentanții Rheinmetall, întâlnire la care a fost și el prezent. Întrebat ce scrie în hârtiile semnate de Ilie Bolojan și CEO-ul companiei germane, ministrul a răspuns:

„În ele sunt agreate niște sume mai mari decât cele agreate în Parlament și despre care discutăm astăzi. A fost un stagiu inițial al discuțiilor cu privire la interesul Rheinmetall și la prețurile pe care le cere pentru a intra în acest parteneriat. Prețurile de acolo sunt mai mari decât cele la care am coborât prin votul prin care Parlamentul a aprobat această interacțiune”.

Întrebat dacă la acea întâlnire s-a negociat prețul de 5,6 miliarde de euro, Miruță a negat: „Firmele au fost invitate să menționeze dacă pot să livreze astfel de produse și în ce preț”.

Ministrul spune că au existat astfel de discuții cu mai multe firme cu care s-a semnat astăzi.

„Acela nu era un memorandum. Era o radiografie scrisă cu punctele în care s-a ajuns în urma negocierilor. Acolo erau limitele la care au ajuns discuțiile până în acel moment”, a mai spus Miruță.

Întrebat, de asemenea, dacă acel document ar trebui să fie public, Miruță a spus că da: „Nu știu de ce nu este”.

Acesta a evitat însă să spună, cu nume și prenume, cine a negociat contractul.

„Grupul de lucru... Fiecare instituție a desemnat o echipă. Nu doar domnul Jurca, ci responsabilii din partea ministerelor. Eu de la ministerul Economiei desemnasem două persoane. Ofertele primite de-a lungul timpului au fost suprapuse cu condițiile de localizare pe care ministerul Economiei le-a adus. Un produs costă o sumă de bani dacă se cumpără de pe raft din Germania şi costă o altă sumă de bani mai mare dacă i se cere firmei să vină să facă o fabrică în România. Nu există o persoană care a negociat, ci un grup de lucru care a creat o fișă de proiect transmisă spre CSAT, unde s-a parafat, a declarat Radu Miruță.

Ministrul susține că nici măcar nu știe numele tuturor persoanelor cu care s-a aflat la masă, deși era vorba despre un contract uriaș și foarte important pentru România: „Vă recunosc că nu știu cum îi cheamă. Nu îi știu pe reprezentanții tuturor ministerelor”.

Cu toate acestea, ministrul spune că „n-am găsit transparenţă mai mare la Ministerul Apărării decât a fost acum pentru SAFE”.

Potrivit ministrului USR, în ședința CSAT din 24 noiembrie 2025 s-au votat companiile cu care vor fi purtate discuţii pentru anumite proiecte de înzestrare: „În CSAT s-a aprobat lista companiilor cu care se va merge mai departe în discuţii. Preţul este influenţat de câtă multă localizare ceri, cât să se facă în România”.

Ministrul a fost întrebat și cine a propus CSAT să dea 5,6 miliarde de euro către Rheimetall.

„Scriptic, hârtia a plecat de la Cancelaria primului ministru. A semnat Min. Transporturilor, Economiei, SRI, MApN, MAI... Entitatea care decide aceste lcururi a plecat de la grupul de lucru”, a răspuns acesta.

Întrebat, de asemenea, dacă Mihai Jurca este cel care a decis, Miruță a răspuns: „nu este corect să spun asta. Grupul de lucru condus de Cancelaria primului ministru, condusă de domnul Jurca”.

Bolojan despre SAFE: „În mandatul lui Ciolacu s-a decis cine gestionează”

Șase din cele 15 contracte din SAFE merg către gigantul german Rheinmetall, care ar urma să încaseze peste 5,6 miliarde de euro. Liderul PSD Sorin Grindeanu acuzase Guvernul Bolojan, la Antena 3 CNN, de lipsă de transparenţă, şi a sugerat că deciziile au fost luate la nivelul Cancelariei premierului, făcând referire la Mihai Jurca.

Premierul Bolojan a declarat că „schema de gestionare s-a decis în mandatul lui Marcel Ciolacu”. Despre atribuirea unei părți importante din contracte către gigantul german Rheinmetall, care ar urma să încaseze peste 5,6 miliarde de euro, Bolojan a spus că „fiecare din ministerele implicate, ministerul Apărării, ministerul de Interne, au venit cu propunerile de achiziţii”.