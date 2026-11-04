Scandalul pensiilor calculate greșit. Ce se întâmplă cu banii primiți în plus de pensionari. Florin Manole: „Sunt 2 situații posibile”

2 minute de citit Publicat la 22:50 04 Noi 2026 Modificat la 22:50 04 Noi 2026

Potrivit Casei Naționale de Pensii, peste 30% dintre pensionarii care au apelat la instanță au avut câștig de cauză. Sursa foto: Facebook / Poșta Română

Ministrul Muncii, Florin Manole, a comentat miercuri, la Antena 3 CNN, situația pensionarilor care au descoperit că pensiile le-au fost calculate greșit. Oficialul a explicat ce se întâmplă în cazul în care se constată că un pensionar a primit o pensie mai mică decât cea cuvenită, dar și ce se întâmplă dacă recalcularea a dus la stabilirea unei sume mai mari decât dreptul legal.

„Sunt două categorii de spețe posibile. Dacă se dovedește că acel pensionar a fost nedreptățit și i s-a dat o pensie mai mică cu o sumă, primește retroactiv de la intrarea în drept, de la stabilirea dreptului, până la zi, toată diferența. Indiferent că e vorba de 3 lei ori 5 ani, indiferent că e vorba de 100 de lei pentru această perioadă.

Dacă se constată că i s-a stabilit un drept de pensie mai mare decât i se cuvenea, pentru perioada pentru care urmează să primească pensia va primi pensia corectă. Pentru perioada în care a primit un pic mai mare este amnistiat și nu plătește nimic înapoi statului, pentru că nu el și-a stabilit dreptul de pensie”, a explicat ministrul Muncii.

Zeci de mii de pensionari au dat Casa de Pensii în judecată

Zeci de mii de pensionari au acționat în instanță Casele de Pensii după ce au descoperit nereguli în deciziile de recalculare. Noua lege a pensiilor, care ar fi trebuit să elimine inechitățile din sistem și să aducă majorări pentru anumite categorii de beneficiari, a generat numeroase nemulțumiri.

Potrivit Casei Naționale de Pensii, peste 30% dintre pensionarii care au apelat la instanță au avut câștig de cauză.

De asemenea, un raport al Curții de Conturi a scos la iveală haosul de la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP): pensii au fost recalculate în mod eronat, persoane decedate au continuat să primească indemnizația, iar pensia de urmaș a fost acordată deși beneficiarii nu mai îndeplineau condițiile legale.

De exemplu, la recalculare, există „suspiciuni” că a fost acordat un punctaj mai mic pentru circa 2,2 milioane de oameni. În același timp, angajații CNPP au primit spor de confidențialitate, contrar legii, și-au majorat salariile și chiar au continuat să încaseze sume pentru funcții care ar fi trebuit desființate.

În acest context, președintele Casei Naționale de Pensii Publice, Nicolae Giugea, a fost întrebat, în septembrie, de Antena 3 CNN despre neregulile semnalate în raportul Curții de Conturi. El a spus: „Dacă vreți să ne auzim bine, mâine, vă stau la dispoziție, dacă nu, salutare și-un praz verde!”

Florin Manole a comentat miercuri și modul în care șeful Casei de Pensii a răspuns:

„Nu e un mod de a te adresa prin intermediul presei pensionarilor nemulțumiți și îngrijorați de situația lor. Totuși, procentul de greșeli nescuzabile este mic”, a declarat ministrul Muncii.