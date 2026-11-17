Numărul 2 din PSD ameninţă că pleacă din conducerea partidului dacă nu se face reforma administrativă. Manda: "Nu mă văd în continuare"

Claudiu Manda. sursa foto: Agerpres

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat, marţi, la Radio România Actualităţi, că reforma administrativ-teritorială şi a companiilor de stat trebuie făcută, pentru că, spune el, România nu poate rămâne "închistată" într-o organizare care s-a făcut în 1968. Manda a spus că, dacă reforma eşuează, el nu se mai vede "în continuare la conducerea unui partid care anunţă că face reforme şi se moleşeşte pe parcurs".

Numărul 2 din PSD a punctat că atât el, cât şi Sorin Grindeanu, "sunt extrem de determinaţi" în privinţa acestei reforme.

"Cred că în acest moment există o determinare foarte mare în PSD de a putea duce până la capăt şi reforma administrativ-teritorială şi aceasta cu companiile şi aparatul statului. Şi eu şi Sorin Grindeanu suntem extrem de determinaţi.

Nu cred şi sunt sigur că nu ne vom potmoli pe parcurs sau să începem să ajustăm, până nu se mai schimbă nimic. Dacă la primăvară reforma va însemna doar comasare de trei comune şi la nivelul aparatului statului două agenţii, nu este ce ne reprezintă pe noi sau pe mine. Iar eu nu mă văd în continuare la conducerea unui partid care anunţă că face reforme şi se moleşeşte pe parcurs.

Trebuie să ne uităm la cum arată România acum şi cum ar trebui să arate pe viitor, cum va arăta România în 2030, 2035, 2040. Nu putem să rămânem închistaţi într-o chestiune care, cel puţin administrativ, teritorial, s-a făcut în 1968, răspunzând nevoilor din 1968", a afirmat Manda pentru sursa amintită.

Claudiu Manda s-a referit şi la companiile de stat care produc pierderi: "Trebuie să analizăm, se poate re-tehnologiza, se pot comasa sau se poate închide".