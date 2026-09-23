Erdogan cere la ONU recunoașterea Ciprului de Nord: ”Izolarea inumană la care a fost supusă populația trebuie să înceteze acum”

Erdogan cere la ONU recunoașterea Ciprului de Nord. FOTO: Getty Images

Președintele turc Recep Erdogan a cerut statelor lumii să recunoască entitatea controlată de Turcia în nordul Ciprului și să pună capăt „izolării inumane” la care, în opinia sa, este supusă populația de acolo.

„Fac apel la comunitatea internațională să recunoască Republica Turcă a Ciprului de Nord și să stabilească relații politice, diplomatice și economice cu aceasta. Egalitatea suverană și statutul internațional egal al ciprioților turci trebuie garantate, iar izolarea inumană la care au fost supuși trebuie să înceteze acum”, a declarat Erdogan în discursul susținut la Adunarea Generală a ONU, la New York, citat de Ekathimerini.

Erdogan a folosit și în trecut tribuna Adunării Generale a ONU pentru a face aceeași solicitare.

Ciprul a fost divizat pe criterii etnice în 1974, în urma unei invazii turce, iar ciprioții turci și-au declarat independența în 1983. Doar Turcia recunoaște Republica Turcă a Ciprului de Nord, unde Ankara menține peste 35.000 de militari.

În discursul său, președintele turc a condamnat ceea ce a numit „politicile globale de neutralizare a genului”, susținând că acestea s-au transformat într-o campanie îndreptată împotriva familiilor și copiilor.

Potrivit lui Erdogan, această tendință poate fi contracarată prin protejarea familiei tradiționale, formată dintr-un bărbat și o femeie.

Declarațiile sale au venit la o săptămână după ce autoritățile turce au desfășurat raiduri de amploare și au făcut arestări în rândul unor grupuri LGBTQ+, în cadrul unei operațiuni denumite „Familia mea este în siguranță”. Guvernul susține că operațiunea are drept scop protejarea copiilor și a valorilor familiei. 82 de persoane au fost plasate în arest preventiv în așteptarea procesului, iar peste 100 de protestatari au fost, de asemenea, reținuți.

Erdogan a cerut, de asemenea, ca reconstrucția Fâșiei Gaza să înceapă fără întârziere și a îndemnat comunitatea internațională să intensifice presiunile asupra Israelului.