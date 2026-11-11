Ilie Bolojan și Ludovic Orban au anunțat fuziunea între PNL și Forța Dreptei. Ce planuri au cu USR, pentru alegerile parlamentare

1 minut de citit Publicat la 14:27 11 Noi 2026 Modificat la 14:56 11 Noi 2026

Ludovic Orban (s) și Ilie Bolojan (d). Foto: Agerpres

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat miercuri că, până la începutul lunii decembrie, vor fi finalizate procedurile fuziunii cu Forța Dreptei, formațiune condusă de fostul lider liberal, Ludovic Orban. Bolojan a spus că își dorește să concentreze, în jurul PNL, împreună cu USR, o nouă forță politică, drept o alternativă la PSD și AUR. Bolojan a refuzat să precizeze dacă va candidatul unic al PNL și USR la viitoarele alegeri prezidențiale, precizând că subiectul „nu e de actualitate, în momentul de față”.

„Vedem că există o axă PSD-AUR care, chiar în aceste zile, în Parlament, continuă să captureze instituțiile statului, iar ceea ce urmărim este să oferim o alternativă serioasă”, a spus Ilie Bolojan.

Liderul PNL a admis că USR e „partenerul principal” al PNL, în acest discuții

„Vom iniția, în perioada următoare, discuții cu toate partidele care înțeleg că, pentru a reforma România, e nevoie de coagularea forțelor politice și, în mod evident, partenerul principal, în aceste discuții va fi USR”, a spus liderul PNL. „Fără o alternativă serioasă la această axă, pe care o vedem construindu-se - PSD-AUR -, nu vom putea face nimic”.

Bolojan a evitat însă să precizeze dacă PNL va candida alături de USR, pe liste comune, la viitoarele alegeri.

„Nu s-a pus o astfel de problemă, Discuțiile vor evolua, în mod cert vom veni cu cele mai bune soluții”, a spus președintele PNL. „Luăm în calcul să creaăm o alternativă serioasă, atât pentru alegerile locale, primul rând de alegeri, cât și pentu alegerile parlamentare, Acesta este obiectivul nostru. Nu e de actualitate în momentul de față”, a spus Bolojan, când a fost întrebat dacă va fi candidatul unic al viitorului pol liberal de dreapta, la președinție.

Partidul Național Liberal a aprobat, duminică seara, începerea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție cu Forța Dreptei, formațiunea condusă de Ludovic Orban. Decizia a fost luată în unanimitate, duminică, în ședința Biroului Politic Național al PNL, și reprezintă primul pas în constituirea așa-numitului „Pol al Modernizării”.

Negocierile cu Forța Dreptei reprezintă prima etapă în constituirea Polului Modernizării, direcție stabilită inclusiv la Congresul PNL din iunie 2026 și susținută de majoritatea membrilor partidului. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat în ședința Biroului Politic Național că liberalii vor folosi perioada petrecută în opoziție pentru a construi o alternativă de centru-dreapta pentru alegerile din 2028.