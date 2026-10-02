Jim Carrey s-a căsătorit în secret cu partenera lui, Min Ah, la Los Angeles. Este cea de-a treia căsătorie a actorului

Nunta a avut loc la șapte luni după ce cuplul a fost fotografiat împreună în Franța, la gala premiilor César. Sursa foto: Getty Images

Jim Carrey, în vârstă de 64 de ani, s-a căsătorit cu partenera sa Min Ah, în cadrul unei ceremonii private și intime, la Los Angeles. Vestea a fost anunțată inițial de TMZ, citând o sursă din familie, dar a fost ulterior confirmată publicațiilor „People” și „Entertainment Weekly” de către reprezentantul starului, relatează La Stampa.

Nunta a avut loc la șapte luni după ce cuplul a fost fotografiat împreună în Franța, la gala premiilor César. În timpul ceremoniei de decernare a premiilor, actorul a susținut un discurs în limba franceză în care a menționat-o pe Min Ah. „Le mulțumesc minunatei mele familii, fiicei mele Jane și nepotului meu Jackson. Vă iubesc acum și pentru totdeauna. Îi mulțumesc partenerei mele superbe, Min Ah”, a spus acesta. „Te iubesc, Min Ah. Și, în cele din urmă, îi mulțumesc celui mai amuzant om pe care l-am cunoscut vreodată: tatăl meu, Percy Joseph Carrey, care m-a învățat valoarea iubirii, a generozității și a râsului.”

Informațiile despre Min Ah rămân destul de limitate. Potrivit revistei „People”, aceasta este o actriță și artistă stabilită în Los Angeles, cunoscută și sub numele de Minzi. Spre deosebire de Carrey, care a petrecut decenii întregi în lumina reflectoarelor de la Hollywood, partenera sa a preferat întotdeauna o prezență mult mai discretă, apărând rareori la evenimente publice alături de partenerul său.

Aceasta este a treia căsătorie a actorului. Printre relațiile sale anterioare se numără căsnicia cu Melissa Womer, între anii 1987 și 1995, cu care a avut o fiică, Jane, în 1987 și cea cu actrița Lauren Holly, între 1996 și 1997. Jim Carrey a jucat alături de Holly în filmul „Dumb and Dumber” (1994). Mai recent, actorul a avut o relație cu actrița Ginger Gonzaga, colega sa de distribuție din serialul TV „Kidding” . În ianuarie 2019, cuplul și-a făcut prima apariție oficială pe covorul roșu la o petrecere pentru nominalizații la Globurile de Aur, organizată de Showtime în West Hollywood, California. Totuși, în octombrie a aceluiași an, publicația „Us Weekly” a relatat în exclusivitate că relația dintre Carrey și Gonzaga s-a încheiat după mai puțin de un an.