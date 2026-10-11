Ce pensie încasează românii care n-au îndeplinit stagiul minim de cotizare de 15 ani. Oamenii pot alege din mai multe variante

2 minute de citit Publicat la 13:57 11 Oct 2026 Modificat la 14:04 11 Oct 2026

Ce pensie încasează românii care n-au îndeplinit stagiul minim de cotizare de 15 ani.Foto: Getty Images

În România, stagiul minim de cotizare la sistemul public de pensii este de 15 ani, astfel că oamenii care au împlinit vârsta legală de pensionare, dar n-au îndeplinit criteriul perioadei minime de contribuţie, trebuie să parcurgă proceduri birocratice diverse pentru a încasa un venit din partea statului.

În primul rând, românii trebuie să-şi verifice vechimea în muncă, pentru că e posibil ca lucrurile să nu coincidă cu actele de la Casa de Pensii.

Românii pot cumpăra vechime în muncă

Una dintre variante pentru românii care n-au atins 15 ani în câmpul muncii este să cumpere vechime.

De exemplu, cazul cuiva care are doar 10 ani de vechime. Această persoană trebuie să plătească statului contravaloarea a 60 de luni de contribuţii sociale. Suma va ajunge la zeci de mii de lei, una foarte mare pentru un pensionar.

Ce este venitul minim de incluziune

Dacă acest efort financiar ar fi prea mare, mai există și soluția venitului minim de incluziune, care este acordat prin sistemul de asistență socială.

Venitul minim de incluziune (VMI) este un beneficiu de asistență socială acordat persoanelor și familiilor în situație de dificultate, menit să asigure un nivel minim de trai și să reducă riscul de excluziune socială.

Acesta este reglementat prin Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și a intrat în vigoare, inclusiv pentru procedurile complete de acordare, la 1 ianuarie 2024.

În 2026, cuantumul venitului minim de incluziune se calculează în funcție de veniturile nete ajustate ale solicitantului/familiei:

Pentru sprijinul pentru incluziune, cuantumul maxim anual stabilit este de aproximativ 346 lei pe lună pentru fiecare membru de familie și 504 lei pentru persoana singură de peste 65 ani — dacă nu există alte venituri.

Pentru sprijinul pentru familia cu copii, nivelul maxim al venitului net acceptat pentru a fi eligibil poate fi până la circa 879 lei pe membru de familie, conform unor reglementări privind plafoanele de venit.

Suma efectivă primită lunar reprezintă diferența dintre acest cuantum maxim prevăzut de lege și veniturile calculate ale familiei/persoanei, în funcție de componența familiei și nivelul veniturilor ajustate.

Pot beneficia de venitul minim de incluziune:

Familiile și persoanele singure care au domiciliul sau reședința în România și veniturile nete ajustate sunt sub plafoanele stabilite de lege;

Cetățeni români sau străini aflați legal în România, inclusiv cetățeni ai UE/SEE și apatrizi cu protecție legală, în condițiile prevăzute de legislație.

Acte necesare și unde se depune dosarul

Pentru a solicita venitul minim de incluziune în 2026, beneficiarii trebuie să pregătească un dosar cu documente justificative, care, în general, includ:

Cererea standard de acordare a VMI;

Documente care dovedesc componența familiei și veniturile nete ale tuturor membrilor (adeverințe de salarii, pensii, contracte etc.);

Acte privind identitatea (buletin / carte de identitate);

Declarații pe propria răspundere privind situația veniturilor și bunurilor;

Alte documente cerute de autorități locale sau prin normele metodologice.

Dosarul se depune la serviciul public de asistență socială din cadrul primăriei unde persoana/familia are domiciliul sau reședința, iar evaluarea eligibilității și stabilirea cuantumului se realizează de autoritățile locale și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

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