Moldova ar putea introduce vize pentru ruşi, ca să adere la UE. Premierul Vasile Tofan: Trebuie să avansăm în procesul de integrare

1 minut de citit Publicat la 15:56 06 Noi 2026 Modificat la 15:56 06 Noi 2026

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan. Foto: Profimedia Images

Moldova ar putea introduce un regim de vize pentru cetățenii Rusiei și ai altor țări dacă procesul de aderare la UE o va impune, a declarat premierul Vasile Tofan pentru TV8, preluat de Moscow Times. El a spus că decizia este legată de necesitatea alinierii politicii de vize a țării la standardele UE.

"Dorim să continuăm pe calea europeană. Nu sunt pregătit să dau un termen specific. Dacă standardele UE o vor impune, cred că trebuie să luăm decizii care să ne permită să avansăm în procesul de integrare”, a spus Tofan.

Pe 4 noiembrie, Comisia Europeană a publicat raportul său anual privind extinderea, care evaluează progresul țărilor candidate.

Bruxelles-ul a descris obiectivul Chișinăului de a finaliza negocierile de aderare până la începutul anului 2028 ca fiind ambițios, dar realizabil dacă se menține ritmul actual al reformelor. Moldova ar putea închide 25 de capitole de negociere în 2027. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat constatările Comisiei și a declarat că raportul reflectă progresul constant al țării pe calea integrării europene.

Moldova, candidată la aderarea la UE

Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în martie 2022. A primit statutul de candidat în iunie. În decembrie 2023, UE a decis să inițieze negocierile de aderare, iar în iunie 2024, procesul de negociere a fost lansat oficial.

Modificări similare ale politicii sale de vize au fost deja făcute în Muntenegru, care aspiră, de asemenea, să adere la UE. Începând cu 1 noiembrie 2026, țara a introdus un regim de vize pentru cetățenii Rusiei, Belarusului, Chinei, Arabiei Saudite și Turciei. Ca răspuns, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a anunțat introducerea unui regim de vize pentru cetățenii muntenegreni.