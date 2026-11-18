România a fost învinsă de Bosnia-Herțegovina, cu 2-1. Tricolorii termină ultimii în grupă și merg la baraj

<1 minut de citit Publicat la 00:05 18 Noi 2026 Modificat la 00:08 18 Noi 2026

Imagine din timpul meciului Bosnia - România, din Liga Națiunilor UEFA. Foto: Profimedia Images

Selecţionata de fotbal a României a fost învinsă de Bosnia-Herţegovina cu scorul de 2-1 (1-1), marţi seara, pe Stadionul „Bilino Polje” din Zenica, în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor. Ca urmare a acestei înfrângeri, tricolorii vor juca un baraj pentru menţinerea în Liga B, informează Agerpres.

Tricolorii au deschis scorul rapid, prin Daniel Bîrligea (6), gazdele au întors rezultatul prin golurile marcate de Benjamin Tahirovic (44) şi Esmir Bajraktarevic (82).

România a ocupat ultimul loc în grupa sa şi va juca un baraj în martie (dublă manşă), pentru menţinerea în al doilea eşalon valoric, cu o echipă clasată pe locul al doilea în Liga C (Belarus, Cipru, Feroe sau Estonia).

Meciul de fotbal dintre Bosnia și România a fost difuzat de Antena 1 și Antena Play.

Bosnia a câștigat ultimele trei meciuri directe cu formația României.

Țara noastră a pierdut, până acum, cu 3-1 în fața Suediei (2-1 în tur, 1-0 în retur), 4-2 în fața Bosniei (tur) și cu 6-0 în fața Poloniei (tur), dar a câștigat sâmbătă cu Polonia (2-1), obținând singurele 3 puncte.

În clasamentul Grupei 4 din Liga B a Ligii Națiunilor, selecționata de fotbal a României, antrenată de Gheorghe Hagi, a terminat pe locul 4, ultimul.