În 2013, Robert Downey Jr. a investit 13.400.000 dolari într-o casă futuristă sub formă de cupolă, cum nu s-a mai văzut

5 minute de citit Publicat la 12:49 14 Sep 2026 Modificat la 12:49 14 Sep 2026

În 2013, Robert Downey Jr. a investit într-o casă-dom cunoscută sub numele de Binishell FOTO: Getty Images - Instagram/ Binishell

Robert Downey Jr., celebru pentru rolul lui „Iron Man”, și-a construit de-a lungul anilor un portofoliu imobiliar impresionant. De la proprietatea din Hollywood Hills până la o moară de vânt în valoare de 10 milioane de dolari, actorul are mai multe proprietăți interesante. Dar una dintre cele mai neobișnuite construcții ale sale se află pe terenul său de 7 acri din Malibu.

Actorul, care va apărea în „Avengers: Doomsday”, a cărui lansare va fi în luna decembrie a acestui an, a cumpărat terenul în 2009. Pe proprietate exista deja o casă și chiar o fermă. Dar în 2013, Downey Jr. a vrut să investească în ceva durabil, unic și diferit de ceea ce dețineau majoritatea oamenilor.

Așa au intrat în scenă arhitectul italian Nicolo Bini și tatăl lui, Dante, care au adus în proiectul casei lui Downey o tehnică complet nouă, iar construcția a durat aproape nouă ani. Iată tot ce trebuie să știți despre casa-dom a actorului din „Iron Man”.

În 2013, Robert Downey Jr. a investit într-o casă-dom cunoscută sub numele de Binishell

În 2013, actorul a vrut să extindă proprietatea lui de 7 acri. Spațiul în care locuiau Downey și soția lui, Susan, reprezenta locuința principală și includea și ferma pentru animale salvate.

Cei doi își doreau însă un spațiu complet separat, destinat petrecerilor și primirii oaspeților. În timp ce căutau o soluție pentru această construcție separată, niciunul dintre proiectele prezentate de arhitecți nu i-a convins.

În 2021, cei doi au prezentat casa într-un articol pentru revista The Purist, oferindu-le fanilor o privire asupra locuinței lor unice și sustenabile, sub forma unei case-dom.

Apoi au apărut celebrul duo tată-fiu, Dante și Nicolo Bini. Primul designer al cuplului, Robert Clydesdale, care lucrase cu ei la casa principală, le-a făcut cunoștință cu arhitectul italian.

Tatăl acestuia, Dante, construia deja de ani de zile case-dom în întreaga lume. Fiul său i-a continuat moștenirea, însă și-a propus să facă aceste locuințe, cunoscute sub numele de Binishell, mai sigure și mai moderne.

Cuplul apelase la numeroși arhitecți, iar Downey a povestit: „Niciunul dintre ei, evident, nu a propus ceva asemănător metodei lui Nic. El ne-a făcut cunoștință cu tehnologia pe care tatăl său, Dante Bini, o dezvoltase în Italia la sfârșitul anilor ’60. Forma exterioară este creată folosind niște membrane gonflabile mari, acoperite cu beton”.

Acest lucru i-a determinat pe cei doi să investească în total 13,4 milioane de dolari în construirea acestei case unice și creative pe proprietatea lor din Malibu.

Mai multe despre Binishell

În mod obișnuit, casele sunt construite cu ajutorul unor structuri din lemn, grinzi metalice și alte elemente de susținere. O Binishell, în schimb, este realizată cu ajutorul unui balon acoperit cu nailon.

Betonul lichid este turnat direct peste structura balonului, iar în timp ce betonul este încă umed, balonul este umflat până la dimensiunea necesară. După ce materialul se usucă, structura își păstrează forma, iar cupola caracteristică este gata.

Ulterior, cuplul de actori și producători a apelat la celebrul designer Joe Nahem pentru a se ocupa de amenajarea casei construite sub îndrumarea lui Bini.

Actorul a mai povestit că inițial credeau că structura va fi finalizată într-un interval rezonabil, însă construcția a durat mult mai mult decât se aștepta oricine. Transformarea structurii într-o adevărată casă a fost partea care a durat cel mai mult.

În timpul interviului, el a declarat: „A fost o curbă de învățare într-un domeniu nou. La fel ca multe «proiecte de suflet», acesta s-a transformat într-o aventură de șapte ani. Am susținut viziunea de ansamblu a lui Bini”.

Mai multe despre designul interior al casei-dom a lui Robert Downey Jr. și Susan Downey

Pentru o perioadă îndelungată, casa nu a avut pardoseli propriu-zise, ferestre, căi de acces sau alte elemente necesare, înainte ca actorul și soția sa să găsească un designer suficient de potrivit pentru amenajarea interioară.

Interiorul include trei dormitoare, un spațiu destinat cinematografului, o zonă de living care face legătura între interior și exterior și o bucătărie mare, complet echipată.

Întrucât în interiorul domului nu există aproape nicio linie dreaptă, toate ușile, ferestrele și piesele de mobilier au fost realizate la comandă, astfel încât să se potrivească designului și structurii casei.

Zona de intrare este formată din uși de culoare albastru-pal, cu balamale pivotante și ferestre de tip hublou.

Actorul a mai spus că își doreau ca locuința să fie cât mai sustenabilă posibil, adăugând: „De cele mai multe ori, am făcut ceea ce trebuia să facem pentru a ne menține în limita bugetului. În multe situații, am fost nevoiți să ne concentrăm asupra celei mai ieftine și mai ecologice soluții”.

Cei doi au oferit, de asemenea, detalii despre câteva dintre elementele de design ale casei, printre care se numără un paravan arhitectural din mărgele, amplasat chiar în fața intrării și realizat din mărgele din fibră de sticlă, proiectate special de un artist din Mexic.

Există și o fântână inspirată de măștile de gaze din perioada Războiului Rece, care seamănă cu un bărbat ce poartă o astfel de mască și stă într-un butoi de petrol.

Întreaga pardoseală este acoperită cu panouri din lemn, în timp ce multe dintre spațiile interioare, inclusiv dormitoarele și zona de living, sunt decorate în nuanțe pastelate și tonuri de roz pudrat.

Pereții au rafturi încorporate, decorate cu obiecte de colecție și amintiri, flori, rame foto și alte elemente decorative.

Proiectele lui Robert Downey Jr.

În ceea ce privește cariera, Downey Jr. revine în universul Marvel cu „Avengers: Doomsday”, a cărui lansare este programată pentru 18 decembrie.

Actorul, care l-a interpretat anterior pe Iron Man în această franciză, revine de această dată în rolul principalului antagonist, Dr. Victor Von Doom, în viitorul film.

Pe plan personal, starul din „Iron Man” și partenera lui, Susan Levin, sunt căsătoriți din august 2005, după ce s-au întâlnit pentru prima dată pe platourile filmului „Gothika”, în 2003.

Tot în 2003, Downey Jr. a reușit să renunțe complet la consumul de substanțe, după ce s-a confruntat timp îndelungat cu dependența.

Cei doi au împreună doi copii: un fiu, Exton (născut în 2012), și o fiică, Avri (născută în 2014).

Downey mai are un fiu, Indio (născut în 1993), din căsnicia anterioară cu Deborah Falconer.