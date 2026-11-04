Primul discurs al lui Trump după înfrângerea republicanilor în alegeri: „Dacă aș fi fost eu pe buletinul de vot, am fi câștigat”

Președintele american a fost întrebat despre afirmația vicepreședintelui JD Vance. FOTO: Captură video

Președintele SUA, Donald Trump, a spus, în primul discurs, după înfrângerea republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului, că rezultatul ar fi fost diferit dacă el însuși ar fi candidat. Liderul de la Casa Albă a recunoscut că războiul din Iran a contribuit la pierderea voturilor, prin creșterea prețului benzinei, dar a afirmat că ar lua aceeași decizie dacă ar putea să o ia de la capăt.

Trump susține că republicanii ar fi câștigat dacă el ar fi candidat

„Nu știu. Nu, uitați... dacă aș fi fost eu pe buletinul de vot, am fi câștigat. Ați văzut mulțimile, mii și mii de oameni la fiecare miting. Și dacă aș fi fost pe buletinul de vot, am fi câștigat. Dar acea afecțiune pur și simplu nu a putut fi transferată. Era o asemenea afecțiune la acele mitinguri! A fost incredibil. Nu am reușit să transferăm această afecțiune către candidați.”

Președintele american a fost întrebat și despre discursul din ajunul alegerilor, din apropierea bazinului reflectorizant de la Casa Albă. Trump a respins ideea că acel discurs ar fi avut legătură cu rezultatul electoral:

„Despre care anume vorbim? Am auzit că a fost un discurs foarte bun, a primit aprecieri excelente. Acela a fost doar un discurs susținut lângă bazinul reflectorizant. Nu a avut nicio legătură cu altceva. A fost un discurs foarte asemănător cu cel de astăzi, ținut în acest loc incredibil pe care îl construim la Casa Albă. Va rămâne aici mulți, mulți ani și va servi bine țara noastră. A fost, practic, un fel de inaugurare, întrucât bazinul reflectorizant nu a mai funcționat din 1922.”

Trump recunoaște că războiul din Iran a contribuit la înfrângerea republicanilor

Președintele american a fost întrebat despre afirmația vicepreședintelui JD Vance, potrivit căreia războiul din Iran ar fi fost unul dintre motivele pentru care republicanii au pierdut alegerile.

Trump a admis că această explicație este, în mare parte, corectă, invocând creșterea temporară a prețului benzinei. Cu toate acestea, el a apărat decizia de a acționa împotriva Iranului și a susținut că împiedicarea Teheranului să obțină arme nucleare este mai importantă decât costurile pe termen scurt.

„Ei bine, cred că este în mare parte adevărat, pentru că a dus la o ușoară creștere a prețului benzinei pe termen scurt. Și probabil că așa este. Dar, în același timp, dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face același lucru, pentru că, pe termen lung, este singura soluție. Nu poți permite Iranului să dețină o armă nucleară.”

Prețul petrolului și strâmtoarea Ormuz, invocate de Trump

Trump a susținut că decizia de a acționa împotriva Iranului a fost necesară, chiar dacă se aștepta ca prețul petrolului să crească mai mult. El a afirmat că traficul petrolier prin Strâmtoarea Ormuz s-a reluat la o scară importantă, după ce inițial nu trecea nimic prin această rută strategică. „Da. Adică, pur și simplu nu ai de ales.

Am crezut că prețul petrolului va crește mult mai mult și am acționat având asta în vedere. Nu ai de ales. Trebuie să o faci. Nu poți permite Iranului să aibă o armă nucleară; altfel, tot ce vedeți aici s-ar putea, într-o zi, să nu mai existe. Și poate că... ei bine, s-ar putea ca acesta să fie singurul lucru care contează cu adevărat. Așadar, da... uitați, probabil că mă voi înțelege cu democrații, cu excepția cazului în care vor să fie distructivi. Dar ei au puterea de veto. Așa că, dacă nu ne place ce fac... de fapt, au sunat deja și vor să discutăm despre diverse lucruri, ceea ce e în regulă. Dar, revenind la chestiunea cu Iranul, a trebuit să acționăm și continuăm să o facem. În acest moment, o cantitate uriașă de petrol trece prin strâmtoarea Ormuz. La început, nu trecea nimic. Și probabil că acesta este motivul principal. Prețul, nu războiul, ci prețul.”

Declarațiile arată că Trump continuă să apere strategia administrației sale față de Iran, în timp ce recunoaște că efectele economice ale conflictului au contribuit la nemulțumirea alegătorilor și la rezultatul electoral al republicanilor.

Trump spune că va încerca să colaboreze cu democrații

Trump a declarat că este dispus să colaboreze cu democrații, deși a avertizat că nu va accepta ceea ce consideră a fi acțiuni distructive. Președintele a lăudat, totodată, echipa republicană și conducerea Camerei Reprezentanților.

„Noi nu ne vom amesteca. Adică, ei vor fi... vor face... știți, Jim. Jim a fost... cred că a fost cu adevărat... toți au fost. Toată lumea... toți cei cu care lucrăm. Dar președintele Camerei a fost fantastic. Oamenii din subordinea sa au fost fantastici. Toți, oameni de treabă. Presupun că acum aveți doi candidați, nu-i așa? Nu, nu, nu.”

Șocul inițial din interiorul Partidului Republican s-a transformat rapid într-un val de furie la adresa președintelui Donald Trump, relatează BBC. Democrații au obținut victorie după victorie în state tradițional republicane, precum Texas, Kansas și Carolina de Sud. În acest context, unii republicani și-au vărsat nervii pe Trump.