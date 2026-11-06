"Primim cartonașul roșu". Nazare avertizează asupra bugetului pe 2027 şi anunţă ţinta pe 3 ani: "Să reducem câte 1% din deficit pe an"

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Agerpres

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, vineri, că România riscă să primească un "cartonaş roşu direct" de la agenţiile de rating dacă bugetul pe 2027 nu va fi realist. Acesta a adăugat că nu-şi doreşte să introducă taxe şi că "trebuie să reducem în următorii 3 ani câte 1% din deficit/pe an".

Nazare a anunţat şi că Guvernul îşi menţine angajamentul de a elimina impozitul pe cifra de afaceri.

"Dacă nu respectăm angajamentele, primim direct cartonaș roşu. Trebuie să evităm cu orice preț. Totul pleacă de la ambiție, nu tebuie să ne comportam ca și cum avem nevoie de un imbold extern. Vrem creștere economică, avem nevoie de disciplină fiscală? Da, facem că aşa ne dorim noi. Acum 20 de ani ratingul arăta foarte bine, poate nu ar trebuie să ne mulțumim la acest rating.

Să nu neglijăm importanţa consumului pentru creşterea economică, dar nici să nu o considerăm magistralaă. Avem nevoie de investiții de calitate. Investițiile pot declanșa creșterea economică, cele private sunt cele mai importante. Ne menţinem angajamentul de a elimina impozitul pe cifra de afaceri.

Nu îmi doresc să fim din nou forţaţi să introducem o taxă. În 2025, am făcut-o cu inimă grea, să salvăm ratingul. Am făcut adresă la toate ministerele să vină cu reduceri de cheltuieli, comasări.

În următoarea săptămână luăm decizia pe a 2-a rectificare și buget. Trebuie să vedem ce putem finanța realist. Nu putem să revenim la situaţia în care bugetul nu reflectă realitatea. Nu mai are nimeni răbdare cu România.

Trebuie să reducem în următorii 3 ani câte 1% din deficit/pe an. Am încredere că, de la colegii mei, voi primi propuneri de reduecri de cheltuieli. Efortul de ajutare trebuie să aibă loc în fiecare an. Nu vreau sa stârnesc panică. Cred că sunt conștienți colegii mei că nu trebuie să luăm masuri care să afecteze creșterea economică. Ne faultaă, dacă punem în pericol creşterea economică. Dar trebuie să punem și ceva în loc", a declarat Nazare.