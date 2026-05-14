Guvernul lansează o platformă prin care contractorii din SAFE vor declara ce produc în România: ANAF va verifica firmele

Tragere cu tunurile antiaeriene Oerlikon ale armatei române, care vor fi modernizate prin programul SAFE. Sursa foto: Facebook/Pro Patria/MApN

Guvernul a anunțat că a fost creată o platformă digitală prin care firmele implicate în Programul SAFE vor trebui să declare ce pot produce în România, iar companiile românești își vor putea oferi serviciile industriale și capacitățile de producție. Şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, a afirmat, joi, că platforma a fost realizată de STS și va fi conectată la bazele de date ANAF pentru verificarea firmelor.

„Şi pentru a face ca acest impact să fie mai mare, ne-am propus şi am realizat la nivelul Cancelariei o platformă prin care fiecare contractor principal va trebui şi va fi obligat să urce elementele pe care le doreşte a fi produse în România, urmând ca toate companiile din România, fie că vorbim de companii publice, fie că vorbim de companii private, să poată să-şi ofere serviciile industriale, să-şi prezinte dotările industriale de la prese metalice, strunguri şi aşa mai departe, astfel încât să putem creşte acel procent de la 50% minim spre 60-70%. E o platformă pe care a realizat-o STS şi e o platformă care va fi legată la bazele de date ANAF, pentru ca companiile care-şi urcă acolo ofertele să poată fi verificate ca fiind companii reale”, a declarat Mihai Jurca.

El a precizat că impactul Programului SAFE în economie este de cel puțin 50%.

„Impactul în economie este un impact consistent, direct, minim 50% din sumele şi programele din SAFE, de aici eliminând programele legate de infrastructura duală de autostrăzi, pentru că acolo este evident vorbim de 100% producţie românească. Minim 50%, cel mai probabil vom avea undeva la 60-70%, asta după ce fiecare program este contractat şi oamenii vor începe să-şi caute parteneri în România”, a afirmat Mihai Jurca.

Acesta a explicat și modul în care vor funcționa contractele din program.

„Fiecare contract este însoţit de un acord de cooperare industrială, acord şi condiţii care spun ce se va produce în România, în cât timp se va produce în România şi care generează şi penalităţi. Dacă acele condiţii de localizare nu vor fi respectate, fiecare contractant va plăti penalităţi. E corect şi e important să estimăm realist ceea ce se poate produce în România. Desigur, ne-ar plăcea ca şi România să producă echipamentele de ultimă generaţie, cum sunt avioanele F-35 sau rachete Patriot, dar pentru a putea să creăm această posibilitate, va trebui să începem să construim şi să reînvăţăm să producem lucruri pe care astăzi companiile cele mai mari de la nivel european şi global le produc şi pe care noi le vom aduce în industria din România”, a mai transmis şeful Cancelariei Prim-Ministrului.

România primește 16,68 miliarde de euro prin programul european SAFE („Acţiunea pentru securitatea Europei”), fiind a doua cea mai mare alocare după Polonia. Programul este unul temporar, valabil până la 31 decembrie 2030, și oferă împrumuturi pe termen lung, de până la 45 de ani, cu o perioadă de grație de 10 ani, iar statele pot primi și o prefinanțare de 15%.