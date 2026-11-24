Cele patru țări din Grupul de la Vișegrad contestă noul buget al UE. Péter Magyar: „Sprijinul pentru Ucraina nu ar trebui inclus”

3 minute de citit Publicat la 08:26 24 Noi 2026 Modificat la 08:26 24 Noi 2026

Cei patru lideri s-au întâlnit cu cancelarul austriac în Slovacia pentru a discuta despre cooperarea economică, migrație și proiectul de buget. FOTO: Hepta

Liderii țărilor din Grupul de la Vișegrad (V4) au criticat luni propunerea de buget multianual al Uniunii Europene pentru următorii șapte ani, contestând prioritățile de cheltuieli și includerea finanțării pentru Ucraina. În urma unei reuniuni desfășurate la Bratislava, premierii Ungariei, Cehiei, Slovaciei și Poloniei au exprimat rezerve față de proiect, deși au avut poziții diferite în privința sprijinului acordat Kievului, scrie Euronews.

Cei patru lideri s-au întâlnit cu cancelarul austriac în Slovacia pentru a discuta despre cooperarea economică, migrație și proiectul de buget.

Prim-ministrul ungar, Péter Magyar, a declarat că guvernul său nu consideră propunerea de buget un punct de plecare acceptabil pentru negocieri.

El a anunțat că i-a scris președintelui Consiliului European, António Costa, explicând că nu vede mare rost în organizarea unei reuniuni speciale a Consiliului, programată în cursul săptămânii, întrucât „nu are sens să petrecem două zile la Bruxelles fără a ajunge la nicio înțelegere”.

Și premierul ceh, Andrej Babiš, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la bugetul propus, afirmând că se aștepta ca Comisia Europeană să dea cel puțin un semn că dorește să economisească fonduri.

El a susținut că menținerea Parlamentului European în trei locații diferite este inutilă și costisitoare, exprimându-și, de asemenea, rezervele față de contribuțiile statelor membre.

Prim-ministrul slovac, Robert Fico, gazda reuniunii, a declarat că liderii nu au adoptat o poziție comună privind bugetul în cadrul discuțiilor de luni, întrucât acesta nu a fost scopul întâlnirii, deși a menționat că există, în linii mari, o convergență a opiniilor pe această temă.

Nu există consens privind finanțarea Ucrainei

La rândul său, premierul polonez, Donald Tusk, a abordat în principal chestiuni legate de securitate, subliniind că Polonia este dedicată păcii, dar că evenimentele recente au demonstrat impactul pe care invazia rusă în Ucraina îl are asupra Poloniei.

Tusk a accentuat importanța continuării sprijinului pentru Kiev, argumentând că capacitatea țării de a se apăra are o semnificație strategică pentru securitatea Europei.

Cu toate acestea, omologul său ungar, Magyar, a avertizat că „sprijinul pentru Ucraina nu ar trebui inclus în bugetul UE”.

Magyar a precizat că nu există nicio îndoială că Ucraina merită solidaritate, menționând că Ungaria oferă deja diverse forme de asistență poporului și guvernului ucrainean.

El a susținut însă că sprijinul financiar pentru Ucraina nu ar trebui integrat în bugetul Uniunii într-o manieră care să facă aceste contribuții obligatorii pentru toate statele membre. Referitor la aceeași chestiune, Tusk a declarat că nu consideră oportun ca UE să finanțeze sprijinul pentru Ucraina prin contractarea de împrumuturi comune, o inițiativă la care guvernul ungar a precizat deja că nu va participa.

În cadrul unei conferințe de presă susținute după reuniune, liderii au subliniat că o cooperare regională nu este doar importantă, ci și realizabilă, având în vedere punctele de vedere comune asupra unor chestiuni esențiale.

Fico a afirmat că țările din Grupul de la Vișegrad (V4) și Austria au opinii în mare parte convergente cu privire la aspecte cheie care vizează regiunea, inclusiv politica de coeziune, politica în domeniul migrației și strategiile agricole.

Unul dintre subiectele principale a fost gestionarea migrației ilegale. Toți liderii au pledat pentru reguli stricte și pentru aplicarea consecventă a acestora; totodată, Fico a salutat un plan care vizează înființarea, de către unele state membre UE, a unor centre pentru returnarea imigranților în Rwanda.

Cancelarul austriac Christian Stocker a declarat că este în interesul Austriei să coopereze cu vecinii săi și că își dorește ca țara sa să fie un aliat al grupului V4.

El a adăugat că o cooperare mai strânsă ar contribui, de asemenea, la o mai bună înțelegere, la nivelul restului Uniunii Europene, a evoluțiilor din Europa Centrală și de Est, precum și a priorităților strategice care definesc această regiune.

Discuțiile apar în contextul în care cancelarul german Friedrich Merz le-a cerut statelor Uniunii Europene să ajungă la un acord privind un nou ajutor financiar pentru Ucraina, înainte de a negocia viitorul buget european.

Ucraina se confruntă cu perspectiva unui deficit bugetar de aproximativ 70 de miliarde de euro în 2027, provocat de atacurile aeriene repetate ale Rusiei și de costurile războiului. Uniunea Europeană a promis să acopere aproximativ două treimi din această sumă, adică 45 de miliarde de euro, însă țările membre nu au stabilit încă de unde vor veni banii.