Zeci de mii de pensionari au acuzat Casa de Pensii că le-a calculat greşit veniturile. Câţi oameni au câştigat în instanţă

1 minut de citit Publicat la 11:35 04 Noi 2026 Modificat la 11:35 04 Noi 2026

Zeci de mii de pensionari au acuzat Casa de Pensii că le-a calculat greşit veniturile. FOTO: Getty Images

Zeci de mii de pensionari au dat în judecată Casa de Pensii după ce au descoperit erori la recalculare. Noua lege a pensiilor, care ar fi trebuit să rezolve inechităţile şi să aducă majorări, a stârnit numeroase nemulţumiri. Potrivit Casei Naţionale de Pensii, peste 30% dintre cei care au apelat la instanţă au avut câştig de cauză.

La 2 ani de când a intrat în vigoare noua Lege a pensiilor, problemele par că nu se mai termină. Din 2024 încoace au fost deschise aproape 62.000 de litigii împotriva Caselor teritoriale de Pensii. O mare parte din aceste plângeri încă se judecă, însă 6.028 de pensionari au câştigat deja în instanţă. Adică acei oamenii au avut dreptate: pensiile au fost recalculate greşit.

Ce au contestat pensionarii în instanţă:

sumele rezultate după recalculare

reţinerea CASS din pensii

lipsa majorării valorii punctului de referinţă (lipsa indexării)

neacordarea punctelor de stabilitate pentru anumite perioade

nevalorificarea unor adevereninţe de vechime şi salarii

Cele mai multe litigii au fost deschise în Hunedoara, Bucureşti, Gorj, Constanţa, Argeş şi Vâlcea.

Cum se calculează pensia în 2026

În 2026, calculul pensiei se face potrivit Legii nr. 360/2023, iar suma încasată depinde atât de numărul anilor de cotizare, cât și de veniturile pentru care s-au plătit contribuții la sistemul public.

Un element important este valoarea punctului de referință (VPR), care, în 2026, este de 81 de lei. Prin urmare, nu există o sumă fixă acordată tuturor persoanelor care au muncit același număr de ani. Două persoane cu 35 de ani de vechime pot avea pensii diferite, în funcție de salariile obținute de-a lungul carierei.

Formula de calcul utilizată în sistemul public de pensii este:

Pensia = Numărul total de puncte × Valoarea punctului de referință.

Numărul total de puncte include punctele de contributivitate, punctele aferente perioadelor asimilate sau necontributive, după caz, și punctele de stabilitate acordate pentru anii lucrați peste 25 de ani de cotizare contributivă.

Punctajul lunar se stabilește prin raportarea venitului brut lunar care a reprezentat baza de calcul a contribuției CAS la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Punctajele lunare se adună, iar rezultatul se împarte la 12 pentru stabilirea punctajului anual.