De ce scandinavii nu pun perdele și draperii la geamuri. Și ce pun în schimb

În unele țări europene, ferestrele locuințelor rămân descoperite chiar și seara, astfel încât trecătorii pot vedea cu ușurință interiorul caselor. Un astfel de obicei este întâlnit la scandinavi, unde lipsa perdelelor și a draperiilor la geam are legătură atât cu modul în care oamenii își amenajează locuințele, cât și cu anumite valori culturale, potrivit RBC-UKRAINE.

Lumina naturală, un lucru prețios pentru olandezi

În Țările de Jos, vremea este adesea ploioasă, cerul rămâne înnorat perioade îndelungate, iar ceața este frecventă. Zilele însorite nu sunt atât de numeroase, motiv pentru care locuitorii încearcă să profite cât mai mult de lumina naturală.

Perdelele groase și draperiile care acoperă complet ferestrele ar reduce cantitatea de lumină care pătrunde în locuințe. Din acest motiv, mulți olandezi preferă să lase geamurile descoperite.

Obiceiul nu mai are astăzi o motivație religioasă, ci este asociat cu un concept specific culturii olandeze: gezelligheid. Termenul nu are o traducere exactă, însă descrie o stare de confort, căldură sufletească, intimitate și apropiere între oameni.

În acest spirit, pervazurile ferestrelor sunt adesea decorate cu flori, lămpi, figurine sau lumânări. Seara, camerele luminate pot fi văzute din stradă, însă acest lucru nu este considerat neapărat o invitație pentru trecători să privească în interior. Mai degrabă, lumina este percepută ca un semn de căldură și deschidere față de comunitate.

Regula nescrisă a respectării intimității

Faptul că ferestrele sunt descoperite nu înseamnă că oamenii sunt de acord ca trecătorii să le urmărească activitățile din locuință. În cultura olandeză există o regulă nescrisă, descrisă uneori drept „peretele invizibil”.

Principiul este simplu: oamenii pot vedea că în spatele ferestrei se află cineva, însă nu trebuie să se oprească pentru a privi insistent în interior sau pentru a urmări ce fac locatarii. Fiecare își respectă spațiul privat, chiar dacă acesta este vizibil din exterior.

Această atitudine este asociată cu nivelul ridicat de încredere socială și cu felul în care olandezii înțeleg relația dintre viața privată și comunitate.

Totuși, obiceiul începe să se schimbe, în special în rândul generațiilor tinere. Tot mai multe locuințe folosesc rulouri, jaluzele sau alte sisteme de umbrire, care sunt trase mai ales noaptea ori în zonele aglomerate, frecventate de turiști.

O variantă preferată de mulți proprietari este reprezentată de storurile plisate sau jaluzelele semitransparente, care acoperă doar jumătatea inferioară a ferestrei. În acest fel, interiorul este protejat de privirile trecătorilor, în timp ce lumina naturală continuă să pătrundă prin partea superioară a geamului.