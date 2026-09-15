Matthew Rhys a intrat în istorie, după ce a câștigat două Premii Emmy pentru rol principal, în aceeași seară. Lista laureaţilor

Actorul galez Matthew Rhys şi actrița americană Jean Smart, după gala de decernare a Premiilor Emmy 2026. Sursa colaj foto: Hepta

Premiile Emmy 2026. Actorul galez Matthew Rhys a scris istorie luni, la Premiile Emmy, devenind prima persoană care câștigă două premii pentru rol principal într-o singură seară, relatează BBC. Rhys a fost recompensat la prestigioasa ceremonie din SUA pentru rolurile sale din comedia TV cu tematică supranaturală "Widow's Bay" și din thrillerul psihologic "The Beast In Me". În plus, comedia horror "Widow's Bay" a dominat gala Premiilor Emmy de la Hollywood, câştigând 14 trofee la aceste premii, echivalentul Oscarurilor pentru televiziunea americană, într-o seară marcată, totodată, de succesul dramei medicale "The Pitt", transmite AFP, conform Agerpres. Pe de altă parte, actrița americană Jean Smart a câștigat al 8-lea trofeu Emmy din carieră și a reușit o premieră în istoria televiziunii, au notat jurnaliştii de la Variety.

Desemnată cea mai bună serie de comedie, "Widow's Bay" urmăreşte povestea unui primar din New England, care încearcă să relanseze turismul pe insula sa, despre care se ştie că este bântuită.

Cele 14 distincţii includ, printre altele, premiul pentru cel mai bun scenariu, acordat creatoarei Katie Dippold, şi cel pentru cea mai bună regie, acordat lui Hiro Murai.

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Serialul de pe Apple TV bate astfel recordul numărului de premii câştigate de o comedie, deţinut anterior de satira hollywoodiană "The Studio", cu 13 trofee. Matthew Rhys, care îl interpretează pe primarul excentric din centrul intrigii, a fost desemnat cel mai bun actor.

"Toate acestea se datorează exclusiv minţii depravate şi întortocheate a lui Katie Dippold, iar geniul ei rezidă de fapt în colţurile ascunse minţii sale tulburate", a spus actorul scoţian în discursul său de mulţumire

Matthew Rhys a fost premiat, de asemenea, pentru interpretarea sa din mini-seria "The Beast in Me".

Seria "Widow's Bay" a obţinut, totodată, trofeele pentru cele mai bune roluri secundare, acordate lui Kate O'Flynn, respectiv Stephen Root. Serialul fură astfel lumina reflectoarelor de la ultimul sezon al "Hacks", care conducea în clasamentul favoriţilor, cu 24 de nominalizări.

Record pentru actriţa Jean Smart

Comedia de pe HBO Max, "Hacks", i-a adus lui Jean Smart al cincilea premiu Emmy consecutiv pentru cea mai bună actriţă, pentru un rol în care interpretează o vedetă în vârstă de stand-up comedy, Deborah Vance, nevoită să colaboreze cu o tânără scenaristă pentru a-şi relansa cariera. În vârstă de 75 de ani, vedeta a devenit astfel prima actriță care primește Premiul Emmy pentru fiecare sezon al unui serial în care a jucat.

Astfel, numărul total al premiilor Emmy câştigate de ea de-a lungul carierei ajunge la opt, ceea ce-i permite să se alăture cercului celor mai premiate actriţe, alături de Julia Louis-Dreyfus, Cloris Leachman şi Allison Janney.

"Vă mulţumesc foarte mult tuturor! Ce aventură a fost!", a declarat actriţa în vârstă de 75 de ani.

"Hacks" este un serial de comedie neagră ce se învârte în jurul relației profesionale dintre o tânără scriitoare de comedie și o legendară comediantă de stand-up, seria ce a debutat în 2021 dovedindu-se populară atât în rândul criticilor de film, cât și a publicului larg.

La rândul său, "The Pitt" şi-a confirmat succesul cu premiul pentru cel mai bun serial dramatic pentru al doilea an consecutiv.

O combinaţie între "ER" şi "24", acest serial palpitant urmăreşte, oră cu oră, o zi din viaţa medicilor de la urgenţe dintr-un spital din Pittsburgh (Pennsylvania).

Noah Wyle, care îl interpretează pe şeful secţiei, a câştigat din nou premiul Emmy pentru cel mai bun actor - unul dintre cele şase trofee acordate acestui serial. "Este emoţionant", a declarat actorul în vârstă de 55 de ani - care a jucat deja în "ER" -, exprimându-şi bucuria că a fost "acceptat" în "clubul" vedetelor hollywoodiene.

"Pluribus", de asemenea în centrul atenţiei

Dominaţia serialului "The Pitt" nu l-a împiedicat pe rivalul său, "Pluribus", să strălucească. Noua serie a creatorului serialului "Breaking Bad", Vince Gilligan, a fost premiată în special pentru scenariul său distopic.

Rhea Seehorn, care interpretează rolul unei scriitoare mizantrope, singură într-un ocean de fericire deoarece este imună la un virus care face ca întreaga umanitate să fie cuprinsă de extaz, a fost, de asemenea, desemnată cea mai bună actriţă.

Actriţa în vârstă de 54 de ani a profitat de ocazie pentru a-i mulţumi lui Gilligan pentru că i-a "oferit rolul vieţii".

"DTF St. Louis" a câştigat premiul pentru cea mai bună mini-serie (categorie rezervată producţiilor limitate la un singur sezon), datorită povestirii sale despre un triunghi amoros care ia o întorsătură nefericită.

Serialul domină, de altfel, această categorie, cu şapte premii, dintre care două pentru rolurile secundare interpretate de David Harbour, respectiv Linda Cardellini.

Pe lângă aceste categorii majore, seara a fost marcată de distincţiile acordate lui Stephen Colbert şi emisiunii sale "Late Show", criticată de Donald Trump. După polemica legată de anularea sa de către CBS în primăvară, emisiunea a fost desemnată cel mai bun program de varietăţi.

Prezentată de Mariska Hargitay, fosta vedetă a serialului "Law and Order: Special Victims Unit", gala i-a adus, de asemenea, un omagiu cântăreţei Dolly Parton, regina muzicii country, care a încetat din viaţă luna trecută. Prietena sa, Reba McEntire, a interpretat piesa "Appalachian Memories" în onoarea ei.

Secţiunea "In Memoriam" a comemorat, de asemenea, moartea actorului lui Rob Reiner, regizorul filmului "When Harry Met Sally". Nick Reiner este acuzat că şi-a înjunghiat mortal părinţii, pe regizor şi pe soţia acestuia, Michele Singer Reiner. "Era generos, amabil şi extrem de amuzant, şi era prietenul tuturor", a declarat actriţa Jamie Lee Curtis despre Rob Reiner.

Lista câştigătorilor la principalele categorii a Premiilor Emmy 2026: