AP: Trump și Rubio „sunt extrem de furioși” și vor să o retragă pe ambasadoarea din Grecia, Kimberly Guilfoyle

Ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, alături de președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio „sunt extrem de furioși” pe ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle și iau în considerare să o demită din funcție, informează Associated Press.

Trump vrea să o retragă pe Kimberly Guilfoyle din funcția de ambasador al SUA în Grecia, după o serie de rapoarte și informări despre comportamentul „neadecvat” al lui Guilfoyle, au declarat surse politice apropiate de administrația americană pentru CNN.

Trump a consultat mai multe rapoarte, conform cărora Guilfoyle, care a fost căsătorită timp de 4 ani cu fiul cel mare al lui președintelui SUA, Donald Trump Jr., a acceptat cadouri scumpe, în calitate de ambasador și a solicitat bani în schimbul facilitării accesului la persoane importante din administrația SUA.

Rapoartele au deranjat oficialii superiori din administrație, mai ales că aceste documente au apărut în timpul vizitei de la Atena a secretarului de stat Marco Rubio vizita Atena, în care acesta a rostit un avertisment la adresa Europei și civilizației occidentale

Se așteaptă ca „în curând” Trump să ia o decizie privind demiterea lui Kimberly Guilfoyle, au spus sursele citate de CNN.

Kimberly Guilfoyle, actuala ambasadoare a SUA în Grecia, i-ar fi cerut unui donator al lui Donald Trump 100.000 de dolari pentru a-și achita o datorie la American Express, cu câteva zile înainte de audierea pentru confirmarea sa în funcție. Potrivit unei investigații The Wall Street Journal, ea voia ca plata să fie făcută fără să lase urme în documente.

Principalii reprezentanți democrați din comisiile pentru afaceri externe ale Congresului american au cerut Departamentului de Stat să verifice conduita ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Solicitarea vine după ce o investigație a Wall Street Journal a dezvăluit demersurile acesteia de a promova în sud-estul Europei acorduri de furnizare a gazelor care implică compania Aktor grecească, scrie The Wall Street Journal.

Publicația a relatat și că, la o cină organizată în martie la Atena, Guilfoyle a avut o dispută aprinsă cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou. Referindu-se la iminenta cădere a guvernului României, ambasadoarea ar fi spus: „Putem face asta în orice țară vrem. Putem face asta și aici.” Avocatul ei a contestat modul în care a fost descrisă conversația.

În Grecia, partidele de opoziție cer guvernului să clarifice aceste afirmații sau să o convoace pe ambasadoare pentru explicații. „Ministerul de Externe nu a convocat-o. Dacă ar fi fost vorba despre o altă țară, ar fi făcut-o”, a declarat pentru Wall Street Journal Haris Tzimitras, purtător de cuvânt al opoziției de stânga.

În România, declarațiile atribuite lui Guilfoyle au stârnit un scandal, iar mai multe partide importante au cerut lămuriri despre întâlnirile sale cu politicieni români. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a recunoscut că a discutat la restaurantul Isoleta în 31 martie cu Guilfoyle despre Coridorul Vertical de gaze, dar a respins celelalte informații prezentate de WSJ. Liderul AUR, George Simion, a declarat că este ”bun prieten cu Guilfoyle”, dar a respins amestecul acesteia în decizia legată de moțiune. Deputatul USR Alexandru Dimitriu a depus o plângere pentru trădare împotriva politicienilor care s-au întâlnit cu ambasadoarea, acuzându-i că s-ar fi înțeles cu o putere străină pentru „subordonarea și subminarea economică a României”