Scandalul pensiilor recalculate greşit. Noua şefă a Casei de Pensii anunţă ce urmează pentru pensionarii care au primit mai puţini bani

Diferențele dintre veniturile pensionarilor sunt vizibile și la nivel regional. Foto: Getty Images

Preşedinta Casei de Pensii, Vasilica-Valentina Robu, a anunţat, vineri, că pensionarii care au primit mai puţini bani din cauză că le-a fost recalculată greşit pensia vor primi diferenţa înapoi retroactiv. "Oamenii primesc oricum banii înapoi retroactiv de la data la care li se cuvenea acest drept", a afirmat Robu, care a mai precizat că raportul Curţii de Conturi nu trebuie privit ca pe un verdict că 2,2 milioane de dosare de pensii au fost recalculate greşit. "Acolo unde se confirmă diferenţe, luăm măsurile legale, pentru ca pensionarii să primească toate drepturile care li se cuvin", a mai asigurat şefa Casei de Pensii încă o dată.

"În ultima perioadă, în spațiul public, au apărut informații potrivit cărora 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit! Înțeleg îngrijorarea pe care aceste informații false au generat-o! Vă asigur că în orice situație verificăm, ne asumăm greșelile și corectăm acolo unde este cazul. Întotdeauna vom respecta drepturile pensionarilor.

Toate au pornit de la raportul Curţii de Conturi, astfel de controale Casa de Pensii le are în fiecare an. Cifra de 2,2 milioane nu înseamnă că au fost verificate atâtea dosare şi că toate au fost găsite cu probleme. A fost verificat un eşantion, iar numărul de dosare cu probleme a fost extrapolat.

Să luăm un exemplu simplu: dacă la nivelul anului 2024 erau în plată circa 3,7 milioane de pensionari, beneficiari pentru limita de vârstă, iar într-un control sunt verificate prin sondaj 20-30 de dosare şi se constată probleme în 3-4-5 dosare, asta nu înseamnă că toate cele 3,7 milioane de dosare sunt calculate greşit.

În general, erorile au fost în sume mici, iar oamenii primesc oricum banii înapoi retroactiv de la data la care li se cuvenea acest drept. Trebuie să ţine cont şi de faptul că misiunea Curţii de Conturi durează aproximativ 4-6 luni, nu vizează exclusiv dosarele de pensii. Este verificată întreaga activitate a Casei", a afirmat Vasilica-Valentina Robu într-o postare pe Facebook.

Ea a vorbit şi despre ce arată raportul Curţii de Conturi.

"Raportul consemnează constatări şi măsuri însoţite de termene pentru verificarea şi clarificarea acestora. Verificăm situaţiile semnalate şi, acolo unde se confirmă diferenţe, luăm măsurile legale, pentru ca pensionarii să primească toate drepturile care li se cuvin. Adică de la data de când pensionarul era îndreptăţit să le primească.

Vă asigur să nu priviţi cifra de 2,2 milioane ca pe un verdict asupra pensiei dvs. Cred de asemenea că toate drepturile plătite de casele de pensii sunt stabilite conform legii şi reflectă munca de o viaţă a fiecăruia dintre dvs.", a încheiat preşedinta Casei de Pensii, Vasilica-Valentina Robu.