Cum își pot majora pensia cei care continuă să lucreze, deși s-au pensionat pentru limită de vârstă. Pot încerca o singură dată pe an

Cei care lucrează și cotizează la asigurările sociale după ce s-au pensionat pentru limită de vârstă pot cere recalcularea pensiei o singură dată într-un an calendaristic. Foto: Getty Images

Românii pensionați pentru limită de vârstă, dar care continuă să lucreze și care plătesc contribuții de asigurări sociale pot cere recalcularea pensiei. Recalcularea are în vedere valorificare stagiului de cotizare realizat după pensionare, arată avocatnet.ro.

Conform sursei citate, cererea pentru adăugarea stagiului realizat după intrarea în pensie poate fi depusă o singură dată într-un an calendaristic, iar drepturile care rezultă în urma recalculării se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.

Casa de pensii trebuie să soluționeze cererea de recalculare în termen de 45 de zile de la data înregistrării. Dacă sunt necesare documente sau operațiuni suplimentare pentru soluționarea cererii, termenul poate fi prelungit cu maximum 30 de zile.

Cotizarea după pensie, în baza activității desfășurate, nu intră în calculul punctelor de stabilitate

Potrivit avocatnet.ro, stagiul de cotizare realizat după pensionare, în regim de cumul al pensiei cu alte venituri, nu intră în calculul punctelor de stabilitate.

Punctele de stabilitate sunt acordate, potrivit actualei legi a pensiilor, pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani. Cu alte cuvinte, perioada lucrată după pensionare poate fi luată în calcul la recalcularea pensiei, dar nu aduce și puncte de stabilitate.

Recalcularea poate fi cerută și atunci când, la stabilirea inițială a pensiei, nu au fost valorificate anumite venituri, perioade asimilate stagiilor de cotizare sau alte documente de natură să conducă la modificarea drepturilor de pensie.

Și în aceste situații, eventualele sume rezultate în urma recalculării se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.