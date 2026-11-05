Papa Leon l-a primit pe Bob Dylan la Palatul Apostolic. Cântărețul american s-a îmbrăcat în negru și nu și-a dat jos gluga de pe cap

2 minute de citit Publicat la 12:54 05 Noi 2026 Modificat la 12:55 05 Noi 2026

Imaginile surprind contrastul izbitor cu Papa Leon, îmbrăcat în veșminte albe. Foto: Profimdia Images

Cântărețul Bob Dylan a făcut furori cu ținuta pe care a purtat-o la întâlnirea cu Papa Leon, care l-a primit miercuri la Palatul Apostolic. Artistul în vârstă de 85 de ani s-a îmbrăcat în negru și a purtat gluga hanoracului pe cap pe tot parcursul întâlnirii. Imaginile surprind contrastul izbitor dintre Papa Leon, zâmbitor și îmbrăcat în tradiționalele veșminte albe, și Bob Dylan, îmbrăcat aproape complet în negru și cu o expresie destul de încruntată.

Bob Dylan se află într-un turneu în Italia, potrivit BBC. Pe când se afla la Roma, Papa Leon al XIV-lea l-a primit pe cântăreț la reședința sa oficială, Palatul Apostolic. Întâlnirea dintre cei doi, ambii originari din regiunea Midwest a SUA, a fost scurtă, potrivit Vatican News.

Cântărețul american s-a îmbrăcat într-o ținută neagră la întâlnirea cu Papa. A purtat inclusiv mănuși negre de piele, iar umbrela în care s-a sprijinit era tot neagră. Bob Dylan a avut peste cămașă un hanorac, a cărui glugă a ținut-o în permanență pe cap.

Imaginile surprind contrastul izbitor cu Papa Leon, îmbrăcat în veșminte albe.

Foto: Profimedia Images

Papa Leon i-a oferit laureatului Premiului Nobel un rozariu, iar Dylan i-a dăruit Suveranului Pontif un exemplar al autobiografiei sale, „Chronicles: Volume One”.

Vizita a avut loc înaintea concertului programat de Dylan joi, la Palazzo dello Sport, unul dintre numeroasele popasuri din Italia ale turneului său „Rough and Rowdy Ways”.

Papa Leon l-a menționat anterior pe Dylan în propriile sale lucrări, citând versuri din cântecul antinuclear nelansat al artistului, „Go Away You Bomb”, în prefața unei cărți intitulate „Disarmed and Disarming: Peace Is a Gift”.

„Te urăsc pentru că ești făcut de om, deținut de om și manipulat de om”, este versul citat în carte, într-un avertisment adresat lumii cu privire la reînarmare.

Cântecul a fost scris în 1963, în timpul Războiului Rece, dar nu a fost niciodată înregistrat. Versurile dactilografiate au rămas nepublicate până în 2013, când au fost descoperite și scoase la licitație, potrivit publicației New York Times.

Aceasta este a doua oară când Bob Dylan întâlnește un papă. În 1997, cântărețul a fost invitat să cânte în fața Papei Ioan Paul al II-lea și a aproximativ 300.000 de tineri, cu ocazia celui de-al 23-lea Congres Euharistic Național, organizat la Bologna.

Dylan a interpretat patru cântece, printre care „Knockin' on Heaven's Door”, iar, potrivit relatărilor, a urcat pe scenă în timpul concertului pentru a-l saluta pe Ioan Paul al II-lea, a da mâna cu acesta și a schimba câteva cuvinte.

Papa de atunci a citat celebrul cântec al lui Dylan, „Blowin' in the Wind”, în predica adresată mulțimii.