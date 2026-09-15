Cele mai spectaculoase și mai ciudate ținute de la Emmy 2026. Zendaya a fost regina serii, iar Selena Gomez a strălucit în auriu

2 minute de citit Publicat la 11:40 15 Sep 2026 Modificat la 11:48 15 Sep 2026

Cele mai spectaculoase ținute de la Emmy 2026 FOTO: Getty Images

Ținutele de pe covorul albastru (în onoarea aniversării NBC) de la Premiile Emmy 2026, desfășurate pe 14 septembrie la Peacock Theater din Los Angeles, au oferit un spectacol de eleganță, cu accente de glam clasic hollywoodian, dar și note extravagante.

Zendaya a fost, din nou, regina serii. Îmbrăcată într-o rochie custom Prada argintie, plină de cristale și paiete, cu un decolteu adânc, a strălucit la propriu. Tunsoarea pixie și bijuteriile Mikimoto au completat un look impecabil. Selena Gomez a mers pe auriu, alegând o rochie Louis Vuitton care părea turnată din metal prețios, accesorizată cu Tiffany & Co.

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Gazda serii, Mariska Hargitay, a avut o apariție memorabilă într-o rochie Monse roșu-aprins, cu franjuri, un omagiu subtil mamei sale, Jayne Mansfield. Colman Domingo a demonstrat, încă o dată, că bărbații pot rupe tiparele purtând un costum colorat Valentino - una dintre cele mai îndrăznețe ținute masculine.

Pastelurile au dominat tendințele. Sarah Pidgeon a ales o rochie Chanel lila cu perle, evocând anii ’90, în timp ce Elle Fanning a strălucit într-o rochie mint-green Ralph Lauren. Ayo Edebiri a optat pentru un volum albastru intens Chanel, iar Florence Pugh a îmbrățișat lavanda cu o creație Vivienne Westwood.

Pe lângă strălucirea metalelor și a cristalelor, s-au văzut și siluete minimaliste negre (Michelle Pfeiffer, Grace Gummer) și detalii de textură - pene, drapaje, broșe statement. Covorul albastru de la Emmy 2026 a confirmat că moda de pe covorul roșu rămâne un amestec de risc calculat și glamour etern.

Serialele "Widow's Bay" şi "The Pitt", marile câştigătoare

Comedia horror "Widow's Bay" a dominat luni gala Premiilor Emmy, câştigând 14 trofee la aceste premii, echivalentul Oscarurilor pentru televiziunea americană, într-o seară marcată, totodată, de succesul dramei medicale "The Pitt", transmite AFP.

Desemnată cea mai bună serie de comedie, "Widow's Bay" urmăreşte povestea unui primar din New England, care încearcă să relanseze turismul pe insula sa, despre care se ştie că este bântuită.

Cele 14 distincţii includ, printre altele, premiul pentru cel mai bun scenariu, acordat creatoarei Katie Dippold, şi cel pentru cea mai bună regie, acordat lui Hiro Murai.

Serialul de pe Apple TV bate astfel recordul numărului de premii câştigate de o comedie, deţinut anterior de satira hollywoodiană "The Studio", cu 13 trofee.

Matthew Rhys, care îl interpretează pe primarul excentric din centrul intrigii, a fost desemnat cel mai bun actor. "Toate acestea se datorează exclusiv minţii depravate şi întortocheate a lui Katie Dippold, iar geniul ei rezidă de fapt în colţurile ascunse minţii sale tulburate", a spus actorul scoţian în discursul său de mulţumire

Matthew Rhys a fost premiat, de asemenea, pentru interpretarea sa din mini-seria "The Beast in Me".

Seria "Widow's Bay" a obţinut, totodată, trofeele pentru cele mai bune roluri secundare, acordate lui Kate O'Flynn, respectiv Stephen Root.

Serialul fură astfel lumina reflectoarelor de la ultimul sezon al "Hacks", care conducea în clasamentul favoriţilor, cu 24 de nominalizări.