Moldova a depășit Ucraina în negocierile pentru aderarea la UE. Bruxellesul are o foaie de parcurs mai prudentă pentru Kiev

3 minute de citit Publicat la 18:07 04 Noi 2026 Modificat la 18:22 04 Noi 2026

Steagurile Ucrainei și Republicii Moldova. Potrivit datelor Comisiei Europene, Chișinăul s-a detașat de Kiev în procesul de aderare la UE. Sursă foto: Getty Images

Republica Moldova depășește Ucraina la capitolul reformelor necesare aderării la Uniunea Europeană, relatează miercuri Kyiv Independent și Politico. Se estimează că ambele țări vor înregistra anul viitor progrese pe calea aderării, însă Chișinăul s-a distanțat de Kiev, arată datele publicate de Comisia Europeană pe 4 noiembrie.

Inițial, statele membre ale UE au convenit să trateze candidaturile Ucrainei și Moldovei în paralel, de la momentul depunerii cererilor de aderare, în 2022. Însă această abordare urmează să ia sfârșit odată cu deschiderea ultimelor două grupuri (numite "clustere") de reforme necesare, moment preconizat pentru luna decembrie anul curent, arată Kyiv Independent.

Guvernul de la Chișinău a transmis Bruxellesului că ar putea încheia negocierile până la începutul anului 2028, în timp ce Ucraina estimează că ar putea face acest lucru abia spre sfârșitul aceluiași an, a precizat Comisia Europeană într-o declarație care însoțește publicarea foilor de parcurs.

Executivul comunitar a transmis că se angajează să sprijine ambele obiective și descrie termenul-limită al Republicii Moldova - adică anul 2028 - drept "ambițios, dar realizabil". Despre Ucraina, Comisia a spus că "trebuie să accelereze ritmul reformelor" pentru a fi pregătită în 2028.

Ucraina, somată să rezolve problemele cu statul de drept în prima jumătate a lui 2027

Comisia Europeană pregătește o foaie de parcurs "mai prudentă" pentru negocierile de aderare a Ucrainei la blocul comunitar, menționează Politico, la rândul său. E vorba de stabilirea unor "obiective limitate" pentru progresele care ar putea fi realizate în 2027, fără asumarea unui angajament referitor la o anumită dată a aderării, adaugă această publicație, citează documente în acest sens.

Bruxellesul a urmărit de mult timp să apropie Ucraina de UE, în cadrul unui efort mai amplu de a asigura viitorul acestei țări după războiul declanșat de Rusia. Eventuala aderare a fost considerată o modalitate de a ancora Kievul în instituțiile europene și de a face mai dificilă reluarea agresiunii ruse.

În prezent, Comisia îi cere Ucrainei "să intensifice urgent și semnificativ ritmul reformelor privind statul de drept". Potrivit foii de parcurs, îndeplinirea cerințelor esențiale în acest domeniu în prima jumătate a anului 2027 este necesară, înainte ca negocierile în anumite domenii de politică să poată fi încheiate provizoriu.

Documentul identifică șapte domenii de politică în care Kievul ar putea încheia provizoriu negocierile, anul viitor. De asemenea, evidențiază cât de mult mai are Ucraina de parcurs până la aderarea la blocul comunitar, precum și dificultatea realizării reformelor necesare, în condițiile în care țara se află în război.

Parcursuri separate pentru Ucraina și Moldova

În timp ce Bruxellesul urmărește progrese în șapte domenii pentru Ucraina în 2027, Republica Moldova ar putea încheia negocierile în peste 20 de domenii.

Ucraina a depus cererea de aderare la UE la 28 februarie 2022, la patru zile după ce Rusia a început invazia. Republica Moldova și Ucraina au obținut împreună statutul de țări candidate în iunie 2022 și au lansat oficial negocierile de aderare în aceeași zi, în iunie 2024.

De atunci, Kievul a finalizat o analiză detaliată a modului în care legislația sa se raportează la normele UE, iar negocierile au fost deschise oficial în mai multe domenii majore. În octombrie, Ucraina și Moldova au deschis, ambele negocieri, privind piața internă a UE, competitivitatea și creșterea economică.

Un drum lung până la aderare

Aderarea la UE presupune mult mai mult decât un angajament politic. Țările candidate trebuie să își alinieze legislația și instituțiile la standardele Uniunii Europene în toate cele 35 de domenii de negociere, cunoscute în jargonul de la Bruxelles sub denumirea de capitole. Acestea acoperă subiecte diverse, de la agricultură și siguranța alimentară până la normele privind concurența, independența sistemului judiciar și politica externă.

Cele șapte domenii urmărite de Comisia Europeană în Ucraina în 2027 sunt educația și cultura,

proprietatea intelectuală, ocuparea forței de muncă și politica socială, politica industrială, cercetarea, relațiile externe și politica externă și de securitate.

Pentru a ajuta Ucraina să progreseze, Bruxellesul a înființat un grup de lucru specializat, care oferă sprijin suplimentar autorităților de la Kiev.

Dificultățile sunt amplificate de război, care impune cerințe extraordinare guvernului și parlamentului Ucrainei, în timp ce acestea încearcă să adopte și să pună în aplicare legislația necesară aderării la UE.

Efectul războiului

Normele UE nu interzic în mod explicit aderarea unei țări aflate în război, însă intrarea Ucrainei în blocul comunitar ar ridica întrebări dificile privind securitatea, teritoriul și obligațiile pe care actualii membrii și le-ar asuma față de nou venit, în temeiul prevederilor comunitare referitoare la asistența reciprocă.

Nici măcar un acord de pace nu ar rezolva automat aceste probleme și nici nu ar elimina obligația ca Ucraina să își finalizeze reformele.

După ipotetica încheiere a negocierilor în anumite domenii de politică, țara ar mai avea de parcurs etape suplimentare până la aderare, inclusiv semnarea unui tratat de aderare care trebuie aprobat și ratificat.