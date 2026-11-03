Ce pensie primești după 15, 25 sau 35 de ani de muncă și cum calculezi în 2026 venitul pentru fiecare stagiu de cotizare

4 minute de citit Publicat la 11:29 03 Noi 2026 Modificat la 11:35 03 Noi 2026

Ce pensie primești după 15, 25 sau 35 de ani de muncă FOTO: Getty Images

Românii care se apropie de vârsta pensionării vor să afle ce pensie primesc după 15, 25 sau 35 de ani de muncă, având în vedere faptul că perioada de cotizare variază de la o persoană la alta. În 2026, calculul pensiei se face potrivit Legii nr. 360/2023, iar suma încasată depinde atât de numărul anilor de cotizare, cât și de veniturile pentru care s-au plătit contribuții la sistemul public.

Un element important este valoarea punctului de referință (VPR), care, în 2026, este de 81 de lei. Prin urmare, nu există o sumă fixă acordată tuturor persoanelor care au muncit același număr de ani. Două persoane cu 35 de ani de vechime pot avea pensii diferite, în funcție de salariile obținute de-a lungul carierei.

Cum se calculează pensia în 2026

Formula de calcul utilizată în sistemul public de pensii este:

Pensia = Numărul total de puncte × Valoarea punctului de referință.

Numărul total de puncte include punctele de contributivitate, punctele aferente perioadelor asimilate sau necontributive, după caz, și punctele de stabilitate acordate pentru anii lucrați peste 25 de ani de cotizare contributivă.

Punctajul lunar se stabilește prin raportarea venitului brut lunar care a reprezentat baza de calcul a contribuției CAS la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Punctajele lunare se adună, iar rezultatul se împarte la 12 pentru stabilirea punctajului anual.

Ce pensie primești după 15 ani de muncă

Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Așadar, persoanele care au realizat această perioadă pot solicita pensie pentru limită de vârstă dacă îndeplinesc și condiția privind vârsta legală de pensionare.

Într-un exemplu orientativ, dacă o persoană a obținut, în medie, un punct de pensie pentru fiecare an lucrat, după 15 ani va acumula 15 puncte.

Calculul este următorul:

- 15 puncte × 81 lei = 1.215 lei pensie.

Suma este orientativă și presupune venituri medii raportate la indicatorul salarial de referință din fiecare perioadă. Pensia reală poate fi mai mică sau mai mare, în funcție de istoricul salarial.

Ce pensie primești după 25 de ani de muncă

Pentru o persoană cu 25 de ani de cotizare contributivă, calculul include punctele acumulate prin contribuții. Important este că punctele de stabilitate se acordă numai pentru anii care depășesc pragul de 25 de ani.

Dacă presupunem că persoana a acumulat câte un punct anual, rezultatul este:

- 25 de puncte × 81 lei = 2.025 de lei pensie brută.

Prin urmare, cei 25 de ani de contribuții nu aduc automat puncte suplimentare de stabilitate. Acestea încep să fie acordate pentru vechimea contributivă care depășește acest prag.

Ce pensie primești după 35 de ani de muncă

Persoanele care au cotizat timp de 35 de ani beneficiază de un avantaj important și anume punctele de stabilitate. Acestea sunt acordate suplimentar pentru vechimea contributivă care depășește 25 de ani, potrivit următoarelor reguli:

0,50 puncte pentru fiecare an lucrat între 25 și 30 de ani;

0,75 puncte pentru fiecare an lucrat între 30 și 35 de ani;

1 punct pentru fiecare an lucrat peste 35 de ani.

Astfel, pentru 35 de ani de contribuții se acumulează 6,25 puncte de stabilitate.

Dacă persoana a realizat și câte un punct de contributivitate pentru fiecare an, calculul este:

35 de puncte din contribuții;

6,25 puncte de stabilitate;

41,25 puncte în total;

41,25 × 81 lei = 3.341,25 lei pensie brută.

Acesta este un exemplu orientativ, nu o estimare garantată a pensiei individuale.

Tabel comparativ: pensia după 15, 25 și 35 de ani de cotizare

Pentru o imagine mai clară, iată rezultatele celor trei simulări, în ipoteza acumulării unui punct anual de contributivitate:

| Vechime | Puncte totale | Pensie brută estimată

| ------- | ------------- | ---------------------

| 15 ani | 15 | 1.215 lei

| 25 ani | 25 | 2.025 lei

| 35 ani | 41,25 | 3.341,25 lei

Cum afli cât vei primi la pensie

Pentru a estima cât mai corect viitorul venit, trebuie să verifici veniturile pentru care ai plătit contribuții de-a lungul carierei, perioadele de cotizare și eventualele perioade asimilate recunoscute de lege.

Poți solicita informații de la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) și poți verifica documentele care atestă vechimea și veniturile realizate. De asemenea, este important să verifici dacă toți anii lucrați apar în evidențele sistemului public de pensii.

Trebuie reținut că 15 ani reprezintă stagiul minim contributiv, în timp ce stagiul complet este de 35 de ani, cu respectarea eșalonării prevăzute de lege în cazul vârstei și stagiului de cotizare pentru femei.

Prin urmare, pensia după 15, 25 sau 35 de ani de muncă în 2026 nu depinde exclusiv de vechime, ci și de nivelul salariilor pentru care s-au achitat contribuțiile. De asemenea, sistemul actual recompensează persoanele care lucrează peste 25 de ani prin puncte suplimentare de stabilitate. Pentru a afla suma exactă, fiecare viitor pensionar trebuie să își analizeze propriul stagiu de cotizare și istoricul veniturilor.

Notă editorială: Valorile prezentate sunt brute și reprezintă simulări simplificate, nu cuantumuri garantate. Valoarea punctului de referință utilizată în calcule este de 81 lei.