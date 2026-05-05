Marea Insulă de Gunoaie din Pacific este un coșmar de plastic. Ar putea fi, însă, și parte dintr-o problemă mult mai mare, ascunsă

Publicat la 16:35 05 Mai 2026 Modificat la 16:35 05 Mai 2026

Poluare cu plastic în ocean. Ilustrație. Sursa foto: Getty Images

În Oceanul Pacific, între Hawaii și California, se află Marea Insulă de Gunoaie din Pacific, un vârtej uriaș de deșeuri din plastic de peste două ori mai mare decât statul american Texas. Pe măsură ce bucățile de plastic se lovesc unele de altele, se descompun în particule suficient de mici pentru a fi purtate de vânt. Odată ajunse în aer, acestea au un impact asupra climei care ne-ar putea afecta pe toți, potrivit unor cercetări noi.

Marea Insulă de Gunoaie din Pacific este o sursă importantă de microplastice și nanoplastice aflate în aer, dar există multe alte locuri de unde particulele minuscule de plastic pot fi ridicate în atmosferă, inclusiv gropi de gunoi, deșeuri de pe marginea drumurilor și anvelope auto.

O echipă de oameni de știință din China și SUA a studiat compoziția și comportamentul acestor plastice și a constatat că ele contribuie la încălzirea globală, potrivit studiului publicat luni în revista Nature, citat de CNN.

Dovezi pentru „legătura mult timp ignorată între poluarea cu plastic și schimbările climatice”

Majoritatea cercetărilor despre microplastice s-au concentrat pe pericolele lor pentru sănătate și mediu, dar acest raport „dezvăluie o legătură mult timp ignorată între poluarea cu plastic și schimbările climatice”, a spus Hongbo Fu, autor al studiului și specialist în știința atmosferei la Universitatea Fudan din Shanghai.

Oamenii de știință s-au concentrat asupra microplasticelor, de obicei de mărimea unei radiere de creion sau mai mici, și asupra nanoplasticelor, care sunt cele mai mici particule, de multe ori mai mici decât grosimea unui fir de păr uman. Ei au analizat culoarea, dimensiunea și compoziția chimică pentru a înțelege mai bine cum interacționează acestea cu lumina solară.

Au vrut să afle dacă particulele reflectă lumina solară înapoi în spațiu — ceea ce ar avea un efect de răcire asupra planetei — sau dacă absorb lumina, ceea ce ar avea un efect de încălzire.

Cercetările anterioare au sugerat că contribuția microplasticelor la încălzirea globală era neglijabilă, dar analizele au presupus adesea că particulele sunt transparente, au spus autorii raportului. În realitate, ei au descoperit un întreg spectru de culori.

Plasticele colorate absorb de 75 de ori mai multă lumină decât plasticele nepigmentate

Plasticele colorate, în special roșu, galben, albastru și negru, absorb de aproximativ 75 de ori mai multă lumină decât plasticele pure, nepigmentate, arată studiul. Acestea „acționează ca un tricou negru; absorb căldura”, a spus Fu.

Dimensiunea este, de asemenea, un factor, deși într-o măsură mai mică. Cu cât particula este mai mică, cu atât poate absorbi mai multă lumină solară, a constatat raportul. „Nanoplasticele sunt mici, dar puternice. Rămân mai mult timp în aer și, pentru aceeași masă, absorb mult mai multă lumină solară decât microplasticele”, a spus Fu.

Oamenii de știință au constatat, de asemenea, că impactul de încălzire al plasticelor se poate schimba în timp. Ei le-au îmbătrânit artificial în laborator folosind lămpi ultraviolete și au descoperit că particulele albe tind să devină gălbui, ceea ce înseamnă că absorb mai multă lumină solară. Particulele roșii, pe de altă parte, uneori se decolorează, ceea ce înseamnă că reflectă mai multă lumină.

„Efectul net este că aproape toate aceste particule încălzesc mai mult decât răcesc”

Majoritatea particulelor sunt mai închise la culoare, fie pentru că așa sunt inițial, fie pentru că se închid la culoare pe măsură ce plutesc în atmosferă și îmbătrânesc, a spus Drew Shindell, autor al studiului și profesor de știința Pământului la Universitatea Duke. Marele progres al lucrării este că „putem stabili că efectul net este că aproape toate aceste particule încălzesc mai mult decât răcesc”, a spus el.

Efectul de încălzire poate fi mic la nivel global, dar nu este nesemnificativ, au spus cercetătorii. Microplasticele și nanoplasticele produc aproximativ 16% din impactul de încălzire al carbonului negru, sau funingine, un poluant atmosferic puternic.

Cum contribuie Marea Insulă de Gunoaie din Pacific la încălzirea atmosferei

În zonele oceanice unde plasticul este prins în curenți rotativi, cum ar fi Marea Insulă de Gunoaie din Pacific, impactul de încălzire este deosebit de pronunțat și poate depăși efectul carbonului negru, a constatat studiul. Este vorba de „bucăți de plastic care lovesc alte bucăți de plastic, ceea ce provoacă un flux foarte mare de material în atmosferă”, a spus Shindell.

Experții au declarat pentru CNN că rezultatele studiului sunt interesante și se bazează pe descoperiri anterioare, dar au și limitări semnificative.

„Ceea ce este nou aici sunt cifrele”, a spus Zamin Kanji, coordonator al Laboratorului de Fizică Atmosferică de la ETH Zürich din Elveția, care nu a fost implicat în cercetare. Studiul cuantifică sistematic dimensiunea și pigmentul diferitelor tipuri de plastic și impactul lor asupra luminii solare, a spus el pentru CNN.

Totuși, constatarea că microplasticele au un efect de încălzire nu este nouă, a adăugat el, făcând referire la un studiu din 2021 care a ajuns la aceeași concluzie.

„Valoarea din studiul recent este mai mare”, a spus Kanji, dar lucrarea anterioară anticipa că impactul va crește pe măsură ce vor deveni disponibile mai multe date, producția de plastic va crește și plasticul deja existent în mediu se va descompune.

Cercetătorii vor să afle cât plastic există în atmosferă

Nu vom avea o imagine completă a impactului asupra climei până când nu vom avea date mai bune despre cât plastic există în atmosferă, a spus Kanji. „Va dura mult timp până când acest lucru va putea fi cuantificat în mod riguros”, a adăugat el.

Natalie Mahowald, președinta Departamentului de Științe ale Pământului și Atmosferei de la Universitatea Cornell, care nu a fost implicată în cercetare, a spus că studiul arată că nivelurile actuale de microplastice au un impact climatic foarte mic, deși acest lucru s-ar putea schimba dacă nivelurile cresc considerabil.

„În opinia mea, cele mai importante efecte ale microplasticelor sunt probabil asupra sănătății, dar încă nu știm foarte multe despre ele”, a spus ea pentru CNN.

Autorii studiului au recunoscut că este extrem de dificil să se măsoare exact câte particule de plastic există în aer, dar au spus că sunt încrezători că, chiar și cu aceste incertitudini, impactul net este de încălzire. „Munca noastră sugerează că modelele climatice trebuie actualizate”, a spus Fu.