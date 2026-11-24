Comasarea comunelor împarte țara în două. Unii primari sunt de acord, alții se opun: „Benefică sau nebenefică, trebuie să facem”

4 minute de citit Publicat la 08:00 24 Noi 2026 Modificat la 08:00 24 Noi 2026

Gore Serea, viceprimarul comunei Boldu, din Buzău. Foto: Captură Antena 3 CNN

Comasarea comunelor mici împarte primarii în tabere. În timp ce unii edili sunt gata să renunțe la administrația proprie, alții se opun și spun că oamenii ar ajunge mai greu la serviciile publice. Echipele Antena 3 CNN din toată ţara au discutat cu primarii și localnicii despre unirea comunelor și ce beneficii le promite Guvernul celor care acceptă reforma.

Primarii au timp până la 1 martie să decidă dacă își unesc voluntar administrațiile cu cele ale localităților vecine.

„Beneficiile unirii voluntare pentru cetățeni: impozite reduse la case și terenuri timp de 5 ani și cel puțin 4 milioane de lei pentru investiții în fiecare localitate, și aici vorbim despre gaze, apă, drumuri, școli și dispensare”, spunea președintele PSD, Sorin Grindeanu.

În teritoriu, însă, părerile primarilor sunt împărţite.

„Eu sunt împotriva comasării, pentru că am fost aleși de către cetățenii noștri pentru a-i reprezenta și pentru a-i ajuta, nu pentru a-i trimite în altă parte și a le îngreuna accesul la servicii. Avem investiții în derulare, avem proiecte pe care tocmai le-am depus și sperăm să obținem finanțare”, a spus Vasile Făgăraș, primarul din Șincai, județul Mureș.

„Ar trebui gândită foarte bine, analizând avantajele și dezavantajele pentru fiecare localitate în parte. Iar cel mai important este ca această decizie să fie luată prin referendum”, a adăugat Vasile Vereș, primarul din Crăiești, în timp ce primarul din Dimăcheni, Marinel Moruz, a adăugat că „nu toată lumea are acces la transport sau la sisteme digitale”.

„Acest lucru va crea un disconfort pentru cetățeni, dar, dacă aceasta va fi decizia luată, noi o vom respecta”, a spus Moruz.

La Buzău, primarul din Vâlcelele spune că este pregătit să facă acest pas, iar administrația din Boldu ia în calcul varianta unirii.

„O să inițiez o comasare voluntară cu o primărie, să vedem ce spune și Guvernul, dar eu aș prefera să fac acest lucru cu Boldu, a spus Liviu Bărăgan.

„Benefică sau nebenefică, trebuie să facem comasarea cu o altă localitate pentru a întruni numărul necesar de locuitori. Dacă aceasta este cerința, trebuie să găsim o soluție și să o rezolvăm”, a completat Gore Serea, viceprimarul din Boldu.

Comasarea ar urma să țină cont de șase criterii: populația și evoluția demografică, sustenabilitatea economică, capacitatea administrativă, conectivitatea, accesibilitatea și serviciile publice locale.

„Matricea va arbitra și va conduce dialogul la nivel local, având ca reper un plan propus pentru 3.000 de locuitori. Intenția care ne guvernează nu este să desființăm primării sau sate. Unim comunitățile pentru a le face mai puternice”, a spus coordonatorul grupului PSD, Dragoș Benea.

Pe de altă parte, politicienii din fosta coaliţie de guvernare critică iniţiativa social-democraţilor.

„PSD nu își dorește o reformă în adevăratul sens al cuvântului. Dacă și-ar fi dorit acest lucru, ar fi venit cu niște propuneri și criterii concrete”, a spus senatorul USR Remus Negoi.

„Această pseudo-reformă este fumigena perfectă. Este un simulacru clasic PSD, care va duce la creșterea cheltuielilor, nu la reducerea acestora”, a spus și Silviu Coșa, senator PNL.

Guvernul susține că oamenii nu vor fi nevoiți să își schimbe buletinele sau celelalte acte și că în fiecare fostă comună va funcționa un punct de lucru pentru rezolvarea problemelor administrative.

Dezbatere în Parlament. Benea: Intenția este să unim primării, nu să desființăm sate

Europarlamentarul Dragoș Benea, desemnat de PSD să conducă grupul de lucru care se ocupă de reforma administrativă, a prezentat, luni, în comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului principiile reformei. La discuția cu parlamentarii acesta a spus că nu se vor „șterge” localități de pe hartă, ci „le unim facandu-le mai puternice”.

La dezbatere a participat și Olguța Vasilescu. Acesta a explicat că în Dolj sunt localități unde mai trăiesc doar 500 de oameni, iar administrațiile nu reusesc să-și plătească nici măcar salariile din primărie.

În cadrul dezbaterii, USR a anunțat că susține comasarea județelor pe modelul ADR-urilor, propus de Olguța Vasilescu, în timp ce PNL spune că e de acord cu comasarea comunelor, dar parlamentarii partidului vor depune amendamente la OUG. „Ar trebui ca discuția să se poarte și sub patronajul Președintelui, nu poate fi scos din această ecuație”, a declarat deputatul PNL, Florin Roman.

„Am configurat o foaie de parcurs. Experiența primarilor, a președinților de CJ este importantă. Îmi propun ca astăzi nu să discutăm hărți, ci să aprofundăm cele 6 criterii. Matricea va arbitra dialogul în plan local și va conduce dialogul, avand un plan propus de 3000 de locuitori. Intenția este să unim primării, nu să desființăm sate. Nu ștergem localități de pe harta, ci le unim facandu-le mai puternice”, a declarat Dragoș Benea, la începutul discuțiilor.

Primarul din Videle, Cornel Gogan, care a reprezentat la dezbatere Asociația Orașelor din România, s-a arătat îngrijorat că reforma ar putea fi sabotată chiar de primarii din comunele care nu ar dori comasarea. Acesta a cerut și ca stațiunile să fie exceptate.

„Susținem în totalitate acest demers. Vă rugăm să luați în calcul că 32 de orașe din România au statutul de stațiuni. Nu avem nevoie să afectăm turismul din România. Care este în situația în care este.

În calitate de primar vă spun ce probleme sunt. Eu, în jurul meu, am 2 localități cu 1.400 și 1.300 de locuitori. Una dintre ele e celebră, cu o familie care lucrează în primărie. O să ajungem în situația să facem referendum. Eu vreau, dar cum vom putea noi să combatem aceste referendumuri? Pentru că acei primari controlează foarte bine și 453 de primari vor bloca acest demers. Consider că nu este corect ca acele localități care se pot susține financiar să se comaseze. Nu trebuie să forțăm aceste comune să mergem cu ele așa unitar”, a spus Gogan.

„Asociația Comunelor susține procesul de comasare în care cetățeanul să-și spună părerea prin referendum”, a declarat Valentin Dumitru Ivan, vicepresedinte Asociația Comunelor.