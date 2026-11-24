Cum va fi vremea înainte de Crăciun. ANM a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni

1 minut de citit Publicat la 08:45 24 Noi 2026 Modificat la 08:50 24 Noi 2026

Meteorologii au emis prognoza meteo actualizată până la jumătatea lunii decembrie. Sursă foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 23 noiembrie - 21 decembrie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă în întreaga ţară, până la jumătatea lunii decembrie, urmând ca acestea să se apropie de cele specifice perioadei în săptămâna 14 - 21 decembrie, înainte de Crăciun.

Săptămâna 23 - 30 noiembrie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică negativă uşor mai accentuată în zonele montane.

Regimul pluviometric va fi excedentar în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sud-vestice.

Săptămâna 30 noiembrie - 7 decembrie

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii ţări, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în regiunile sud-estice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare în toate regiunile, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 7 - 14 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări, dar mai ales în sud-estul teritoriului.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 14 - 21 decembrie

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.