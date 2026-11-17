Preoţii căsătoriţi sunt „o soluţie care, în anumite zone ale Bisericii, poate provoca diviziune”, a spus liderul de la Vatican. Foto: Getty Images

Papa Leon al XIV-lea a declarat marți că, în prezent, nu are de gând să modifice regulile Bisericii Catolice ca să le permită preoților catolici să se căsătorească. Totuși, Suveranul Pontif a spus că „în viitor”, acest lucru s-ar putea schimba. Papa Leon a adăugat că, în acest moment, el își dorește să aducă unitate în cadrul Bisericii, iar renunțarea la celibat în rândul preoților ar provoca prea multe diviziuni, relatează Agerpres.

Papa Leon nu a exclus posibilitatea ca, în viitor, preoţii să se poată căsători, însă le-a spus jurnaliştilor aflați la bordul avionului cu care se întorcea în cursul nopţii la Roma după o vizită de 12 zile în America de Sud, că prioritatea sa este promovarea unităţii în întreaga Biserică.



Preoţii căsătoriţi sunt „o soluţie care, în anumite zone ale Bisericii, poate provoca diviziune”, a spus liderul de la Vatican.



„Este posibil ca, în viitor, unele lucruri să se schimbe. Totuşi, pentru moment, cred că o parte importantă a misiunii mele în cadrul Bisericii este aceea de a vindeca, de a-i aduce pe oameni împreună”, a afirmat papa.



Papa a declarat că doreşte să acorde timp catolicilor pentru a evalua priorităţile majore ale Bisericii şi pentru a decide cea mai bună modalitate de a le aborda.



„Sunt foarte conştient că multe persoane nu sunt de acord cu această abordare. Nu-i nimic”, a spus papa adăugând că „întreaga chestiune privind bărbaţii clerici căsătoriţi este complicată”.



Majoritatea preoţilor catolici depun jurământul de celibat. Susţinătorii propunerii ca preoţii catolici să se poată căsători afirmă că aceasta ar putea determina mai mulţi bărbaţi să devină slujitori ai Bisericii.

Această chestiune face de zeci de ani obiectul unor dezbateri, însă a ajuns în centrul atenţiei recent, după ce, în cadrul unui summit al episcopilor organizat la Vatican, i s-a cerut regretatului papă Francisc să ia măsuri şi să permită hirotonirea bărbaţilor căsătoriţi în regiuni îndepărtate, precum pădurea tropicală amazoniană, unde lipsa preoţilor este deosebit de acută.



Papa Francisc, care a murit în aprilie 2025, după 12 ani în fruntea Bisericii, a refuzat la rândul său să ia măsuri în această privinţă.