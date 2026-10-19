Când se depune dosarul de pensionare și în cât timp se primește prima pensie

Când se depune dosarul de pensionare FOTO: Getty Images

Românii care se apropie de pensionare trebuie să știe când pot depune dosarul de pensionare, cât durează soluționarea cererii și când primesc prima pensie. Potrivit Legii nr. 360/2023, cererea trebuie depusă în termen de 30 de zile calendaristice de la îndeplinirea condițiilor de pensionare pentru ca drepturile să fie acordate de la acea dată.

Cu cât timp înainte se poate depune dosarul de pensionare

Pentru pensia pentru limită de vârstă, legea nu prevede un termen general de depunere anticipată a dosarului. Conform articolului 89 din Legea nr. 360/2023, cererea se depune în cel mult 30 de zile calendaristice de la îndeplinirea condițiilor de pensionare.

Viitorii pensionari pot pregăti documentele din timp, inclusiv actele privind vechimea în muncă, sporurile și condițiile speciale de muncă, dacă este cazul. Vârsta standard de pensionare și stagiul de cotizare se stabilesc în funcție de situația fiecărei persoane.

Ce se întâmplă dacă dosarul de pensionare este depus cu întârziere

Potrivit articolului 90 din Legea nr. 360/2023, dacă dosarul este depus în termenul legal, pensia se acordă de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare.

Dacă cererea este înregistrată după expirarea celor 30 de zile, drepturile se acordă de la data depunerii dosarului. Astfel, întârzierea poate duce la pierderea sumelor aferente perioadei anterioare înregistrării cererii.

Cât durează până la prima pensie

Conform articolului 93 din Legea nr. 360/2023, casa teritorială de pensii trebuie să emită decizia de admitere sau respingere în termen de 45 de zile de la înregistrarea dosarului. Termenul poate fi prelungit cu încă 30 de zile în anumite situații, inclusiv atunci când sunt necesare documente sau verificări suplimentare.

Decizia trebuie comunicată solicitantului în termen de 10 zile de la emitere. Totuși, termenul de 45 de zile vizează soluționarea cererii, nu garantează data la care va fi încasată prima pensie.

Pensiile se plătesc lunar. Prin Poșta Română, distribuirea se face, de regulă, între 1 și 15 ale lunii, iar pentru beneficiarii care au optat pentru plata în cont bancar, începând cu data de 12, dar nu mai târziu de 13 ale lunii.

Data primei încasări depinde de emiterea deciziei și de includerea beneficiarului în circuitul de plată. Dacă plata are loc ulterior datei de la care au fost stabilite drepturile, sumele restante cuvenite trebuie achitate.

Pentru a evita pierderea unor drepturi bănești, viitorii pensionari trebuie să pregătească documentele din timp și să respecte termenul legal de 30 de zile pentru depunerea dosarului.