Guvernul anunţă că forțele statului vor avea același tip de armă, datorită programului SAFE. Unde vor fi fabricate pistoalele

3 minute de citit Publicat la 20:18 13 Mai 2026 Modificat la 20:25 13 Mai 2026

Șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, a declarat, miercuri, la dezbaterea din comisiile parlamentare de apărare reunite privind solicitările MAI și SRI pentru aprobarea prealabilă privind contractele de achiziție prin programul SAFE, că s-au îndeplinit toți pașii procedurali prevăzuți de legislație, menționând că, odată cu realizarea acestor programe, toate forțele - Armată, Poliție, Jandarmerie, penitenciare, servicii secrete - vor avea același tip de armă.

„Amintesc un principiu simplu, imaginați-vă că, odată cu realizarea acestor programe, toate forțele - Armată, Poliție, jandarmi, penitenciare, servicii secrete - vor avea același tip de armă, același tip de pistol.

În condițiile acestea, putem vorbi despre o interoperabilitate extrem de bună și de producție sută la sută în România, lucruri care sunt extrem de importante pentru securitatea noastră. Ele au fost condiționate să fie produse în România. Un alt lucru de amintit este cooperarea pe zona de cyber. Tot ce avem propuneri pe zona de cyber sunt capabilități pe care le vom folosi la nivelul întregului stat pentru a testa și pentru a evalua riscurile din zona cibernetică, în condițiile în care suntem sub imperiul unor provocări enorme', a afirmat Jurca.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a subliniat, la rândul său, că nu trebuie contestat rolul SAFE, menționând că acesta are un efect multiplicat pe orizontală și pe verticală.

„Ceea ce ne asigurăm noi este că, până în 2030, pe aceste proiecte industriale mari noi, de fapt, reindustrializăm în apărare, pentru că grefăm pe ceea ce noi știm să facem deja noi tehnologii pe care încă nu le avem și grefăm într-un mod condiționat față de furnizori care nu sunt din România, astfel încât să știm că (...) această grefă se absoarbe și rămâne pe termen foarte lung în industria de apărare”, a explicat ministrul.

10 proiecte pentru MAI, în SAFE

Secretarul de stat în MAI Bogdan Despescu a precizat că pentru acest minister sunt 10 proiecte coordonate în programul SAFE, în valoare totală de 2,72 miliarde de euro.

„Aceste proiecte acoperă funcții critice ale statului: protecția individuală a personalului, supraveghere, combaterea dronelor, mobilitate, evacuare, protecție cibernetică, autonomie energetică și comunicații critice. La nivelul MAI, a fost constituit un grup de lucru. Au fost parcurși toți pașii legali, am îndeplinit toate condițiile și cerințele”, a spus Despescu.

Potrivit acestuia, dotările din MAI sunt aduse la standarde utilizate de NATO și UE, astfel încât instituțiile să poată acționa coordonat.

Conform șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, în privința protecției civile, România este una dintre puținele țări pentru care programul SAFE a alocat fonduri.

„Misiunile pe care le-am prevăzut să fie finanțate pe programul SAFE sunt managementul victimelor multiple și protecția pe partea de biologic, chimic, nuclear, cu care putem să ne întâlnim și în caz de cutremur și în caz de conflict militar.

Vine partea de transport pe toate căile posibile. (...) Bineînțeles, aici vorbim de capacități de transport mai mari decât cele obișnuite de zi cu zi, care pot să permită și transportul militarilor răniți, dar și al civililor răniți în zonele departe de front.

Sunt mai multe aspecte pe partea de IGSU, pe partea pirotehnică, muniție neexplodată. (...) Avem și pe partea de echipamente de protecție, dar avem și partea de decontaminare și decontaminare în masă a populației în caz de contaminare. Acest lucru poate să fie și în situații civile, dar și militare”, a explicat Arafat.

El a menționat că urmează să se asigure și partea energetică, prin generatoare, pentru funcționalitatea unor instituții și unor entități de infrastructură critică.

„Pe partea aeriană, intră partea de elicoptere. Întărim capacitatea Ministerului Afacerilor Interne și pe alte căi, inclusiv pe partea de camioane de intervenție și tabere mobile care să asigure adăpostirea temporară a populației deplasate”, a completat șeful DSU.

Comisiile parlamentare de apărare, reunite miercuri, au aprobat solicitările Ministerului Afacerilor Interne și ale Serviciului Român de Informații de aprobare prealabilă pentru inițierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție aferente proiectelor propuse pentru finanțare prin Instrumentul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE).