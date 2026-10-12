După cât timp se plătește prima pensie. Când se virează banii după ce ai depus dosarul

După cât timp se plătește prima pensie Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Românii aflați în prag de pensionare vor să știe după cât timp se plătește prima pensie, pentru a-și gestiona cât mai bine ultimul salariu. Evident, primirea primei pensii este condiționată de depunerea în timp util a dosarului de pensionare, însă prima plată nu se face imediat.

În România, stabilirea dreptului la pensie presupune verificarea stagiului de cotizare, a veniturilor luate în calcul și a celorlalte condiții prevăzute de legislație. După emiterea deciziei de pensionare, urmează etapa punerii în plată, iar data la care beneficiarul primește efectiv banii poate varia în funcție de procedurile administrative și de modalitatea de plată aleasă.

După cât timp de la depunerea dosarului se primește prima pensie

Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, casa teritorială de pensii trebuie să emită o decizie de admitere sau de respingere a cererii în termen de 45 de zile de la înregistrarea dosarului. În anumite situații, termenul poate fi prelungit cu 30 de zile, în special când este nevoie de documente suplimentare.

După emiterea deciziei, aceasta se comunică solicitantului, de regulă, în termen de 10 zile de la emitere. Ulterior, pensia este pusă în plată, iar banii ajung la beneficiar în funcție de calendarul de plată și de modalitatea aleasă.

Prin urmare, prima pensie este primită după câteva săptămâni sau chiar după câteva luni de la depunerea dosarului, în funcție de durata soluționării cererii și de procesarea plății. Termenul legal de 45 de zile se referă la emiterea deciziei, nu garantează că banii vor fi încasați exact în această perioadă.

Realitatea este că în foarte multe cazuri se înregistrează întârzieri de două, trei sau chiar mai multe luni, casele de pensii motivând acest lucru prin primirea unui număr mare de dosare.

Pensionarii pot opta pentru plata pensiei prin mandat poștal, la domiciliu, sau prin transfer bancar, în cont curent ori pe card. Data încasării efective depinde de modalitatea de plată și de calendarul aplicabil.

De ce durează atât de mult

Procesul de stabilire a primei pensii presupune mai multe verificări administrative. Casa de pensii trebuie să analizeze documentele depuse și să stabilească dacă solicitantul îndeplinește condițiile legale pentru categoria de pensie cerută.

Printre motivele care pot prelungi așteptarea se numără:

Lipsa unor documente: dacă dosarul nu conține toate actele necesare, pot fi necesare verificări sau completări.

Verificarea vechimii în muncă: perioadele lucrate, stagiile de cotizare și veniturile trebuie analizate pentru calcularea drepturilor de pensie.

Situațiile profesionale complexe: perioadele lucrate în condiții speciale, documentele vechi sau activitatea desfășurată în străinătate pot necesita verificări suplimentare.

Volumul de cereri: numărul dosarelor aflate în lucru poate influența durata procesării administrative.

Pentru a afla în ce stadiu se află dosarul, solicitantul poate contacta casa teritorială de pensii la care a depus cererea și poate verifica dacă sunt necesare documente suplimentare.

Așadar, timpul de așteptare pentru prima pensie depinde de soluționarea dosarului și de efectuarea plății. Pentru a evita întârzierile, este recomandat ca toate documentele solicitate să fie depuse corect, iar datele privind vechimea în muncă și contribuțiile să fie verificate înainte de înregistrarea cererii.