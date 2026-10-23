Casa de Pensii a lansat o aplicație prin care se poate estima pensia și se verifică vechimea de pe telefon. Cum funcționează MyCNPP

Casa de Pensii a lansat o aplicație prin care se poate estima pensia și se verifică vechimea de pe telefon FOTO: Getty Images

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a lansat aplicația MyCNPP, prin care pensionarii și persoanele asigurate își pot verifica online datele despre pensie și stagiul de cotizare, pot estima pensia viitoare și pot trimite cereri către instituție fără să se deplaseze la ghișeu. Accesul se face cu adresa de e-mail și parola sau prin identitatea digitală ROeID.

MyCNPP este disponibilă în Google Play, pentru dispozitivele cu Android, și în App Store, pentru cele cu iOS.

Pentru instalare, utilizatorii trebuie să caute denumirea în magazinul de aplicații, să verifice dacă dezvoltatorul este Casa Națională de Pensii Publice și să selecteze opțiunea de descărcare.

Accesul la informațiile personale se face prin conectarea cu adresa de e-mail și parola sau prin identitatea digitală ROeID. Cei care nu au cont îl pot crea direct din aplicație.

Cum se creează un cont MyCNPP și ce servicii sunt disponibile online

Modalități de înregistrare în platformă

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) oferă trei opțiuni pentru crearea unui cont: autentificarea prin ROeID, transmiterea unei cereri semnate cu un certificat digital calificat sau înregistrarea printr-o procedură care presupune prezentarea la ghișeu.

Pentru prima metodă, utilizatorul trebuie să dețină un cont ROeID activ. La prima autentificare, contul din Spațiul Privat Virtual al CNPP este creat automat pe baza informațiilor personale existente în sistemul național de identificare electronică.

Cei care optează pentru certificatul digital calificat trebuie să completeze formularul de înregistrare și să îl semneze electronic. Cererea este trimisă către casa teritorială de pensii de care aparține solicitantul în funcție de domiciliu, unde va fi verificată și aprobată. Această procedură poate fi realizată integral online, fără deplasarea la sediul instituției.

A treia posibilitate implică o etapă obligatorie la ghișeu. Solicitantul completează și transmite formularul, iar după ce primește numărul de înregistrare trebuie să se prezinte la casa teritorială de pensii pentru a semna cererea olograf.

Indiferent de metoda aleasă, adresa de e-mail asociată contului trebuie să fie cea personală și reală a titularului. Aceasta este utilizată inclusiv pentru transmiterea cererilor oficiale referitoare la drepturile de pensie.

Ce documente pot fi accesate și descărcate din MyCNPP

Platforma permite utilizatorilor să genereze și să descarce rapoarte în format PDF, semnate electronic de CNPP, care conțin informații despre stagiul de cotizare, punctajele obținute, cartea de muncă în format scanat, datele din decizia de pensionare și fondul de pensii din Pilonul II.

Documentele generate sunt păstrate în istoricul contului, astfel încât pot fi consultate sau descărcate și ulterior, fără a fi necesară reluarea procedurii de obținere.

De asemenea, pensionarii care încasează pensia prin intermediul unui cont bancar au posibilitatea de a consulta lunar talonul electronic de plată. Acesta cuprinde detalii privind sumele virate.

Simulatorul de pensie: cum poate fi estimată data pensionării

Instrumentul de simulare disponibil în platformă utilizează, ca punct de plecare, stagiul de cotizare înregistrat în evidențele CNPP. Pe lângă aceste date, utilizatorii pot introduce perioade anterioare, stagii de cotizare cumpărate sau perioade viitoare, pentru a observa influența acestora asupra rezultatului estimat.

Rezultatele obținute au caracter orientativ și nu reprezintă o decizie oficială privind acordarea pensiei.

Potrivit prezentării platformei digitale, modulul de simulare îi ajută pe utilizatori să afle informații despre drepturile de pensie și despre momentul în care acestea pot fi solicitate. CNPP descrie acest instrument pe site-ul instituției prin mesajul: „Estimează când și în ce condiții te poți pensiona”.

Depunerea cererilor online și urmărirea soluționării

Prin intermediul MyCNPP, utilizatorii pot transmite solicitări fără să fie necesară deplasarea la sediul instituției. Procedura presupune completarea formularului aferent serviciului dorit, atașarea documentelor justificative, semnarea cererii și transmiterea acesteia către casa teritorială de pensii selectată.

Serviciile disponibile acoperă mai multe domenii, printre care dosarele de pensie, biletele de tratament, ajutorul de deces, pensiile internaționale, accidentele de muncă și bolile profesionale.

Secțiunea „Istoric cereri” oferă posibilitatea de a verifica în ce stadiu se află o solicitare, de a răspunde cererilor de informații suplimentare venite din partea instituției și de a consulta soluția finală comunicată.

Pe lângă aceste funcții, platforma permite transmiterea petițiilor și a sesizărilor, adresarea întrebărilor către un consultant și consultarea informărilor publicate de CNPP sau de instituțiile publice partenere.

Ce permisiuni poate solicita aplicația

Pentru anumite operațiuni, precum încărcarea documentelor sau primirea alertelor, aplicația MyCNPP poate solicita acces la camera dispozitivului, la fișiere sau la funcția de notificare.

Conform informațiilor furnizate de instituție, aceste permisiuni sunt solicitate numai atunci când sunt necesare pentru utilizarea serviciului respectiv. Utilizatorii le pot retrage ulterior din setările dispozitivului, în funcție de preferințele proprii.