Donald Trump spune că l-ar putea grația pe CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, dacă va fi condamnat: „Este mereu o opțiune”

1 minut de citit Publicat la 11:38 25 Noi 2026 Modificat la 11:38 25 Noi 2026

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang și Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, nu a exclus graţierea directorului general al Nvidia Jensen Huang, dacă acesta va fi condamnat pentru comiterea unui infracţiuni. „Este mereu o opţiune, presupun, dar nu cred că va fi necesar”, a spus Trump într-un interviu pentru New York Post publicat marţi, relatează miercuri dpa, potrivit Agerpres.

Jensen Huang a demisionat pe 12 noiembrie după ce au apărut informaţii privind cel puţin două relaţii extraconjugale.

Într-una dintre acestea era vorba despre o femeie din conducerea unui client al Nvidia care este suspectată de autorităţile americane de spionaj în favoarea Chinei. În cealaltă relaţie extraconjugală, femeia făcea parte din conducerea executivă a Nvidia şi se afla în subordinea directă a lui Huang.

De asemenea, au apărut întrebări dacă membrii din conducerea executivă a Nvidia erau la curent despre exporturile de cipuri în China care au ocolit restricţiile de export americane.

Nvidia a anunţat, totuși, luni, că l-a repus pe Huang în funcție, la numai 11 zile după demisia sa, iar Trump a afirmat că a „convins” Consiliul de Administraţie să ia decizia.

Preşedintele a declarat anterior că Huang nu reprezintă o ameninţare pentru securitatea naţională, iar comentarii ale procurorului general Todd Blanche au sugerat că nu este plănuită o anchetă penală asupra lui Huang.

Totuşi, atât congresmeni democraţi cât şi republicani au cerut anchete asupra lui Huang şi a Nvidia. Huang urmează să fie audiat de o comisie a Senatului săptămâna viitoare. Trump l-a sfătuit „să spună adevărul” în timpul audierii.

Preşedintele a mai spus că a luat în considerare posibilitatea ca guvernul să preia o parte din acţiunile Nvidia.

„Probabil nu este prea târziu”, a spus el.

Administraţia Trump şi-a asigurat anterior o cotă de aproape 10% din acţiuni la compania rivală producătoare de cipuri Intel în schimbul unei finanţări guvernamentale de miliarde de dolari destinate iniţial construirii de noi fabrici de cipuri în SUA.