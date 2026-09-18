Bucharest International Film Festival - BIFF 2026 începe vineri. Lista completă cu lungmetrajele aflate în competiţie

1 minut de citit Publicat la 08:33 18 Sep 2026 Modificat la 08:39 18 Sep 2026

Bucharest International Film Festival – BIFF se va desfăşura la Apollo111, Cinema Muzeul Ţăranului Român şi la DeGalben. Sursa foto: Facebook/Bucharest International Film Festival

Singura competiţie internaţională de lungmetraje din Bucureşti, care se va desfăşura de vineri până pe 27 septembrie, reuneşte în acest an opt filme din Europa şi Asia, dintre care şapte vor putea fi văzute pentru prima dată în România, potrivit Agerpres.

"Selecţia aduce la Bucureşti producţii premiate sau prezentate în cadrul unor importante festivaluri internaţionale precum Cannes, Berlinale, Sarajevo, Fantasia, Annecy şi TIFF. (...).

În 2026, cele opt filme selectate provin din Europa şi Asia şi abordează teme precum adolescenţa, familia şi relaţiile dintre oameni, libertatea, marginalizarea, frica şi violenţa, dar şi nevoia de acceptare şi de înţelegere a celuilalt", precizează organizatorii.

În competiţia Internaţională BIFF 2026 sunt filmele:

"Everytime", de Sandra Wollner;

"17", de Kosara Mitic;

"No Rest for the Wicked", de Kasper Kalle;

"The Blow / La Frappe", de Julien Gaspar-Oliveri;

"Cercul", de Valeriu Andriuţă;

"We Are Aliens", de Kohei Kadowaki;

"Roya", de Mahnaz Mohammadi;

"Heysel 85", de Teodora Ana Mihai.

Eugenia Vodă conduce Juriul Internaţional al BIFF 2026, din care fac parte Simona Paggi, Kristina Cepraga Goodwin şi Antonin Peretjatko.

Eugenia Vodă (România), preşedintele Juriului, este critic de film, filmolog, jurnalist şi realizator de televiziune; Simona Paggi (Italia) este editor de film; Kristina Cepraga Goodwin ( România / Italia) – actriţă şi regizor; Antonin Peretjatko (Franţa, de origine ucraineană) – regizor.

Cea de-a XXII-a ediţie a Bucharest International Film Festival – BIFF se va desfăşura la Apollo111, Cinema Muzeul Ţăranului Român şi la DeGalben – hub cultural al Sectorului 1. În cadrul ediţiei din acest an, Primăria Sectorului 1 sprijină BIFF prin punerea la dispoziţie a spaţiului DeGalben, care găzduieşte o parte din programul festivalului.

Festivalul se deschide vineri, la Apollo111, cu filmul "Ultimul refugiu / Redoubt (Varn)", în regia cineastului suedez John Skoog.

Programul complet al festivalului va fi disponibil pe canalele oficiale BIFF, iar biletele vor putea fi achiziţionate prin Eventbook.

Ediţia BIFF din acest an este organizată de Fundaţia CHARTA şi Asociaţia Internaţională pentru Cultură, Economie şi Afaceri "Grigore Vasiliu Birlic", sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale Principele Radu, continuând astfel istoria de peste două decenii a Bucharest International Film Festival.