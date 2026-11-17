Sorin Grindeanu promite că nu cresc taxele pentru mediul de afaceri în 2027 şi rambursarea TVA în 30 de zile pentru "firmele corecte"

1 minut de citit Publicat la 15:16 17 Noi 2026 Modificat la 15:16 17 Noi 2026

Sorin Grindeanu promite că nu cresc taxele pentru mediul de afaceri în 2027. Foto: Inquam Photos/Mălina Norocea

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că deciziile guvernamentale "greşite" din ultimul an au dus România pe locul doi în Uniunea Europeană la cădere economică, iar pentru a reuşi o relansare economică credibilă anul viitor este nevoie de predictibilitate, "şi nu de noi surprize fiscale", informează Agerpres.

"Deciziile guvernamentale greşite din ultimul an ne-au adus pe locul doi în Uniunea Europeană la cădere economică. Ca să reuşim o relansare economică credibilă anul viitor, atunci avem nevoie de predictibilitate şi nu de noi surprize fiscale.

Am discutat astăzi cu reprezentanţii IMM-urilor din România şi am reconfirmat trei angajamente clare: nu creştem taxele pentru mediul de afaceri anul viitor, statul trebuie să îşi plătească toate datoriile către companii, rambursarea TVA trebuie făcută în maximum 30 de zile pentru firmele corecte şi conforme", a scris Grindeanu pe Facebook.

El a adăugat că "nu poţi cere companiilor" să investească, să creeze locuri de muncă şi să ţină economia în mişcare, în timp ce statul le schimbă regulile de la o lună la alta şi întârzie să-şi plătească facturile.

"Relansarea economică începe cu încredere. Iar încrederea se construieşte prin taxe predictibile, un stat care îşi respectă obligaţiile şi un parteneriat real cu antreprenorii. Firmele româneşti au nevoie de un stat care să le fie partener, nu povară. Şi în sensul acesta va fi această guvernare", a susţinut Grindeanu.