WSJ: Kimberly Guilfoyle i-ar fi cerut 100.000 de dolari unui donator al lui Trump, în schimbul intervențiilor la administraţia SUA

Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia. FOTO: Getty Images

Kimberly Guilfoyle, actuala ambasadoare a SUA în Grecia, i-ar fi cerut unui donator al lui Donald Trump 100.000 de dolari pentru a-și achita o datorie la American Express, cu câteva zile înainte de audierea pentru confirmarea sa în funcție. Potrivit unei investigații The Wall Street Journal, ea voia ca plata să fie făcută fără să lase urme în documente. De mai multe luni, Guilfoyle discuta cu Eric Deters, care îi ceruse ajutorul pentru a aduce în atenția administrației Trump problemele sale fiscale și juridice și îi promisese până la un milion de dolari dacă obținea rezultatele dorite.

"Nu va apărea nicăieri dacă transferi banii direct către American Express", i-a scris ea pe Signal, potrivit mesajelor consultate de publicație. "Te rog."

De mai multe luni, Guilfoyle discuta cu Eric Deters, un fost candidat la Congres din Kentucky. Acesta îi ceruse ajutorul pentru a aduce în atenția administrației Trump problemele sale fiscale și juridice și îi promisese până la un milion de dolari dacă obținea rezultatele dorite. Fosta logodnică a lui Donald Trump Jr. se oferise să își folosească influența, potrivit lui Deters și mesajelor consultate de jurnaliști. Ea îi trimisese copii ale mesajelor adresate noului șef al fiscului american și îl ținuse la curent cu demersurile făcute pe lângă Departamentul Justiției.

Audierea ei se apropia însă, iar Guilfoyle spunea că trebuia să își reducă datoria de pe card înainte de confirmare.

"Dragule, te rog, am nevoie să rezolvi asta pentru mine astăzi", i-a scris lui Deters pe 3 iulie 2025, cu șase zile înainte de audiere. Mesajul era însoțit de un emoji cu mâinile împreunate și de un document cu instrucțiuni de plată către American Express. "Ai putea pur și simplu să trimiți banii aici", a adăugat ea.

FOTO: The Wall Street Journal

Deters nu a făcut plata. I-a spus că un asemenea gest l-ar costa căsnicia. Conversațiile, care fac parte din sute de mesaje, e-mailuri și scrisori consultate de The Wall Street Journal, ridică însă noi întrebări despre activitatea uneia dintre cele mai cunoscute ambasadoare americane.

Săptămâna trecută, democrați din comisiile pentru afaceri externe ale Senatului și Camerei Reprezentanților au cerut Departamentului de Stat să îi verifice comportamentul. Solicitarea a venit după o altă investigație a publicației, despre promovarea de către Guilfoyle a unei companii grecești. Un lobbyist al firmei o însoțise la întâlniri cu reprezentanți ai guvernelor din Balcani.

Avocatul ei, Jesse Binnall, a declarat că ambasadoarea contestă autenticitatea mesajelor, fără să precizeze care dintre ele sau din ce motive. El a spus că Guilfoyle susținuse discursuri contra cost înainte de nominalizare și că mai avea de primit bani pentru deplasările și participarea la "aceste evenimente patriotice". Deters a negat că îi datora bani.

Un reprezentant al Ambasadei SUA a transmis că Guilfoyle este ghidată de „valori profunde și durabile”, că a fost verificată riguros de Comisia pentru relații externe a Senatului și confirmată de Senat."Ambasadoarea rămâne dedicată reprezentării poporului american cu devotament și integritate", a adăugat acesta.

Miercuri, la o conferință de presă la Atena, secretarul de stat Marco Rubio a lăudat-o pe Guilfoyle, aflată în fața pupitrului de la care vorbea. "Ambasada noastră face o treabă foarte bună", a spus el. "Ambasadoarea noastră și-a îndeplinit rolul cu fermitate."

Deters, în vârstă de 63 de ani, este avocat și fost coproprietar al lanțului regional de restaurante Snappy Tomato Pizza. A candidat fără succes pentru Congres și pentru funcția de guvernator. În interviurile acordate publicației, el a spus că lipsa rezultatelor din partea lui Guilfoyle l-a dezamăgit în privința administrației Trump, deși susține în continuare majoritatea politicilor acesteia.

Potrivit lui Deters, Guilfoyle îi promisese că, dacă îi asigura banii pentru American Express, îi va fi "mereu alături în lumea lui Trump, orice s-ar întâmpla". "Nu a rezolvat însă niciodată nimic", a spus el.

Un susținător al lui Trump cu propriile probleme juridice

Ca realizator al unei emisiuni matinale la un post de radio AM din Ohio, Deters a susținut campania lui Trump din 2016. Îi plăcea să spună: "Trump astăzi, Trump mâine, Trump pentru totdeauna."

Deters a avut și el probleme cu justiția. În 2020, i s-a interzis accesul într-un tribunal din comitatul Hamilton, Ohio, după ce amenințase pe rețelele sociale că îi va da foc. Baroul din Kentucky l-a suspendat de două ori pentru metode agresive în procese, declarații false în instanță și acțiuni vădit neîntemeiate.

Când Curtea Supremă din Kentucky analiza dacă să îi permită să profeseze din nou, Deters i-a insultat pe membrii baroului, numindu-i "niște glume de oameni, niște excremente umane". În hotărârea din 2021 prin care i-a respins cererea, președintele instanței a scris: "Modul în care Deters practică avocatura nu este guvernat de Constituție, de statul de drept sau de regulile de procedură. Este anarhie."

"Regulile astea, scrise de marile firme de avocatură ca să le facă rău celor ca mine - să se ducă naibii", a declarat Deters pentru The Wall Street Journal. El a spus că s-a retras din avocatură și s-a descris drept "un rebel al lumii juridice".

Deters spune că a început să colaboreze cu Guilfoyle în 2020, când a lansat în Kentucky Freedom Fest, un eveniment organizat ca reacție la restricțiile sanitare din timpul pandemiei. În anii următori, susține el, i-a plătit 300.000 de dolari pentru discursurile ținute acolo. I-ar fi plătit și lui Trump Jr. 200.000 de dolari, iar lui Eric Trump, 100.000 de dolari. Potrivit datelor Comisiei Electorale Federale, în 2022 a donat și 125.000 de dolari unui comitet politic care îl susținea pe Trump.

În septembrie 2024, Guilfoyle și Trump Jr. urmau să vorbească la evenimentul lui Deters. Cei doi au sosit cu avioane separate, pe aeroporturi aflate la aproximativ o jumătate de oră distanță. Deters a luat-o pe Guilfoyle de la principalul aeroport din Cincinnati și a condus în grabă pentru ca ea să îl întâlnească pe Trump Jr. La un moment dat, după ce a ratat o ieșire, a coborât cu mașina pe o pantă cu iarbă. El spune că Guilfoyle l-a poreclit atunci "Jason Statham", după actorul din filmele de acțiune.

După victoria lui Trump în alegerile din acea toamnă, Deters a început să îi ceară ajutorul în mai multe probleme. Voia ca Departamentul Justiției să solicite extrădarea medicului Abubakar Atiq Durrani, care fugise din Ohio în Pakistan după ce fusese acuzat de fraudarea asigurătorilor prin operații inutile la coloană, inclusiv asupra unor copii. Deters dorea și o discuție cu Billy Long, viitorul șef al fiscului american, despre verificarea unor deduceri fiscale. Deters spune că îi consiliază pe avocații a sute de foști pacienți care l-au dat în judecată pe Durrani pentru presupuse fapte de malpraxis, neglijență și fraudă. El i-a spus lui Guilfoyle că spera ca administrația Trump să facă presiuni asupra Pakistanului pentru a-l găsi și extrăda.

Cazul l-a adus în conflict cu MedPro Group, asigurătorul de malpraxis al medicului. Compania, cu sediul în Indiana, susține că nu trebuie să plătească despăgubiri pentru fapte comise intenționat. Într-un proces, MedPro l-a acuzat pe Deters că încerca să obțină bani prin litigii abuzive, amenințări cu violența și crima și șantajarea directorului general. Deters a respins acuzațiile, descriind cazul drept "cel mai absurd proces din toate timpurile".

El spune că i-a cerut lui Guilfoyle să obțină deschiderea unei investigații a Departamentului Justiției asupra MedPro. I-ar fi promis și un milion de dolari dacă îl ajuta să obțină un interviu în emisiunea lui Tucker Carlson, fost prezentator Fox News. Deters spera ca apariția să atragă atenția asupra cazului său.

Guilfoyle l-a asigurat că făcea demersuri. "Ar trebui să primim un răspuns până la sfârșitul săptămânii", i-a scris în decembrie 2024.

Mesajele consultate de The Wall Street Journal arată că ea a contactat persoane din anturajul lui Carlson pentru a încerca să obțină interviul. Demersurile nu au avansat însă prea mult.

Carlson a declarat că nu auzise niciodată de Deters și că nu ține legătura cu Guilfoyle. A precizat că ea nu are niciun rol în alegerea invitaților săi. "Un milion de dolari pentru o apariție într-un podcast? Nu este ea ambasadoarea în Grecia? Este o nebunie totală", a spus el.

Avocatul lui Guilfoyle a apărat demersurile acesteia: "Ambasadoarea Guilfoyle nu își va cere niciodată scuze pentru că s-a oferit să ajute la aducerea în atenția publicului a unui caz în care 1.000 de copii au fost supuși de acel om unor operații inutile, invazive și debilitante."

Deters mai avea o rugăminte. Împreună cu un chitarist local, scrisese cântecul "Kentucky Outlaw" și voia ca Guilfoyle să îi trimită versurile lui Kid Rock: „E un rebel din Kentucky / Se luptă cu sistemul și refuză să se umilească.”

În paralel, voia să discute cu viitorul șef al fiscului despre problema sa fiscală.

Fiscul verifica o deducere cerută de Deters în 2020, după vânzarea participației sale în afacerea familiei. El considera că verificarea avea motive politice.

Discuțiile cu Guilfoyle au devenit mai frecvente după nominalizarea ei ca ambasadoare, în decembrie 2024. Ea i-a promis că va interveni pe lângă oficiali importanți ai administrației Trump, inclusiv directorul FBI, Kash Patel, și fosta procuroare generală Pam Bondi.

"Toți secretarii, știi tu, de la Apărare, Transporturi, Trezorerie, Comerț, șeful fiscului, toți îmi răspund imediat", i-a scris ea. A adăugat apoi numele directorului FBI, scris greșit: "A, da, îl uitam pe cash Patel." Un purtător de cuvânt al FBI a spus că Guilfoyle nu a intervenit pe lângă Patel. Celelalte instituții nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Guilfoyle se temea însă că discuțiile cu Deters ar putea deveni publice și i-ar putea pune în pericol numirea. L-a avertizat de mai multe ori să nu scrie despre bani sau plăți. "Eric, mi-aș dori foarte mult să nu mai lași toate lucrurile astea în scris”", i-a transmis.

FOTO: The Wall Street Journal

În ianuarie 2025, la câteva săptămâni după nominalizare, s-a plâns că Deters îi vorbise unui producător al podcastului ei despre înțelegerea dintre ei. "Este incredibil că, deși avem o înțelegere privată, îl incluzi acum și pe un producător în corespondența despre bani", i-a spus. "Nu spune că avem vreo înțelegere."

"Ce coșmar! Chiar mă vei face să pierd postul de ambasadoare. Nu mai scrie", a adăugat ea.

FOTO: The Wall Street Journal

Notorietate, afaceri și datorii

Guilfoyle a început relația cu Trump Jr. la jumătatea primului mandat al tatălui său și a devenit una dintre cele mai vocale susținătoare ale președintelui. După înfrângerea lui Trump în alegerile din 2020, ea a încercat să își transforme notorietatea din mișcarea MAGA în venituri. A explorat afaceri cu produse pentru păr, parfumuri și o clinică de estetică medicală. A deschis și o firmă de consultanță politică și a căutat contracte în relații publice.

În 2022, a lansat American Dream, prezentat drept un brand premium de vodcă și șampanie. A organizat o cină pentru oaspeți de la Mar-a-Lago, care, potrivit participanților, și-au dat seama pe parcurs că evenimentul urmărea să atragă investitori.

În martie 2024, compania încerca să strângă două milioane de dolari, potrivit unei prezentări consultate de publicație. Estima că va ajunge la venituri de 75 de milioane de dolari în trei ani. Guilfoyle a desființat ulterior firma. Avocatul ei declarase anterior că afirmația potrivit căreia cina fusese organizată pentru atragerea de investiții era falsă.

Potrivit unor persoane familiarizate cu situația, Trump era nemulțumit că Guilfoyle le cerea membrilor Mar-a-Lago să investească în afacerile sale. Una dintre aceste persoane a spus că Trump se plânsese că ea trebuia să strângă bani pentru el, dar folosea clubul pentru a strânge bani pentru propriile companii.

Înaintea audierii din 2025, Guilfoyle se plângea prietenilor că nu mai avea bani, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. Logodna cu Trump Jr. se încheiase în anul precedent. În declarația financiară din februarie 2025, ea a raportat un credit pentru o ambarcațiune între 100.000 și 250.000 de dolari și un credit ipotecar între un milion și cinci milioane de dolari. A declarat și o clinică de estetică medicală și o nouă companie de vodcă, fiecare evaluată între un milion și cinci milioane de dolari, precum și venituri de aproape 800.000 de dolari din podcast.

Guilfoyle voia să vândă vila din Florida cumpărată împreună cu Trump Jr. pentru 9,7 milioane de dolari, dar nu găsea un cumpărător la prețul cerut de 30 de milioane. Anul acesta, Trump Jr. i-a cumpărat partea din casă pentru 7,6 milioane de dolari.

În martie anul trecut, când Deters a întrebat-o când se mută în Grecia, ea i-a cerut să nu mai insiste. "Am o grămadă de probleme de rezolvat până atunci și trebuie să fac bani", i-a scris, potrivit unui mesaj consultat de publicație.

În acea primăvară, Guilfoyle a început să îi ceară plăți suplimentare. Deters spune că ea i-a cerut să redacteze o scrisoare în care să declare că îi datora două plăți restante de câte 50.000 de dolari pentru consultanță. "Era îngrijorată de legalitate și de felul în care ar putea fi interpretată situația", a spus el.

Într-o scrisoare din 11 iunie 2025, consultată de The Wall Street Journal, Deters a scris că firma sa de consultanță îi datora 50.000 de dolari „înainte de preluarea noii funcții” și că dorea să colaboreze cu ea până la confirmare. El îi mulțumea pentru disponibilitatea de a oferi îndrumare în probleme în care considera că ea era deosebit de bine pregătită să ajute.

În aceeași lună, Guilfoyle l-a felicitat pe Long pentru confirmarea la conducerea fiscului și i-a trimis o scrisoare în care Deters își explica disputa fiscală. "Don Jr. și cu mine suntem foarte apropiați de Eric Deters și de soția lui și știu că v-a trimis o scrisoare", a scris ea. "Știu cât de ocupat sunteți, dar sper că îi puteți acorda puțin timp și atenție."

Două zile mai târziu, Deters i-a trimis fotografia unei note tipărite: "Ți-am plătit 300.000 de dolari de-a lungul anilor. Până acum, nu am primit niciun favor. Nu sunt naiv și nici fraier. Am nevoie de rezultate."

Ea i-a răspuns să nu mai lase aceste lucruri în scris. "Este foarte periculos", i-a spus. "Sună-mă pe Signal și atât", a adăugat Guilfoyle.

Totodată, l-a asigurat că îl va suna pe Long a doua zi. "I-am scris un mesaj foarte frumos. I-am spus cât de important este faptul că ești apropiat de mine și de Don."

"Și încă ceva, strict între noi: dacă scrii un e-mail sau un mesaj despre asta, te omor, pentru că te iubesc, dar ai scăpat complet de sub control", a continuat ea.

În acea după-amiază, i-a transmis că Long îi răspunsese. "BUM", a adăugat.

O săptămână mai târziu, pe 3 iulie, Guilfoyle l-a sunat de două ori, fără răspuns, și i-a trimis instrucțiuni pentru transferarea banilor într-un cont American Express.

"Din păcate, nu pot rezolva cererea ta urgentă de 100.000 de dolari", i-a scris Deters. "Nu pot face asta fără să ajung la divorț."

"Te sun întruna de mai bine de o săptămână", a răspuns ea. "Ai putea fi aici, la o întâlnire cu Billy Long." Long este acum ambasadorul SUA în Islanda. Reprezentanții ambasadei i-au îndrumat pe jurnaliști către biroul de presă al Departamentului de Stat, care nu a răspuns solicitării de comentarii.