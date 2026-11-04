Vortexul polar se destramă neobișnuit de devreme. Cum ar putea afecta iarna în Europa și România. Revine „Bestia din Est”?

3 minute de citit Publicat la 22:48 04 Noi 2026 Modificat la 22:48 04 Noi 2026

Vortexul polar se destramă neobișnuit de devreme. Foto: Getty Images

Vortexul polar, care ține aerul foarte rece deasupra Polului Nord, începe să se destrame mult mai devreme decât de obicei, iar acest lucru ar putea influența vremea din Europa în lunile următoare. Potrivit unei analize Severe Weather Europe, fenomenul ar putea aduce perioade cu frig puternic și ninsori abundente în decembrie și ianuarie. Deocamdată, însă, nu este sigur că vom avea o iarnă mai grea, deoarece vremea va fi influențată și de un episod El Niño foarte puternic.

Vortexul polar este un sistem de circulație atmosferică format deasupra regiunilor polare. Atunci când este puternic și stabil, acesta ajută la menținerea aerului foarte rece în apropierea Polului Nord, favorizând o vreme mai blândă în Europa și America de Nord.

Lucrurile se pot schimba atunci când vortexul slăbește sau este perturbat. Aerul rece poate pătrunde mai ușor spre latitudinile medii, crescând posibilitatea unor episoade de iarnă severă.

În prezent, meteorologii urmăresc o încălzire stratosferică bruscă, fenomen cunoscut sub denumirea de Sudden Stratospheric Warming (SSW).

Vortexul polar se destramă neobișnuit de devreme. Foto: Severe Weather Europe

La aproximativ 30 de kilometri altitudine, temperaturile ar putea crește cu peste 27 de grade Celsius față de valorile obișnuite pentru această perioadă. În același timp, vânturile din stratosferă slăbesc puternic și ar urma să își inverseze direcția.

Potrivit Severe Weather Europe, această inversare este prognozată pentru vineri, 6 noiembrie, și ar putea marca cel mai timpuriu eveniment de acest fel din istoricul observațiilor, cu aproximativ trei săptămâni înaintea precedentului record.

Modelele meteorologice ECMWF și GEFS indică o probabilitate ridicată a inversării vânturilor. Fenomenul ar putea fi însă de scurtă durată, circulația urmând să se refacă până la jumătatea lunii noiembrie.

Ce ar putea însemna pentru Europa în decembrie. Temperaturi mai mici și mai multe ninsori

Pentru a înțelege posibilele efecte ale fenomenului, analiza Severe Weather Europe a comparat mii de simulări climatice și a identificat 21 de situații în care vortexul polar a fost perturbat la începutul lunii noiembrie, în condiții atmosferice asemănătoare celor din acest an.

Rezultatele indică faptul că o asemenea perturbare poate favoriza pătrunderea aerului rece în Europa în luna decembrie.

Simulările arată un semnal de temperaturi sub valorile normale pe o mare parte a continentului, alături de condiții favorabile unor ninsori mai abundente decât de obicei, cu excepția nordului și nord-estului Europei.

Vortexul polar se destramă neobișnuit de devreme. Foto: Severe Weather Europe

În anumite situații, acest tip de circulație atmosferică poate contribui la apariția unor episoade de frig puternic, asemănătoare fenomenelor cunoscute drept „Bestia din Est”.

Acestea nu sunt prognoze propriu-zise pentru luna decembrie, ci rezultate ale unor simulări care arată cum ar putea influența vremea o perturbare timpurie a vortexului polar.

Prognozele extinse pentru sfârșitul lunii noiembrie arată deja o tendință de răcire în estul Europei, însoțită de un semnal de ninsori. În restul continentului, temperaturile apar mai ridicate decât normalul, iar ninsorile sunt mai puține.

Vortexul polar se destramă neobișnuit de devreme. Foto: Severe Weather Europe

Cum ar putea arăta luna ianuarie în Europa

Pentru ianuarie, simulările arată o posibilă schimbare a zonelor afectate de frig.

Dacă în decembrie semnalul de temperaturi scăzute apare pe o mare parte a Europei, în ianuarie acesta se concentrează mai ales în vestul, nordul și centrul-nordul continentului.

În schimb, estul Europei prezintă un semnal de temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite.

Ninsorile ar putea fi mai abundente în vestul, centrul și nord-vestul Europei, acolo unde aerul rece ar putea întâlni umezeala adusă dinspre Atlantic și Marea Mediterană.

Și în acest caz, este vorba despre efectele posibile ale perturbării vortexului polar, identificate în simulări, nu despre o prognoză sigură pentru ianuarie 2027.

Vortexul polar se destramă neobișnuit de devreme. Foto: Severe Weather Europe

Va fi o iarnă mai grea în România?

Deocamdată, analiza Severe Weather Europe nu oferă o prognoză precisă pentru România și nici nu confirmă că iarna 2026–2027 va fi mai rece sau cu ninsori mai abundente în țara noastră.

Simulările arată că o perturbare timpurie a vortexului polar poate crește probabilitatea unor episoade reci în Europa, dar vremea efectivă va depinde de interacțiunea acestui fenomen cu El Niño și cu celelalte sisteme atmosferice.

Mai mult, efectele unei încălziri stratosferice nu apar neapărat imediat la nivelul solului și nu afectează toate regiunile în același fel.