Tăieri de până la 200 de miliarde de euro și taxe noi. Miza uriașă a negocierilor pe bugetul UE. România și Germania, în tabere opuse

Guvernele se grăbesc să încheie un acord între ele înainte ca alegerile naționale din Franța, Polonia și Italia din 2027 să amenințe să deraieze negocierile. Foto: Profimedia Images

Guvernele UE se așteaptă ca propunerea pentru următorul buget al Uniunii Europene pe șapte ani să fie redusă cu 100 de miliarde de euro, până la 200 de miliarde de euro, față de planul anterior anunțat în iunie, au declarat 12 diplomați ai UE pentru Politico.

Irlanda, care deține președinția Consiliului UE și coordonează discuțiile, va dezvălui propunerea sâmbătă, pregătind terenul pentru discuții tensionate între liderii UE la summitul lor de săptămâna viitoare.

Blocul este divizat între așa-numitele țări frugale - Germania, Austria, Olanda și altele - care vor să reducă câteva sute de miliarde de euro din propunerea de aproape 2 trilioane de euro aflată pe masă și o coaliție rivală a țărilor din sudul și estul Europei, Prietenii Coeziunii, care se opune reducerilor.

Se așteaptă ca Dublinul să reducă bugetul cu între 100 și 200 de miliarde de euro, ca gest de bunăvoință față de tabăra germană, au declarat diplomații. Cu toate acestea, irlandezii intenționează să protejeze agricultura și cheltuielile regionale de reduceri majore, ca o concesie făcută grupării „Prietenii Coeziunii”.

La summitul de săptămâna viitoare, liderii UE vor reacționa la cele mai recente cifre, cunoscute sub numele de „negobox”, deoarece oferă guvernelor un punct de negociere și vor semnala din timp dacă un acord este posibil până la sfârșitul anului.

Guvernele se grăbesc să încheie un acord între ele înainte ca alegerile naționale din Franța, Polonia și Italia din 2027 să amenințe să deraieze negocierile.

În calitate de mediator neutru în cadrul discuțiilor, Irlanda nu și-a dezvăluit public intențiile cu privire la documentul de negociere.

Ministrul de stat pentru afaceri europene de la Dublin, Thomas Byrne, a declarat Parlamentului European la începutul acestei săptămâni că țările membre ale UE au făcut „progrese substanțiale” către un acord. Dar a avertizat: „nu putem satisface pe toată lumea”.

Germania și aliații săi au criticat fosta președinție a Consiliului din Cipru pentru reducerea bugetului de doar 32 de miliarde de euro la negocierile din iunie.

Reduceri iminente ale bugetului UE

Apelurile statelor frugale pentru economii bugetare au stârnit temeri în rândul Prietenilor Coeziunii.

Cele 17 țări — inclusiv marile puteri Italia, Spania și Polonia — au emis săptămâna trecută o declarație comună, inițiată de președintele României Nicușor Dan și premierul italian Giorgia Meloni, prin care se opun reducerilor bugetare pentru agricultură și coeziune.

Ca o concesie față de această tabără, Irlanda este așteptată să propună economii bugetare în alte domenii de politică. Guvernele se pregătesc pentru reduceri majore ale Fondului Europa Globală, ale fondului UE de 200 de miliarde de euro pentru ajutor pentru dezvoltare și relații externe, precum și ale Fondului European de Competitivitate, în valoare de 410 miliarde de euro , menite să stimuleze capacitatea industrială a blocului comunitar.

Reducerile costurilor administrative, cu 118 miliarde de euro alocați instituțiilor și personalului UE, sunt, de asemenea, populare în rândul guvernelor UE, deși vor genera mai puține economii.

Cu toate acestea, statele grugale au avertizat împotriva protejării agriculturii și a coeziunii printr-un buget mai mic. Ei susțin, în schimb, că mai mulți bani ar trebui direcționați de la prioritățile tradiționale către noi provocări, cum ar fi apărarea și competitivitatea.

„Suntem foarte îngrijorați că Irlanda ar putea decide să elimine finanțarea pentru cercetare și acțiune externă, care reprezintă o problemă majoră pentru dezvoltare, interesele noastre economice și migrație”, a declarat un diplomat UE.

Taxe noi în UE?

O altă problemă sensibilă o reprezintă impozitele la nivelul UE — cunoscute sub numele de „resurse proprii” — menite să finanțeze bugetul și să reducă contribuțiile naționale.

În 2025, Comisia Europeană a propus cinci noi taxe, despre care se preconizează că vor genera 66 de miliarde de euro pe an. În timpul negocierilor, guvernele s-au opus unor taxe care le-ar afecta în mod covârșitor economiile.

Mai multe guverne europene au făcut lobby pe lângă Irlanda pentru a elimina o taxă pe profit, cunoscută sub numele de CORE, care este nepopulară în întregul bloc comunitar. Însă se așteaptă ca Dublinul să se abțină de la a face acest lucru și să mențină cele cinci taxe impuse de Comisie în cadrul negocierilor.

Pentru a face CORE mai acceptabil, Dublinul ar putea scuti întreprinderile mici și mijlocii de la aplicarea taxei. De asemenea, ar putea aduce modificări unei taxe pe tutun căreia mulți se opun.

În schimb, se așteaptă ca taxele propuse de Parlamentul European asupra taxelor digitale, jocurilor de noroc online și firmelor de criptomonede să fie excluse complet din negocieri.