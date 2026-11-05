Marea Insulă de Gunoaie din Pacific ar avea acum atât de mult plastic, încât schimbă culoarea oceanului

2 minute de citit Publicat la 23:59 05 Noi 2026 Modificat la 00:20 06 Noi 2026

Marea Insulă de Gunoaie din Pacific ar putea conține acum atât de mult plastic, încât schimbă culoarea oceanului. În imagine: gunoaie pe una din insulelele din Tuvalu, Oceanul Pacific. Foto: Getty Images

În largul Oceanului Pacific, între Hawaii și California, o întindere vastă de apă și-a schimbat culoarea în ultimele două decenii, devenind semnificativ mai albastră și mai verde. Poate părea un lucru atrăgător, însă oamenii de știință au descoperit că ar putea exista un motiv îngrijorător pentru această schimbare: creșterea poluării cu plastic, relatează CNN.

Această parte a oceanului este cunoscută sub numele de "Marea Insulă de Gunoi din Pacific". Este un amestec de deșeuri din plastic aflate în continuă mișcare, care cuprinde totul, de la plase de pescuit vechi până la ambalaje pentru alimente și băuturi.

De multe ori, oamenii își imaginează că este formată din insule vaste de deșeuri vizibile, însă, în realitate, o mare parte din aceasta constă în fragmente minuscule, numite "microplastice" – multe dintre ele fiind prea mici pentru a putea fi văzute cu ochiul liber.

Potrivit unui studiu publicat, joi, în revista Communications Earth & Environment de cercetători de la Universitatea din Bergen, Norvegia, creșterea cantității acestor fragmente minuscule de plastic ar putea fi responsabilă pentru schimbarea culorii apei din Marea Insulă de Gunoi din Pacific.

Culoarea Oceanului Pacific reflectă literalmente ceea ce se află în el – de la organisme microscopice asemănătoare plantelor, numite "fitoplancton", până la deșeurile marine. Însă, exista o "lacună" în cercetare cu privire la modul în care microplasticele ar putea influența culoarea oceanului, a explicat Dan Koestner, unul dintre autorii studiului și cercetător specializat în optica oceanelor (n.r.: oceanograf optic).

El a început să prepare "smoothie-uri" din deșeuri de plastic și să testeze materialul folosind lumini și lasere, pentru a observa modul în care microplasticele interacționează cu lumina, au mai notat jurnaliştii de la CNN.

Pe baza acestor date, următorul pas a fost să se determine cantitatea de plastic necesară pentru a produce o schimbare de culoare detectabilă de către un satelit, a explicat Koestner. Marea Insulă de Gunoi din Pacific, zonă în care oceanicii circulari uriași captează cantități enorme de deșeuri din plastic, părea locul ideal pentru această cercetare.

Oamenii de ştiinţă au analizat date colectate din satelit din zonă, colectate pe parcursul a 20 de ani, între 2002 și 2022, și au constatat o intensificare semnificativă a luminozității în lungimile de undă corespunzătoare culorilor albastru și verde, atât în ​​interiorul, cât și în vecinătatea Marii Insule de Gunoi din Pacific, în comparație cu zonele oceanice învecinate. Aceștia au concluzionat că fenomenul a făcut probabil ca apa să capete o nuanță de cyan, o nuanță vibrantă de albastru-verzui.

Cercetătorii au realizat apoi simulări pentru a înțelege posibilele cauze ale schimbării culorii și au verificat dacă aceasta ar putea fi determinată de factori naturali, precum o cantitate mai mare sau un tip diferit de fitoplancto. Însă, atunci când au introdus materiale plastice, au constatat o creștere semnificativă a probabilității ca apa să capete nuanța de cyan observată în imaginile din satelit.

"Noi am reușit să identificăm un spectru specific de lumină, o anumită culoare pe care microplasticele tind să o producă", a declarat Shea Cheatham, unul dintre autorii studiului și doctorand la Universitatea din Bergen.

Mai sunt încă lucruri de făcut pentru a demonstra că nuanța observată în datele din satelit "este cauzată direct și exclusiv de materialele plastice", a spus Shea Cheatham.

Următorul pas este deplasarea în zona Marii Insule de Gunoi din Pacific pentru a efectua măsurători directe – un proces complex și costisitor.