Trump anunță că se gândește să o demită pe ambasadoarea Guilfoyle. "Nu suntem mulțumiți"

Kimberly Guilfoyle în timpul unei audieri în Senat, în 2025. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump a declarat luni că ia în considerare să o demită pe Kimberly Guilfoyle din funcția de ambasador al SUA în Grecia. Reacția vine după mai multe relatări privind comportamentul neadecvat al acesteia, notează CNN.

„Analizăm situația, așa este. Nu suntem mulțumiți”, le-a spus Trump jurnaliștilor, după ce a fost întrebat dacă intenționează să o demită.

Presa americană a scris că Guilfoyle ar fi acceptat cadouri scumpe, în calitatea sa de ambasador, și ar fi cerut bani pentru a înlesni accesul la oficiali ai administrației înainte de confirmarea sa în funcție. Ea a fost logodită timp de patru ani cu fiul cel mare al președintelui, Donald Trump Jr. După încheierea relației, Trump senior i-ar fi oferit postul de ambasador la Atena pentru a o îndepărta din Washington, după cum a relatat the Wall Street Journal.

Duminică, CNN a relatat că președintele analizează oportunitatea demiterii lui Guilfoyle iar o persoană din anturajul lui Trump a indicat că o decizie este așteptată în scurt timp.

Avocații lui Guilfoyle au respins acuzațiile conform cărora clienta lor ar fi solicitat bani și au calificat drept mincinoase relatările referitoare la deplasările acesteia, în care ar fi beneficiat de avioane private.

Biroul Inspectorului General din cadrul Departamentului de Stat investighează activitatea ambasadoarei, pe fondul acuzațiilor de comportament neadecvat, a declarat luni pentru CNN o sursă familiarizată cu această anchetă.

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Relatările despre Guilfoyle i-au nemulțumit pe oficialii de rang înalt din administrația Trump. Materialele din presă au apărut în contextul vizitei la Atena a secretarului de stat Marco Rubio.

Președintele nu i-a luat apărarea lui Guilfoyle atunci când a fost întrebat vineri de CNN despre acuzațiile respective.

„Tocmai am auzit despre asta. Păcat. Adică, nu știu. Am auzit doar puțin despre subiect. Nu știu prea multe, dar ea (Guifoyle) a fost întotdeauna foarte amabilă”, a spus el la momentul respectiv.

Eric Deters, un fost donator al lui Trump, a declarat că Guilfoyle i-a cerut, într-un mesaj text, să-i transfere 100.000 de dolari pentru a completa soldul unui card American Express, cu câteva zile înainte de confirmarea sa în Senat. Deters nu i-a transferat banii, motivând că nu dispunea de lichidități la acel moment.

Informațiile despre aceste mesaje au fost publicate inițial de Wall Street Journal.

Avocații ambasadoarei au precizat, într-o declarație transmisă CNN, că Deters îi datora bani lui Guilfoyle pentru discursuri și servicii de consultanță.

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„Când doamna Guilfoyle se pregătea să renunțe la activitatea din sectorul privat pentru a intra în serviciul public, a procedat așa cum ar face orice profesionist: a încercat să-și încaseze creanțele restante. A solicita unui client plata pentru o muncă deja prestată nu reprezintă un act de corupție. Dimpotrivă, este opusul corupției”, au comunicat avocații săi.

Luni, Deters a declarat pentru CNN că a luat legătura cu șefa de cabinet de la Casa Albă, Susie Wiles, pentru a-i comunica intenția de a o da în judecată pe Guilfoyle pentru defăimare, după ce avocații acesteia au contestat autenticitatea mesajelor pe care ea i le-ar fi trimis. El a precizat că nu a primit niciun răspuns.

„Situația nu se îmbunătățește pentru ei”, a declarat Deters pentru CNN, referindu-se la administrația Trump. „O voi da în judecată pe ea și pe avocații săi pentru defăimare, întrucât au susținut că mesajele text sunt false. Astfel, se vor confrunta cu un proces, iar ea va ajunge în atenția comisiilor de anchetă și a presei”, a anticipat el

Săptămâna trecută, Guilfoyle a negat în fața oficialilor administrației că ar fi trimis mesajele respective, potrivit unei persoane familiarizate cu situația.

Ea a păstrat o relație apropiată cu familia Trump după despărțirea de fiul cel mare al președintelui. CNN notează că liderul de la Washington și-a exprimat în repetate rânduri nemulțumirea față de situațiile în care aliații săi profită de pe urma relației cu el.