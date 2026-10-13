Donald Trump i-a cerut ambasadoarei din Grecia, Kimberly Guilfoyle, să demisioneze

Ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, alături de președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Donald Trump i-a cerut ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, să demisioneze din funcție, a anunțat marți purtătoarea de cuvânt a Administrației Trump, Katie Zacharia, potrivit Associated Press. Guilfoyle se află de mai multe zile în centrul unui scandal, după ce mai multe investigații de presă au arătat că ar fi avut un comportament necorespunzător și posibil ilegal înainte de numirea sa și în timpul mandatului de la Atena.

Zvonuri că ar putea fi demisă au apărut încă din weekend, după ce președintele Donald Trump și-a exprimat nemulțumirea față de comportamentul ei.

„Ei bine, analizăm situația. Nu suntem mulțumiți”, le-a spus Trump reporterilor luni, după ce scandalul în jurul lui Guilfoyle s-a intensificat.

Associated Press, citând un oficial american de rang înalt, relatase anterior că Donald Trump și secretarul de stat Marco Rubio erau „extrem de furioși” din cauza informațiilor apărute despre presupusul comportament al lui Guilfoyle.

Guilfoyle, acuzată că ar fi cerut bani de la un donator al lui Trump

Presa americană a scris că Kimberly Guilfoyle ar fi acceptat cadouri scumpe, în calitatea sa de ambasador, și ar fi cerut bani pentru a înlesni accesul la oficiali ai administrației înainte de confirmarea sa în funcție.

Eric Deters, un fost donator al lui Trump, a declarat că Guilfoyle i-a cerut, într-un mesaj text, să-i transfere 100.000 de dolari pentru a completa soldul unui card American Express, cu câteva zile înainte de confirmarea sa în Senat. Deters nu i-a transferat banii, motivând că nu dispunea de lichidități la acel moment.

Avocații lui Guilfoyle au respins acuzațiile conform cărora clienta lor ar fi solicitat bani și au calificat drept mincinoase relatările referitoare la deplasările acesteia, în care ar fi beneficiat de avioane private. Avocații ambasadoarei au precizat, într-o declarație transmisă CNN, că Deters îi datora bani lui Guilfoyle pentru discursuri și servicii de consultanță.

Kimberly Guilfoyle a fost logodită timp de patru ani cu fiul cel mare al președintelui, Donald Trump Jr. După încheierea relației, Trump senior i-ar fi oferit postul de ambasador la Atena pentru a o face să plece din Washington, potrivit Wall Street Journal.

Guilfoyle s-ar fi lăudat cu demiterea Guvernului Bolojan Un alt scandal în centrul căruia s-a aflat Kimberly Guilfoyle are legătură și cu România. Ea ar fi invocat căderea Guvernului Bolojan într-o discuție tensionată cu ministrul grec al Energiei, sugerând că Washingtonul poate provoca schimbări de guvern și în alte țări, potrivit unei investigații publicate de The Wall Street Journal. „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”, ar fi spus diplomata în luna martie, la o cină organizată la Atena. Discuția relatată de WSJ ar fi avut loc în martie, la o cină din Atena la care participau oficiali americani și greci. Guvernul României a fost demis ulterior, în luna mai, printr-o moțiune de cenzură votată în Parlament de PSD, AUR și PACE. Moțiunea a trecut cu 281 de voturi. Ambasadoarea SUA a venit și în România Kimberly Guilfoyle a venit și la București în contextul discuțiilor despre Coridorul Vertical de gaze, proiect prin care gazele naturale lichefiate americane ar urma să ajungă din Grecia spre Bulgaria, România și mai departe în regiune. La 31 martie ea s-a întâlnit la București inclusiv cu Sorin Grindeanu și Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan a declarat, la Antena 3 CNN, că imaginile în care el, președintele PSD Sorin Grindeanu și consilierul prezidențial Florin Vlădică se află la un restaurant alături de ambasadoarea SUA în Grecia au fost realizate în luna martie, după conferința „The Economist din București”.

„(...)Nu e treaba SUA ce face România și ce face un partid în Parlament legat de un guvern care a dus România în gard. (...) Am discutat aspecte care țin de viitorul omenirii, care țin de Coridorul Vertical, aspecte tehnice care n-au avut nicio legătură cu situația publică din țara noastră”, a spus Ivan.

La rândul său, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat, într-un interviu exclusiv Antena 3 CNN, că, în momentul în care „te invită un oficial american la o cină, un ambasador, dacă timpul îți permite te duci”.

„Am spus asta, evident m-am dus, mi-a făcut plăcere că am fost invitat, am fost mai mulți, am vorbit de lucruri corecte, de Coridorul Vertical, care e parte inclusiv a programului de guvernare, dar nu despre cantități de gaze și așa mai departe, că nu e treaba mea, eu nu fac contracte”, a spus el.