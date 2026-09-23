Dispar taxele de pod de la Feteşti, Vadu Oii, Giurgiu şi Calafat. Miruţă a explicat de ce şi de când nu le vor mai plăti şoferii

Dispar taxele de pod de la Feteşti, Vadu Oii, Giurgiu şi Calafat. Sursa foto: Facebook/ CNAIR

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a anunţat că, de la data de 1 octombrie 2026, şoferii nu vor mai plăti taxele de pod peste Dunăre, de la Feteşti, Vadu Oii (Giurgeni), Giurgiu şi Calafat. România trece la un nou sistem de taxare rutieră, în care, în cazul maşinilor mici, se aplică rovinieta în funcţie de poluare, iar pentru camioane şi TIR-uri apare TollRo. De exemplu, peajul la Feteşti costă acum de la 19 lei, pentru maşinile mici (pentru o trecere) şi ajunge până la 133 lei, pentru TIR-uri mai grele de 12 tone cu 4 sau mai multe axe (tot pentru o trecere). Iar taxa de la Vadu Oii (Giurgeni) variază de la 16 la 38 de lei. Aceste taxe vor dispărea.

Miruţă a punctat şi el că, în sistemul TollRo, camioanele şi TIR-urile vor plăti taxe în funcţie de cât circulă.

"De la 1 octombrie dispare taxa de pod peste Dunăre. Și la Fetești, și la Vadu Oii. Mai scoatem o taxa, mai anulăm o nedreptate, trecem la servicii moderne.

Mulți mă întrebați de ce dacă plătiți vigneta mai plătiți și taxa de pod. Știu că, pentru unii dintre dumneavoastră, mai ales pentru cei care locuiți în aceste zone și nu doar le tranzitați, această taxă era o adevărată bătaie de cap, așa cum mi-ați scris în numeroase mesaje.

Cum de dispare taxa de poduri?

Este unul dintre rezultatele legii care pune în aplicare sistemul TollRo, proiect prevăzut în PNRR de colegul meu Cătălin Drulă. Noua lege elimină taxele de pod și aplică un principiu simplu pentru traficul greu: pentru camioane plătești taxa de drum în funcție de cât circuli și de cât poluezi cu mașina ta. Adică același sistem folosit în alte 24 de state din UE.

E unul dintre cazurile din România în care atunci când apare un sistem nou de taxare nu rămâne si taxa veche, cum ne obișnuisem. De data aceasta taxa de pod dispare", a transmis Miruţă.

TollRo ar trebui să funcţioneze de la 1 octombrie

"Tot de la 1 octombrie, sistemul TollRo gestionat de CNAIR ar trebui să fie funcțional. CNAIR a avut la dispoziție suficient timp pentru a pregăti și testa sistemul contractat și pentru a se asigura că acesta funcționează așa cum trebuie. Cum pot exista și penalități dacă e cazul furnizorilor care nu și-au făcut treaba.

Este un proiect finanțat din bani europeni care nu reinventează apa caldă, ci aduce și în România un principiu echitabil, folosit de ani buni în multe state occidentale, cu rezultate bune pentru stat, pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri.

Desființarea taxei de pod poate însemna și că peste 100 de angajați ai CNAIR, care se ocupau până acum de colectarea acesteia, vor putea fi realocați pentru gestionarea sistemului TollRo. Este și acesta un mod de a folosi mai eficient resursa umană pe care statul deja o are.

PNRR a adus României nu doar o șansă uriașă de finanțare, ci și ocazia de a-și face puțină ordine în propria casă", a mai precizat ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă.

Cum se schimbă rovinieta și TollRo

De la 1 octombrie 2026, România va trece la un nou sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale. Pentru autoturisme și vehiculele de marfă de până la 3,5 tone, valoarea rovinietei va fi influențată și de clasa de emisii, în timp ce pentru vehiculele de peste 3,5 tone va fi introdus sistemul TollRo, bazat pe distanța parcursă și nivelul de poluare.

Pentru șoferii autoturismelor, noul sistem va lega prețul rovinietei de nivelul de poluare al vehiculului. Proprietarii mașinilor mai vechi sau ai celor pentru care nu există date privind emisiile vor suporta tarife mai mari.

Potrivit Legii nr. 226/2023, rovinieta rămâne obligatorie pentru autoturisme și vehiculele de marfă cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone. Noutatea este că, pe lângă categoria vehiculului și perioada de utilizare, la stabilirea tarifului va fi luată în calcul și norma de poluare EURO.

Pentru vehiculele de marfă cu masa de peste 3,5 tone, actuala rovinietă va fi înlocuită de TollRo. Taxa va fi calculată prin înmulțirea unui tarif unitar cu distanța parcursă, exprimată în kilometri întregi, pe rețeaua de drumuri naționale.

Neplata TollRo va fi sancționată cu o amendă cuprinsă între 10 și 20 de ori valoarea sumei datorate. Dacă distanța parcursă nu poate fi stabilită, se va aplica un TollRo forfetar de 2.000 de lei, la care se adaugă o amendă de 5.000 de lei.

CNAIR cere amânarea sistemului TollRo până în aprilie 2027

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a solicitat Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), cu informarea premierului, prorogarea până la 1 aprilie 2027 a termenului de aplicare a sistemului TollRo şi a rovinietei, în condiţiile în care sistemul se află încă în etapa de pilotare.

Potrivit unui comunicat al instituţiei, transportul de marfă intră de la 1 octombrie într-un vid de aplicare, "fără o decizie a Parlamentului în următoarele 12 zile".

Instituţia a mai cerut suplimentarea posturilor la sfârşitul lunii martie, iar instituirea furnizorului naţional la începutul lunii aprilie 2026. Au trecut aproape şase luni fără nicio soluţionare, se precizează în document.