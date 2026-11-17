2 minute de citit Publicat la 14:52 17 Noi 2026 Modificat la 14:52 17 Noi 2026

Premierul Poloniei, Donald Tusk. Foto: Getty Images

Opoziţia conservatoare poloneză a depus, marţi, o moţiune de cenzură împotriva guvernului condus de premierul liberal Donald Tusk, acuzând haosul instituţional, mai ales cel provocat de criza din jurul Tribunalului Constituţional, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.

Moţiunea, care va fi votată marţi sau miercuri, a fost iniţiată de grupul parlamentar Dezvoltare Plus, condus de fostul premier conservator Mateusz Morawiecki, conform căruia „Polonia se confruntă cu cea mai gravă criză constituţională din ultimii ani”, situaţie care, în opinia sa, poate fi remediată numai „prin înlăturarea de la putere a celor responsabili pentru acest haos, apoi tragerea lor răspundere şi pedepsirea lor conform legii”.

Procedura moţiunii de cenzură în Polonia este denumită moţiune de cenzură constructivă. Ea presupune retragerea încrederii Parlamentului în Guvern simultan cu propunerea unui candidat alternativ pentru conducerea guvernului. Iniţiatorii moţiunii l-au propus pentru acest post pe Marek Jurek, fost preşedinte al camerei inferioare a legislativului.

Moţiunea are sprijinul celor 40 de parlamentari din grupul Dezvoltare Plus, partid scindat din partidul conservator Lege şi Justiţie (PiS) şi care se prezintă ca o alternativa mai moderată a acestuia, precum şi al unor deputaţi independenţi şi din partide mai mici. Aşadar şansele sale de succes sunt foarte mici.

În schimb, coaliţia guvernamentală a premierului liberal Donald Tusk are o majoritate suficientă de 248 din cele 460 de mandate în legislativ.

Moţiunea prezentată marţi se referă în special la situaţia creată de lupta dintre guvernul premierului Donald Tusk şi opoziţia conservatoare susţinută de preşedintele Karol Nawrocki pentru controlul asupra Tribunalului Constituţional, confruntare care condus la o criza instituţională.

Această criză datează încă din anul 2015, de la sfârşitul precedentei guvernări a lui Tusk. Acesta a încercat atunci să impună acolo anumiţi judecători, respinşi apoi de partidul conservator-naţionalist Lege şi Justiţie (PiS) după ce a preluat puterea, partid care a impus proprii judecători în Tribunalul Constituţional, plus o serie de reforme judiciare care au condus la conflicte cu Comisia Europeană.

Între timp, după ce partidul PiS a pierdut alegerile în 2023, actuala majoritate parlamentară din jurul premierului Tusk a ales opt noi judecători în Tribunalul Constituţional, dar preşedintele Nawrocki a refuzat să primească jurământul în cazul a cinci dintre ei.

Criza a escaladat brusc pe 30 octombrie, când poliţia a izolat sediul Tribunalului Constituţional pentru ca preşedintele şi vicepreşedintele acestei instituţii, Bogdan Swieczkowski şi Bartolmiej Sochanski, să nu mai poată intra în clădire, iar judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska, unul dintre cei a căror numire nu a fost acceptată de Nawrocki, s-a proclamat preşedintă interimară a Tribunalului şi a anunţat că-i suspendă pe preşedintele şi pe vicepreşedintele instanţei, acţiune descrisă de guvernul liberal drept una de restabilire a statului de drept, în timp ce opoziţia conservatoare a numit-o lovitură de stat.

Desfăşurarea forţelor de ordine a fost sincronizată cu plecarea preşedintelui Nawrocki într-o vizită în Senegal. Acesta a întors avionul din drum, iar imediat după sosirea la Varşovia a venit la sediul Tribunalului Constituţional, unde a fost întâmpinat de protestatari simpatizanţi ai partidului PiS şi a forţat intrarea în clădire.

De atunci, manifestanţi de dreapta şi extremă-dreapta protestează permanent într-o tabără pe care au montat-o în faţa clădirii tribunalului, supravegheată în continuare de un important dispozitiv al poliţiei.