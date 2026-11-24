Rusul care îl urăște pe Putin și construiește rachetele folosite de Ucraina la distrugerea podului din Crimeea: Putin mi-a distrus țara

5 minute de citit Publicat la 08:13 24 Noi 2026 Modificat la 08:13 24 Noi 2026

Mihail Kokorici este directorul executiv al Destinus, compania care produce racheta de croazieră Ruta. sursa foto: Profimedia

Unul dintre oamenii din spatele atacului care a prăbușit în mare inima podului din Crimeea este un rus care îl urăște pe Vladimir Putin. Mihail Kokorici este directorul executiv al Destinus, compania care produce racheta de croazieră Ruta, folosită în atac, iar de la începutul războiului s-a pus de partea Ucrainei, scrie The Wall Street Journal.

Structura podului din Crimeea, unul dintre proiectele de prestigiu ale Rusiei, se înclinase deja periculos după un val de atacuri cu drone și rachete. Ca să termine treaba, luni noaptea, o rachetă de croazieră Ruta, ieftină, a lovit structura superioară de rezistență a podului. Au urmat alte șapte rachete Ruta și alte rachete, iar până marți partea centrală a uriașei legături dintre Rusia și Crimeea ajunsese pe fundul mării.

Destinus este o companie cu sediul în Țările de Jos, care produce atât racheta Ruta, cât și drona Da Vinci, folosită și ea în atac. Kokorici este unul dintre fondatorii ei. A crescut în Siberia, a plecat din Rusia în 2012, după ce susținuse opoziția față de Putin, și a renunțat la cetățenia rusă în 2022, când Moscova a invadat Ucraina.

„Le-am spus ucrainenilor că vreau să câștige. Și încă vreau”, a declarat el. „Sunt mândru că rachetele pe care le construim îi ajută pe ucraineni să-și apere țara”.

La 50 de ani, Kokorici se înscrie într-o lungă tradiție a oamenilor de afaceri ruși exilați care s-au ridicat împotriva Moscovei, de la bancherii din epoca țaristă care i-au atacat pe bolșevici până la Mihail Hodorkovski, magnatul petrolului devenit critic al lui Putin. Diferența este că el face rachete.

A înființat Destinus în 2021 și lucra la tehnologia motoarelor hipersonice când a izbucnit războiul. Kokorici este fizician și a studiat hipersonica la universitate. Prieteni și oficiali ucraineni l-au întrebat atunci dacă îi poate ajuta să dezvolte o dronă asemănătoare cu dronele iraniene Shahed, care pot lovi la distanțe mari. Primele drone Da Vinci au fost predate Ucrainei în anul următor.

În noiembrie 2025, agenția rusă de monitorizare financiară l-a trecut pe Kokorici, alături de alți câțiva exilați, pe lista sa de „teroriști și extremiști”.

Marți, Kremlinul a criticat dur sprijinul Țărilor de Jos pentru Kiev. Comentatorii ruși și utilizatorii rețelelor sociale și-au îndreptat însă criticile mai ales spre Kokorici.

„Consider această decizie un act de trădare”, a scris Max Vektor, analist și comentator, într-un articol publicat pe Voennoe Obozrenie, un site militar pro-Kremlin. „E timpul ca serviciile noastre de informații și serviciile speciale să-și amintească de piolet și de Troțki”, a adăugat el, cu trimitere la asasinarea din 1940, în Mexic, a rivalului lui Iosif Stalin.

Kokorici spune că a pierdut șirul amenințărilor cu moartea pe care le-a primit.

Atacul asupra podului a fost momentul în care compania lui a ieșit din umbră. Destinus, care până acum nu vorbise prea mult despre faptul că livrează arme Ucrainei, ajunge astfel în prima linie a unei noi categorii de producători de rachete ieftine.

Războaiele din Ucraina și din Iran au arătat că armatele au nevoie de cantități mari de drone și rachete ieftine, pe lângă armamentul sofisticat. Creșterea cheltuielilor pentru apărare și faptul că se găsesc ușor componente comerciale de serie au atras pe această piață sute de startup-uri.

Prima versiune a rachetei Ruta, numită Block 1, costă câteva sute de mii de dolari, spune compania. Numele Ruta vine de la o plantă aromatică din legendele ucrainene, despre care se spune că aduce noroc, dar și de la cuvântul spaniol pentru drum sau traseu.

Prin comparație, racheta americană Joint Air-to-Surface Standoff Missile costă 1,3 milioane de dolari, iar o rachetă Tomahawk costă aproape două milioane de dolari, potrivit think tank-ului Center for Strategic and International Studies. Și racheta britanică Storm Shadow, folosită de Ucraina cu efecte devastatoare, costă milioane de dolari.

„Încercăm să fim de zece ori mai ieftini”, a spus Kokorici, care și-a făcut prima avere în Rusia, vânzând electronice și alte produse de consum, înainte să treacă în industria aerospațială.

Ucraina folosește dronele companiei încă de la începutul războiului, iar rachetele Ruta din 2024. Spania a comandat drone interceptoare de la Destinus, iar Țările de Jos au contractat compania pentru dezvoltarea unei noi versiuni.

Gijs Tuinman, care a coordonat achizițiile militare în guvernul olandez din iulie 2024 până în februarie anul acesta, spune că firma a devenit importantă pentru Ucraina.

„Ucraina le cere donatorilor anumite tipuri de capabilități, iar această companie este mereu pe listă”, a declarat el.

Destinus are și concurenți, mai multe startup-uri care câștigă și ele contracte de achiziții, printre care și Covenant, cu sediul la Washington.

Producătorii reduc costurile prin focoase și motoare mai simple și mai mici și prin componente electronice mai puțin sofisticate.

„Aceste rachete ieftine sunt un compromis: plătești mai puțin, dar primești și mai puține capabilități”, a explicat Fabian Hoffmann, expert în rachete la Institutul Norvegian pentru Studii de Apărare din Oslo.

Ruta Block 1 are o rază de acțiune de aproximativ 300 de kilometri și un focos de circa 150 de kilograme. E mai puțin decât oferă Joint Air-to-Surface Standoff Missile, mult mai scumpă, care poate zbura peste 800 de kilometri cu un focos de circa 450 de kilograme și poate pătrunde în clădiri înainte să explodeze.

Chiar și așa, Hoffmann spune că Ruta este o rachetă foarte performantă. A fost printre primele care au folosit inteligența artificială pentru a se ghida singure, o capacitate pe care el a comparat-o cu folosirea unor hărți încărcate dinainte.

În octombrie, compania ajunsese să producă aproape 300 de rachete Ruta Block 1 pe lună, față de aproximativ 200 în mai. Destinus produce arme în Țările de Jos și în Spania și își face singură motoarele.

A început deja producția versiunii Block 2, cu rază mai mare și încărcătură mai grea, și lucrează la Block 3. Potrivit lui Kokorici, asta face din Destinus cel mai mare producător de rachete de croazieră din Europa.

Nu totul merge însă în favoarea companiei. Gigantul german al industriei de apărare Rheinmetall a anunțat recent că negocierile cu Destinus nu au dus încă la crearea societății mixte pentru rachete, anunțată încă din aprilie. Kokorici spune că discuțiile continuă.

Săptămâna trecută, activitatea companiei în Ucraina a stârnit și controverse în Țările de Jos. Presa a scris că angajați ai Destinus s-ar fi apropiat prea mult de zona luptelor, în timp ce ajutau la testarea rachetelor în Ucraina. Kokorici a confirmat că firma testează rachete acolo, la fel ca alți producători occidentali de armament, dar spune că nu participă direct la lupte. Rachetele sunt predate armatei ucrainene, care le folosește.

Deși familia tatălui său era ucraineană, Kokorici se consideră în continuare rus.

„E cultura mea, literatura mea, muzica mea. Putin mi-a furat țara”, a spus el.

Recunoaște că e ciudat să trăiască astfel încât, de fiecare dată când întâlnește un alt rus în străinătate, se gândește că omul acela l-ar putea ucide. Spune însă că a fost mereu conștient de riscuri și că nu regretă nimic.

„Acolo unde am crescut eu, în Siberia, se spune: «Dacă ți-e frică de lupi, nu intra în pădure»”, a încheiat el.